El banco realizó sus proyecciones para la economía del país antes de que termine el año y recomendó invertir en múltiples bonos locales

Recomiendan invertir en bonos argentinos como el Global 2041, ante la estabilidad cambiaria y desinflación.

El Banco Central superaría sus metas de reservas, alcanzando u$s49.000M en 2026 por superávit fiscal.

Morgan Stanley proyecta un dólar oficial a $1.671,10 para fin de 2026, con inflación del 29%.

Morgan Stanley, una de las empresas de servicios financieros y bancos de inversión más importantes del mundo, proyectó que el dólar oficial en la Argentina alcanzará los $1.671,10 a fines de 2026, cifra que implicaría una suba nominal de 15,2% en el año.

La entidad también estima que la inflación cerrará en 29% anual, algo que supondría una apreciación real del peso frente al tipo de cambio oficial.

Morgan Stanley reveló cuánto valdrá el dólar en Argentina a fin de año

El informe de Morgan Stanley parte de un dólar oficial que había cerrado 2025 en $1.451,20. De cumplirse su escenario, el tipo de cambio acumularía un incremento moderado en comparación con la inflación proyectada, lo que implicaría una ganancia de poder adquisitivo del peso en términos reales.

Para 2027, la entidad estimó que el dólar oficial llegará a $1.983,20, con una variación del 18,7% anual.

En tanto, Morgan Stanley anticipó que la inflación cerrará el año con un avance acumulado de 29%. Para 2027, la expectativa es de una reducción al 21%.

En paralelo, el Banco Central superaría sus metas de acumulación de reservas, con un stock proyectado de u$s49.000 millones en 2026 y u$s55.000 millones en 2027, respaldado por un superávit en la cuenta corriente y disciplina fiscal.

Morgan Stanley proyectó el rumbo económico de Argentina hasta 2027

Si bien el avance de precios proyectado para la Argentina (29% en 2026) es aún muy superior al de sus pares regionales —Brasil (5%), México y Chile (4%), Colombia (6,6%)—, la tendencia descendente es vista como un indicador positivo de normalización.

El banco consideró que la reciente caída de precios respondió más al temor electoral venidero que a un deterioro de los fundamentos macroeconómicos.

La combinación de desinflación, dólar oficial estable y reservas en aumento abre oportunidades en bonos del Tesoro en pesos ajustados por CER y en activos dolarizados, aunque el banco advierte que será clave monitorear la evolución de los distintos dólares financieros (MEP, CCL y blue) para definir estrategias de cobertura.

Morgan Stanley eligió sus bonos argentinos favoritos

En este sentido, Morgan Stanley también recomendó comprar bonos argentinos del tramo largo de la curva: destacó al Global 2041 como su favorito por la relación riesgo-retorno, seguido por el Global 2046 y el Global 2035.

Desde su perspectiva, la baja de agosto en los títulos soberanos argentinos estuvo vinculada al deterioro del sentimiento de mercado y a las dudas sobre la continuidad de las políticas económicas tras las elecciones de 2027. Sin embargo, subrayó que los fundamentos crediticios se mantienen sólidos:

Superávit fiscal

Mejora en los balances externos

Acumulación de reservas

Señales de desinflación

Además, el banco recomendó posicionarse en el tramo largo de la curva, donde ve mayor potencial de recuperación de precios y compresión de spreads.

El Global 2041 aparece como el bono con mejor relación riesgo-retorno, con un rendimiento potencial de hasta 9,5% en un escenario favorable. El Global 2046 se ubica inmediatamente detrás, mientras que el Global 2035 podría ofrecer una ganancia de entre 6,3% y 8,9% según el escenario.

Para los bonos más cortos, como el Global 2029 y el Global 2030, el banco proyecta retornos más moderados, de entre 3,5% y 4,1%.

El reporte reconoció que la actividad económica perdió impulso y que la recuperación aún no se refleja de manera homogénea en los hogares.

A su vez, advirtió que el plan financiero para 2027 dependerá de fuentes de financiamiento más vulnerables al clima electoral, ya que cerca del 54% de los u$s24.900 millones que el Gobierno prevé conseguir estará sujeto a condiciones de mercado, privatizaciones y operaciones aún no detalladas.