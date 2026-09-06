La carrera por la inteligencia artificial suma nuevos modelos mientras OpenAI y Anthropic preparan sus salidas a Bolsa con valuaciones récord

Anthropic apunta a una valuación de US$2 billones y una recaudación superior a US$100.000 millones.

OpenAI fue valuada en US$852.000 millones y alcanzó ingresos anualizados superiores a US$40.000 millones.

OpenAI y Anthropic aceleran la competencia en IA con nuevos modelos mientras preparan sus respectivas salidas a Bolsa.

OpenAI y Anthropic intensifican su competencia por el liderazgo de la inteligencia artificial mientras preparan sus caminos hacia el mercado bursátil y buscan convencer a inversores sobre la fortaleza de sus negocios.

La carrera combina nuevos modelos y capacidades avanzadas de ciberseguridad en un escenario donde ambas compañías buscan demostrar ante gobiernos que sus tecnologías no representan riesgos altos.

¿Qué nuevos modelos lanzó OpenAI antes de su salida a Bolsa?

OpenAI presentó esta semana GPT-6, una nueva generación tecnológica que considera un hito dentro de su esfuerzo de una década para desarrollar la denominada inteligencia artificial general a escala global.

La firma de Sam Altman anunció el jueves GPT-6 Astra para usuarios empresariales que participan en Daybreak, un programa que permite a evaluadores autorizados utilizar sus modelos más avanzados.

Además, OpenAI planea lanzar para los usuarios pagos de ChatGPT una versión del modelo con medidas adicionales de ciberseguridad, aunque ambas variantes limitarán el acceso a sus capacidades más avanzadas.

La compañía busca competir directamente con Mythos de Anthropic, modelo que generó preocupación entre los sectores financiero y gubernamental en los últimos meses por sus potentes funciones autónomas de ciberseguridad.

Según medios especializados, GPT-6 Astra puede encontrar fallos de seguridad desconocidos en sistemas informáticos y explotarlos sin intervención humana, una capacidad que profundiza la competencia tecnológica entre ambas compañías.

¿Qué modelos presentó Anthropic y cómo compiten con OpenAI?

Anthropic comunicó el pasado martes el lanzamiento de Fable y Mythos 5.1, nuevas versiones de su modelo más avanzado, con mejoras de rendimiento y cambios orientados a reducir costos.

La startup explicó que Fable 5.1 incorpora modificaciones destinadas a reducir el costo de los tokens y las restricciones derivadas de falsos positivos generados por las medidas de seguridad del modelo.

Mythos 5.1 estará disponible inicialmente para socios registrados dedicados a investigación en ciberseguridad o ciencias biológicas, mientras Fable 5.1, su versión sin restricciones, podrá utilizarse mediante plataformas cloud o API.

La competencia tecnológica también incluye a Alphabet, que desarrolló Flash 3.8, modelo con capacidades de codificación significativamente mejoradas y conocido internamente en Google como "Skimaki".

En pruebas comparativas realizadas con Jetski, herramienta interna de codificación de Google, los ingenieros de Alphabet prefirieron Flash 3.8 frente al modelo Opus de Anthropic.

Alphabet destacó además que Gemini 3.8 Flash Cyber y Gemini 3.8 Flash ofrecen "un gran salto cualitativo en inteligencia de programación y ciberdefensa", ampliando la presión sobre OpenAI y Anthropic.

¿Cuándo saldrán a Bolsa OpenAI y Anthropic?

La competencia por el mercado de inteligencia artificial ocurre mientras OpenAI y Anthropic preparan sus respectivas salidas a Bolsa, potenciales operaciones capaces de generar euforia financiera como sucedió con SpaceX.

La empresa controlada por Elon Musk protagonizó en junio una OPV que elevó las expectativas sobre futuras operaciones bursátiles de grandes compañías tecnológicas vinculadas con la inteligencia artificial.

A mediados de agosto, Sarah Friar, directora financiera de OpenAI, comunicó a los empleados que la empresa saldrá a Bolsa en 2027, aunque podría adelantarse si continúa evolucionando favorablemente.

Friar aclaró que la eventual operación no representa el objetivo definitivo de OpenAI, sino una instancia adicional para obtener recursos y respaldar el crecimiento futuro de la compañía.

La ejecutiva recordó que OpenAI captó 122.000 millones de dólares en marzo, una operación que proporciona flexibilidad financiera para definir cuándo concretar finalmente su debut bursátil.

OpenAI presentó confidencialmente en junio su folleto ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), aunque todavía no reveló una fecha para concretar su debut en los mercados bursátiles.

Anthropic también presentó su folleto ante los reguladores y comenzó reuniones preliminares con potenciales inversores para sondear el terreno antes de avanzar con su eventual salida a Bolsa.

Por su parte, Sarah Friar transmitió a los empleados de OpenAI que no deberían preocuparse si Anthropic consigue debutar antes que su compañía en los mercados bursátiles estadounidenses.

¿Cuánto valen y cuánto facturan OpenAI y Anthropic?

OpenAI enfrenta la presión de justificar una valoración de 852.000 millones de dólares obtenida en su ronda de financiación cerrada en marzo de 2026, mientras los inversores analizan su crecimiento.

La tasa de ingresos anualizados aumentó 35% en lo que va del trimestre, mientras la correspondiente al negocio empresarial avanzó 50% y su software alcanzó 20 millones de usuarios activos semanales.

OpenAI generó 6.700 millones de dólares durante el segundo trimestre, un 18% más que durante el primero, mientras su tasa anualizada superó recientemente los 40.000 millones.

Anthropic comunicó a sus inversores que sus ingresos anualizados alcanzaron 65.000 millones de dólares a finales de julio, siete veces más que el año anterior, además de 11.500 millones preliminares durante el segundo trimestre.

En su ronda de financiación más reciente, realizada durante el primer semestre, Anthropic elevó su valoración hasta 965.000 millones y recaudó 75.000 millones, frente a 183.000 millones a finales del año pasado.

La compañía está cerca de finalizar además una ampliación de su línea de crédito rotatoria hasta 15.000 millones de dólares, superando un obstáculo previo a presentar públicamente su solicitud bursátil.

Morgan Stanley lidera ese proceso financiero, en el que también participan Goldman Sachs, JP Morgan y Citigroup, mientras Anthropic avanza simultáneamente con los preparativos regulatorios para su futura salida bursátil.