Un ETF estadounidense se disparó 5.100% en 12 meses y dejó muy atrás a los fondos ligados a tecnología, inteligencia artificial y semiconductores

BWET invierte en contratos de flete a futuro y su valor es sensible a la estabilidad en las rutas del petróleo.

La tensión geopolítica en Ormuz y el Mar Rojo disparó las tarifas de flete, clave para el fondo BWET y su ascenso.

El ETF BWET de transporte de petróleo escaló más de 5.100% en 12 meses, superando a tecnología y criptomonedas en Wall Street.

Un ETF ligado al transporte marítimo de petróleo se convirtió en la gran sorpresa de Wall Street, superando ampliamente a tecnología, inteligencia artificial y criptomonedas durante el período analizado.

El Breakwave Tanker Shipping ETF, identificado como BWET, acumuló una suba de 5.100% en doce meses y avanzó 3.600% desde enero, impulsado por tensión geopolítica, menor tránsito marítimo y tarifas récord.

¿Por qué BWET se disparó 5.100% en los últimos 12 meses?

El fondo se benefició del encarecimiento extremo del transporte marítimo de petróleo después de la renovada guerra en Irán, las restricciones sobre Ormuz y Bab el-Mandeb, y nuevas amenazas contra infraestructura energética regional.

La magnitud del movimiento dejó atrás a otros ETF estadounidenses, incluido un fondo largo apalancado 2x sobre Dell, que ganó 1.170%, otro producto 2x sobre Micron, con 530%, y uno sobre Marvell, con 390%.

Mientras esos instrumentos multiplican mediante derivados la evolución de acciones individuales, BWET responde a las tarifas de transporte y ningún otro ETF estadounidense se acercó a su ganancia de 3.600% desde comienzos de 2026.

El estrecho de Ormuz fue determinante porque cualquier interrupción altera una ruta fundamental para el comercio mundial de petróleo, elevando los riesgos que las navieras incorporan directamente en sus tarifas.

Así, BWET se convirtió en una de las operaciones más rentables del mercado estadounidense, aunque también en una posición particularmente expuesta a cambios repentinos del escenario geopolítico regional.

¿Cómo funciona el ETF BWET y dónde invierte?

BWET no posee petroleros, barriles de crudo ni participaciones en empresas navieras, sino que mantiene posiciones largas en acuerdos de flete a futuro, conocidos como forward freight agreements.

Estos contratos siguen las tarifas de transporte de petroleros en rutas determinadas y permiten al ETF reflejar movimientos del negocio marítimo sin comprar físicamente activos vinculados con esa actividad.

Alrededor del 90% de su cesta rotativa está vinculada con la ruta de superpetroleros entre Oriente Medio y China, especialmente sensible ante eventuales interrupciones del estrecho de Ormuz.

La estrategia busca seguir contratos con vencimientos cercanos, descontando comisiones y costos de renovación, mientras la capacidad disponible de transporte y la urgencia de compradores determinan el nivel de los fletes.

Esa estructura explica por qué una menor circulación de embarcaciones, combinada con compradores urgidos por trasladar crudo, puede impulsar rápidamente las tarifas y multiplicar el valor del instrumento.

¿Cómo impactó la guerra en las tarifas de transporte de petróleo?

El mercado comenzó a reaccionar con fuerza el 28 de febrero de 2026, después de una ofensiva aérea de Estados Unidos e Israel que terminó con la muerte de Ali Khamenei, señalado como integrante de la Guardia Revolucionaria Islámica.

La situación sumó rápidamente un nuevo factor de incertidumbre cuando, según los reportes, representantes de esa organización instaron a los buques petroleros a interrumpir sus recorridos por el estrecho de Ormuz.

La consecuencia sobre los costos de transporte fue inmediata: el 2 de marzo, un viaje de referencia entre el Golfo y China llegó a tener un valor de u$s423.736, prácticamente el doble que el viernes previo.

El salto evidenció cómo los mercados comenzaron a incorporar en las tarifas los riesgos derivados de la confrontación militar, las dificultades logísticas y el encarecimiento de las coberturas para operar en la zona.

El impacto también alcanzó al mercado energético, donde el precio del crudo avanzó 10% durante los primeros días, mientras el volumen de embarcaciones que atravesaban Ormuz se redujo en cuatro quintas partes.

Para los contratos de flete, el escenario resultó especialmente favorable, porque coincidieron una menor disponibilidad de transporte, mayores riesgos operativos y una fuerte necesidad de mantener en movimiento los cargamentos.

¿Qué pasó con BWET tras el acuerdo entre Trump y Pezeshkian?

El 17 de junio, Donald Trump y Masoud Pezeshkian firmaron un memorando destinado a reabrir Ormuz, pero perdió vigencia pocos días después y alteró temporalmente las expectativas del mercado.

El optimismo por una posible desescalada provocó que BWET perdiera más de 40% durante dos semanas, demostrando que el fondo reacciona con rapidez tanto ante malas noticias como ante señales de paz.

Durante julio recuperó completamente aquel retroceso y volvió a avanzar, porque las tarifas marítimas retomaron niveles vinculados con las amenazas persistentes sobre los flujos internacionales de petróleo.

El episodio demuestra que BWET no constituye una exposición convencional al precio del crudo, ya que puede beneficiarse de fletes elevados aunque el petróleo fluctúe por motivos diferentes.

Una reapertura sostenida de corredores marítimos, una solución política o la recuperación de las rutas podría producir el efecto inverso, reduciendo las tarifas y afectando directamente al valor liquidativo.

¿Cuánto crecieron los activos de BWET y qué riesgos tiene?

El patrimonio administrado pasó de apenas u$s2 millones al comenzar 2026 a casi u$s200 millones después de la escalada de tarifas, convirtiendo al fondo en un vehículo mucho más visible.

Ese crecimiento incrementó la atención sobre liquidez, costos de renovación contractual y capacidad de los inversores para salir rápidamente cuando el mercado se mueva en dirección contraria.

Amplify, patrocinador del ETF, cobra una comisión anual de 3,5% por mantener los contratos, un costo elevado frente a productos tradicionales debido a su estrategia especializada basada en derivados.

John Kartsonas, fundador de Breakwave, explicó en abril que el fondo no contaba con mitigación de riesgos y añadió: "Si las tarifas bajan, el fondo también bajará".

El ETF volvió a acelerarse el viernes por la mañana, con un avance adicional de 10% que llevó su precio por encima de u$s700 y elevó hasta 47% la ganancia acumulada en cinco jornadas.

El movimiento coincidió con un episodio que añadió presión sobre el escenario energético regional, luego de un ataque atribuido a los hutíes contra el oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita, al sureste de Medina.

El patrocinador advirtió a los inversores: "El desempeño extraordinario se atribuye en parte a condiciones de mercado inusualmente favorables y puede no repetirse ni lograrse de manera consistente en el futuro".