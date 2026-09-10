La iniciativa forma parte de la estrategia global de Binance de fortalecer la educación y la protección de los usuarios en un mercado dinámico y complejo

Busca fortalecer la educación y protección de usuarios, apoyando un crecimiento seguro del ecosistema, según Daniel Acosta.

El programa gratuito y online, con 16 módulos y 95 minutos, cubre seguridad de billeteras y prevención de estafas.

Binance Academy lanzó su curso "Gestión de riesgos cripto" para entender y mitigar peligros en los activos digitales.

Binance Academy lanzó un nuevo curso titulado "Gestión de riesgos cripto", diseñado para ayudar a usuarios y organizaciones a comprender y mitigar los riesgos asociados al ecosistema de activos digitales.

La iniciativa forma parte de la estrategia global de Binance de fortalecer la educación y la protección de los usuarios en un mercado cada vez más dinámico y complejo.

Binance lanza curso gratis para aprender a identificar estafas cripto

El curso está disponible online y se compone de 16 módulos distribuidos en cuatro secciones:

Identificación de riesgos

Seguridad de billeteras

Prevención de estafas

Cumplimiento y gobernanza

Con una duración total de aproximadamente 95 minutos, está pensado para principiantes y usuarios con experiencia por igual, sin requerir conocimientos previos de trading ni habilidades técnicas avanzadas.

La propuesta en cuestión busca que los estudiantes pasen de la simple concientización a la acción práctica.

En la primera sección se abordan las principales categorías de riesgo cripto —mercado, custodia, protocolo, comportamiento y regulación— y se explica cómo surgen, cómo mitigarlos y por qué requieren un enfoque distinto al de las finanzas tradicionales.

Binance lanzó un curso para entender los riesgos que pocos conocen del mundo cripto. (Imagen creada con IA)

La segunda sección se centra en la protección de activos y billeteras, ofreciendo criterios para elegir soluciones de custodia, arquitecturas de seguridad y configuraciones de almacenamiento en caliente, frío y multifirma.

La tercera sección se dedica a la prevención de fraudes, enseñando a identificar vectores de ataque comunes, tácticas de ingeniería social y patrones de estafas en DeFi.

Finalmente, la cuarta sección aborda el cumplimiento y la gobernanza e incluye entornos regulatorios, planificación de respuesta ante incidentes y la construcción de una cultura de riesgo sólida dentro de las organizaciones.

"El riesgo no se puede eliminar por completo, pero se puede comprender, reducir y gestionar", sostuvo Daniel Acosta, gerente general de Binance para América Latina.

"Ya seas un holder individual o un inversor institucional, los principios de este curso pueden ayudarte a mejorar cómo proteges tus sistemas y a navegar el ecosistema cripto con mayor confianza", agregó.

La iniciativa se suma a la misión de Binance de democratizar el acceso al conocimiento sobre blockchain y criptomonedas.

Binance Academy ya ofrece una amplia biblioteca de artículos, guías, cursos en video y materiales interactivos gratuitos, y este nuevo programa refuerza su compromiso de apoyar el crecimiento seguro y sostenible del ecosistema cripto.

El lanzamiento también se enmarca en un contexto de mayor escrutinio regulatorio. En Argentina, Binance Services Latinoamérica S.A. de C.V. figura como Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) inscripto en el registro de la Comisión Nacional de Valores (CNV) desde septiembre de 2024, bajo el número 76.

Este registro implica obligaciones de reporte ante la Unidad de Información Financiera (UIF), aunque no constituye una licencia ni supervisión directa de la CNV sobre la actividad.