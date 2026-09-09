El Nasdaq cayó 0,66% y el S&P 500 retrocedió 0,46% después de que el mercado considerara insuficiente el plan de recompra de bonos del Tesoro de EE. UU.

La situación afianzó en un 60% la chance de suba de tasas de la Reserva Federal, a la espera del IPC de agosto de EE.UU.

El crudo Brent superó los u$s100 por ataques en el Estrecho de Ormuz, elevando el bono a 10 años al 4,84% tras la recompra.

La caída de Wall Street se profundizó por el salto del petróleo Brent a u$s101 y la insuficiente recompra de deuda del Tesoro.

El salto del petróleo Brent por encima de los u$s100 por barril, una recompra de deuda del Tesoro considerada insuficiente por el mercado, el consecuente aumento en los rendimientos de los bonos y la inminente publicación del IPC de agosto en Estados Unidos fueron los principales factores que profundizaron la caída de Wall Street este miércoles 9 de septiembre.

Las bolsas de Nueva York profundizaron el sesgo vendedor en la jornada de este miércoles, en medio de las crecientes presiones inflacionarias y la tensión en la curva soberana.

El apetito por riesgo se vio resentido luego de que el barril de petróleo Brent superara la barrera psicológica de los u$s100 por primera vez en tres meses y medio, alcanzando los u$s101,34.

El salto se produjo tras la intensificación de los ataques navales entre los Estados Unidos e Irán en el Estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más sensibles para el comercio energético global.

El mal humor financiero se extendió también a la renta fija, luego de que la actualización del programa de recompra de bonos, anunciada por el secretario del Tesoro Scott Bessent por u$s6.000 millones, resultara insuficiente para las expectativas del mercado.

Esto impulsó la tasa del bono del Tesoro a 10 años hacia el 4,84%, a un día de conocerse el dato de inflación (CPI) de agosto en los Estados Unidos.

Wall Street cierra en baja en la previa del dato de inflación

Los principales índices de Nueva York cerraron la sesión con bajas generalizadas en la antesala de los datos oficiales de inflación.

El tecnológico Nasdaq Composite cedió 0,66%, mientras que el benchmark S&P 500 retrocedió 0,46%.

El promedio industrial Dow Jones, por su parte, cayó 0,67%, completando una rueda de pérdidas generalizadas entre los tres principales indicadores.

El Departamento del Tesoro anunció una ampliación en el cupo de recompra de títulos soberanos a 10 y 20 años, hasta los u$s6.000 millones, una cifra que se ubicó muy por debajo de los u$s10.000 millones que anticipaba el mercado.

Esa diferencia disparó un sell-off en la curva de bonos: el rendimiento a 10 años saltó a 4,84% y la tasa a 2 años subió a 4,42%.

Con este contexto, las probabilidades de una suba de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal el 16 de septiembre se afianzaron en el 60%.

Meta se dispara con su nueva IA, mientras Apple presenta el iPhone Duo

En el plano corporativo, Meta escaló 6,5% tras presentar Muse, su nuevo agente de inteligencia artificial (IA) pensado para tareas cotidianas.

La compañía viene apostando fuerte a su propia familia de modelos, desarrollada por Meta Superintelligence Labs, en un intento por competir de igual a igual con otros gigantes del sector en el terreno de los asistentes conversacionales.

En contraste, Apple cedió 0,3% tras revelar el iPhone Duo, su primer modelo de celular plegable, con un precio de entrada de u$s1.999, además de la nueva línea iPhone 18 Pro.

La presentación tuvo un condimento adicional: fue el evento debut de John Ternus como CEO de la compañía, en el marco de un recambio de liderazgo que la empresa venía preparando.

La reacción dispar entre ambas tecnológicas reflejó cómo el mercado aún premia con mayor entusiasmo los avances vinculados a la inteligencia artificial por sobre el hardware tradicional.

Este contraste se dio en una jornada donde, de todos modos, el humor general del mercado estuvo dominado por las variables macroeconómicas antes que por las noticias corporativas.

El petróleo Brent acumula un alza de más de 28% desde agosto

El mercado energético registró un marcado impulso alcista, acumulando un avance superior a 28% desde principios de agosto.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó la destrucción de cinco petroleros iraníes, en respuesta a ataques contra buques de la armada estadounidense en la región.

Teherán respondió con impactos de misiles sobre embarcaciones y bases estadounidenses, profundizando una escalada militar que no muestra señales de freno.

La parálisis parcial del tránsito de buques tanque por el Estrecho de Ormuz disparó la prima de riesgo geopolítico, ante el temor a un shock de oferta prolongado en uno de los corredores energéticos más importantes del mundo.

El barril de Brent se disparó 3,5% y cerró en u$s101,34, tras picos intradiarios de u$s101,54, mientras que el WTI de Texas avanzó 3,1% hasta ubicarse en u$s95,88.

Este nivel de precios no se veía desde hacía más de tres meses, y ya empieza a generar preocupación por su eventual traslado a la inflación global.