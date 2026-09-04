Las acciones vinculadas a empresas de inteligencia artificial mostraron comportamientos diferentes tras el lanzamiento del nuevo modelo generativo

AMD y Nvidia avanzaron por infraestructura IA, mientras Microsoft tuvo leve alza y Broadcom cayó por factores propios.

Oracle escaló más del 8% en Wall Street por su acuerdo de u$s300.000M con OpenAI para servicios en la nube.

GPT-6 Astra de OpenAI impulsó acciones de socios tecnológicos en Wall Street, con Oracle liderando la suba.

El lanzamiento de GPT-6 Astra puso nuevamente a OpenAI en el centro de la carrera por la IA y también generó movimientos entre las compañías que forman parte de su ecosistema tecnológico.

Aunque OpenAI aún no cotiza en bolsa, sus socios y proveedores sí permiten medir cómo recibió Wall Street el nuevo modelo.

Hasta el momento, Oracle fue la firma ganadora que registró una suba en sus acciones superior al 8%. AMD avanzó cerca de 4,5%, Nvidia casi 3% y Microsoft menos de 1%, mientras que Broadcom terminó con valores negativo.

La compañía mantiene un acuerdo de computación en la nube por unos u$s300.000 millones con la firma de Sam Altman, por lo que el crecimiento de la demanda de modelos cada vez más potentes puede traducirse en mayores necesidades de capacidad informática.

Nvidia, AMD, Microsoft y Broadcom reaccionaron distinto

Las acciones de la firma AMD pasaron de u$s457,06 a u$s477,57, es decir, una suba de 4,49%. El mercado sigue de cerca a la compañía por su rol como proveedora de infraestructura para inteligencia artificial.

Nvidia también mostró una suba de 2,95%, desde u$s224,41 hasta u$s231,04. Sin embargo, su avance no estuvo ligado únicamente a Astra, ya que otros anuncios y el buen desempeño del sector de semiconductores también impulsaron la cotización.

ChatGPT lanzó Astra y generó movimientos entre las compañías que forman parte de su ecosistema tecnológico.

Por otro lado, Microsoft tuvo una reacción más moderada. Sus acciones avanzaron apenas 0,71%, de u$s496,82 a u$s500,37. La compañía es uno de los principales socios de OpenAI y Astra estará disponible a través de Azure.

La excepción fue Broadcom, que cayó 3,17%, de u$s367,24 a u$s355,59. En este caso, el retroceso estuvo más relacionado con sus propios resultados y previsiones de ingresos que con el lanzamiento de Astra.

Qué mira Wall Street después de Astra

El balance muestra una reacción positiva en buena parte del ecosistema de OpenAI. Durante las mismas jornadas hubo resultados corporativos, movimientos en las tasas de interés y datos laborales de EEUU que impactaron sobre las acciones tecnológicas.

El verdadero indicador para estas compañías será lo que ocurra en los próximos meses. Si Astra impulsa un mayor uso de servicios de IA, OpenAI necesitará más capacidad de:

Cómputo

Almacenamiento

Redes

Centros de datos

Ahí aparecen Oracle, Microsoft, Nvidia, AMD y Broadcom como algunos de los principales beneficiarios potenciales de ese crecimiento.

Por ahora, Oracle es la acción que mejor refleja el entusiasmo de los inversores alrededor del nuevo modelo, mientras AMD y Nvidia también avanzaron.

Microsoft tuvo una respuesta más moderada y Broadcom quedó rezagada por factores propios. La próxima prueba será determinar si el lanzamiento de Astra se traduce en mayor demanda real de infraestructura y no solo en expectativas de Wall Street.