El ascenso se debe al rally histórico de las acciones de Dell Technologies, que crecieron más de 327% en lo que va del año, gracias al boom de la IA

Este ascenso lo posiciona en el ranking global de Forbes solo detrás de Elon Musk, líder con u$s942.000 M.

Su fortuna creció 94% gracias a Dell Technologies, impulsada por el boom de infraestructura de IA.

Michael Dell es el segundo hombre más rico del mundo con u$s273.200 M, superando a Larry Page.

Michael Dell se convirtió en la segunda persona más rica del mundo, con una fortuna estimada en u$s273.200 millones, y superó así al cofundador de Alphabet, Larry Page.

El ascenso se debe al rally histórico de las acciones de Dell Technologies, que crecieron más de 327% en lo que va del año gracias al boom de la infraestructura para inteligencia artificial.

Michael Dell ya es el segundo hombre más rico del mundo

Dell desplazó por primera vez a Larry Page en el listado de multimillonarios de Forbes y quedó solo detrás de Elon Musk, cuyo patrimonio asciende a u$s942.000 millones.

La fortuna de Dell creció un 2% en una sola jornada, equivalente a u$s6.300 millones, mientras que la de Page retrocedió un 2,7%, hasta u$s270.300 millones.

El crecimiento exponencial de Dell se explica por la transformación de Dell Technologies, que pasó de ser un fabricante de computadoras personales a convertirse en un proveedor clave de hardware para centros de datos de inteligencia artificial.

La demanda de racks de servidores optimizados para IA y soluciones de almacenamiento disparó los ingresos de la compañía, cuyas acciones alcanzaron un máximo histórico de u$s555,31.

Michael Dell superó a Larry Page en el ranking de los más ricos del mundo y quedó en segundo lugar

Dell aún posee cerca del 40% de la empresa, lo que lo convierte en el principal beneficiario de este rally.

Desde enero, la fortuna de Michael Dell aumentó un 94%; pasó de u$s141.000 millones a más de u$s273.000 millones. Este crecimiento lo posiciona por encima de otros gigantes como:

Jeff Bezos

Sergey Brin

Mark Zuckerberg

Larry Ellison

Además de su participación en Dell Technologies, la firma mantiene inversiones a través de su firma privada DFO Management, que destina capital a hoteles y crédito corporativo líquido, y posee una participación multimillonaria en Broadcom, otra de las grandes beneficiadas por el auge de la IA.

Más allá de su riqueza, Dell también figura entre los filántropos más destacados del mundo. Junto a su esposa Susan, donó más de u$s3.300 millones a lo largo de su vida, como un aporte reciente de u$s750 millones para financiar un hospital y campus de investigación en la Universidad de Texas, y u$s6.250 millones para crear 25 millones de cuentas de inversión destinadas a niños.

Cómo quedó conformado el top 10 de empresarios más ricos del mundo

El top 10 de empresarios más ricos del mundo en septiembre de 2026 quedó marcado por el ascenso de Dell al segundo lugar, detrás de Elon Musk, y por la salida de Bernard Arnault y Warren Buffett del ranking.

Según el ranking de Forbes, Elon Musk se mantiene en el primer puesto de empresarios más adinerados, con una fortuna de u$s892.000 millones, impulsada por el crecimiento de SpaceX y Tesla.

En segundo lugar aparece Dell, cuya riqueza se disparó hasta los u$s273.200 millones gracias al rally de Dell Technologies, que se consolidó como proveedor clave de infraestructura para inteligencia artificial.

El tercer puesto corresponde a Jeff Bezos, fundador de Amazon, con u$s268.800 millones, seguido por Sergey Brin, cofundador de Google, con u$s259.000 millones.

En quinto lugar se ubica Mark Zuckerberg, CEO de Meta, con u$s160.000 millones, mientras que el sexto puesto lo ocupa Larry Page, con u$s270.300 millones, tras perder más de u$s15.000 millones en agosto.

El séptimo lugar es para Larry Ellison, fundador de Oracle, con u$s193.000 millones, quien recuperó posiciones gracias a un alza del 15% en las acciones de su compañía.

En octavo lugar aparece Jensen Huang, CEO de Nvidia, con u$s 187.000 millones, beneficiado por la demanda global de chips para inteligencia artificial.

El noveno puesto lo ocupa Steve Ballmer, ex CEO de Microsoft, con u$s152.000 millones, tras un incremento reciente de u$s10.000 millones en su patrimonio.

Listado de las 10 personas más ricas del mundo en septiembre de 2026. (Imagen creada con IA)

Finalmente, el décimo lugar corresponde a Amancio Ortega, fundador de Inditex, con u$s148.000 millones, siendo el único no estadounidense en el top 10 y el representante europeo (oriundo de España) más destacado.

El ranking de septiembre dejó fuera a dos históricos: Bernard Arnault, presidente de LVMH, y Warren Buffett, exlíder de Berkshire Hathaway.

Ambos retrocedieron por la caída de las acciones de lujo y de los títulos financieros, respectivamente.