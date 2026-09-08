El Dow Jones cayó 1,03% y el S&P 500 retrocedió 0,43%, presionados por el salto del petróleo y la expectativa de una suba de tasas de la Fed en septiembre

El acuerdo de Qualcomm con Amazon por chips de IA mitigó parte de la baja del Nasdaq, contrastando con el ánimo general vendedor.

Tensiones EE.UU.-Irán impulsaron el petróleo Brent casi a u$s99; inversores aguardan informes de inflación y decisión de la FED.

Las Bolsas de Nueva York cerraron con pérdidas, influenciadas por tensiones geopolíticas y la alta expectativa de ajuste de tasas de la FED.

Las bolsas de Nueva York iniciaron la semana acortada por el feriado del Labor Day con pérdidas en la jornada de este martes 8 de septiembre.

Los mercados se vieron condicionados por la reescalada militar entre Estados Unidos e Irán, que llevó al petróleo Brent a rozar temporalmente los u$s99 por barril.

A esto se sumó la elevada expectativa de un ajuste de tasas por parte de la Reserva Federal (FED) de los Estados Unidos, con probabilidades implícitas en torno a 60%.

La cautela dominó la escena en la antesala de los informes de inflación, el IPP y el IPC, que se conocerán en EE. UU. durante esta semana.

Este clima opacó parcialmente los anuncios corporativos en el sector tecnológico, como la alianza entre Qualcomm y Amazon para el desarrollo de chips de inteligencia artificial (IA).

En el ámbito local, en cambio, los activos argentinos se negociaron con alzas, en un contraste marcado con el clima de cautela que primó en Wall Street, explicó Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, en un informe al que tuvo acceso iProUP.

Por qué los tres índices cerraron con sesgo vendedor

Los principales selectivos de Nueva York cerraron la sesión con sesgo vendedor, con una caída más pronunciada en los componentes industriales.

El promedio industrial Dow Jones cedió 1,03%, mientras que el benchmark S&P 500 retrocedió 0,43%.

El tecnológico Nasdaq Composite, por su parte, amortiguó la baja con un leve ajuste de apenas 0,26%, sostenido en parte por el buen desempeño de las acciones vinculadas a la IA.

Tras el sólido reporte de Nóminas No Agrícolas del viernes, que confirmó la creación de 162.000 empleos en agosto, el mercado elevó al 60% la probabilidad de una suba de 25 puntos básicos en la tasa de la FED para la reunión del 16 de septiembre.

Los inversores aguardan ahora las lecturas del IPP y el IPC de esta semana para confirmar la dirección monetaria que tomará el organismo conducido por Kevin Warsh.

Este dato de inflación se perfila como la variable más relevante para el mercado en lo que resta de la semana.

Qualcomm sella una alianza millonaria con Amazon

Las acciones de Qualcomm subieron con fuerza, más de 4% durante la jornada, luego de anunciar un pacto multianual con Amazon Web Services (AWS) para el suministro de procesadores personalizados de IA en centros de datos.

El acuerdo contempla que Amazon pueda comprar hasta u$s60.000 millones en chips y productos relacionados de Qualcomm en el marco de esta asociación de largo plazo.

Como parte del pacto, Qualcomm emitió warrants por 25 millones de acciones a favor de Amazon, valuados en unos u$s4.000 millones, ejercitables a un precio fijo de u$s161,26 por acción y con vencimiento en septiembre de 2036.

La colaboración entre ambas compañías se centra en las cargas de trabajo de inferencia de IA y abarca múltiples generaciones de silicio personalizado, además de soluciones de conectividad óptica de hasta 1,6 terabytes por segundo.

"En Qualcomm nos complace colaborar con AWS en soluciones personalizadas de silicio y conectividad, aportando décadas de liderazgo en procesamiento avanzado", sostuvo Cristiano Amon, presidente y CEO de la compañía.

Este acuerdo representa un paso clave en la estrategia de Qualcomm para diversificar su negocio más allá de los chips para teléfonos y competir directamente con Nvidia en el mercado de infraestructura para inteligencia artificial.

El petróleo Brent roza los u$s99 por la escalada en el Golfo Pérsico

El mercado internacional energético registró una jornada de alta volatilidad y firmeza alcista en la apertura semanal.

Las cotizaciones del crudo escalaron luego de nuevos ataques cruzados entre fuerzas de los Estados Unidos e Irán sobre buques petroleros en el Estrecho de Ormuz.

A esto se sumaron las advertencias de Teherán de declarar una "zona de exclusión marítima" en el Golfo Pérsico y amenazar la infraestructura energética de la región.

El barril de Brent tocó máximos intradiarios de u$s99,45, aunque las subas se moderaron hacia el cierre, terminando la rueda con un alza de 1,39% y una cotización de u$s98,35.

El WTI de Texas, por su parte, avanzó 2,04% hasta situarse en u$s93,92.

Con este movimiento, la prima de riesgo geopolítico sobre el petróleo alcanzó sus niveles más altos en las últimas seis semanas.