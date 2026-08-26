AMD se dispara en Wall Street y desafía el liderazgo de NVIDIA en IA, aunque sus cotizaciones reflejan expectativas mucho más exigentes

Wall Street decidió revelar una diferencia contundente entre AMD y NVIDIA, dos de los productores más importentes de chips para inteligencia artificial (IA).

Meintras las acciones de Advanced Micro Devices acumularon un salto cercano a 124% en lo que va de 2026, las de NVIDIA subieron alrededor de 14%.

Ante estas cifras, analistas se preguntaron si el mercado anticipa un cambio de liderazgo en el negocio de chips para IA o, simplemente, si AMD se volvió demasiado cara y NVIDIA quedó rezagada.

Actualmente, AMD cotiza a unos 116,5 veces sus beneficios, frente a 31,9 veces en NVIDIA, por lo que en términos de P/E forward, la brecha también es amplia a 61,7 veces contra 23,8 veces.

El múltiplo precio/flujo de caja libre llega a 89,7 veces para AMD, contra los 42,8 veces para NVIDIA, mientras que el EV/EBITDA se ubica en aproximadamente 68,7 veces frente a 25,8 veces.

Sin embargo, existe una excepción significativa, ya que las ventas de AMD cotizan a unas 18,2 veces sus ingresos, mientras NVIDIA lo hace a 20,1 veces.

Por qué ocurrió el boom de AMD

El mercado no asigna una diferencia enorme al valor de cada dólar de facturación, debido a que la verdadera brecha aparece cuando se observa cuánto beneficio y flujo de caja consigue generar cada compañía a partir de esas ventas.

Este 25 de agosto, Raymond James elevó AMD a Strong Buy desde Outperform y llevó su precio objetivo de u$s565 a u$s641.

La firma consideró que la compañía está especialmente bien posicionada para beneficiarse del crecimiento de los procesadores para servidores utilizados junto con infraestructura de inteligencia artificial.

El argumento va más allá de los aceleradores de IA, ya que Raymond James proyectó que el mercado de CPUs para servidores vinculados a IA podría crecer a una tasa anual compuesta de 44% y alcanzar unos u$s201.000 millones en 2030.

Es por eso que la expansión de la IA no solamente demandará GPUs y aceleradores, sino que también requerirá CPUs capaces de coordinar esos sistemas y procesar nuevas cargas de trabajo, incluyendo aplicaciones de IA más autónomas.

AMD muestra además avances concretos en el mercado de centros de datos, donde la compañía gana participación en CPUs x86 y sus procesadores EPYC se convirtieron en una pieza cada vez más relevante de la infraestructura de servidores.

Qué pasa con NVIDIA

En el caso de NVIDIA, la compañía continúa dominando el mercado de aceleradores para IA y sus resultados siguen siendo una referencia fundamental para todo el sector.

Los inversores estarán atentos no solamente a los ingresos y beneficios, sino también a la guía futura, la demanda de aceleradores y el gasto de los grandes proveedores de nube en infraestructura de IA.

Además, recientemente se conoció la alianza estratégica que posee con SpaceX, empresa de Elon Musk, con la cual quieren llevar a la IA al espacio.

Sin embargo, ante este anuncio, las acciones de la compañía retrocedieron cerca de 2,9% durante la jornada del 24 de agosto.

El mercado de opciones descuenta un movimiento de aproximadamente 5,4% para NVIDIA después de los resultados, equivalente a unos u$s280.000 millones de variación en capitalización bursátil en cualquiera de las dos direcciones.

Por lo que la fuerza de ese número confirmará hasta qué punto NVIDIA sigue siendo el termómetro del boom de IA. Sin embargo, ante un posible cansancio por parte de los inversores, podría ser que AMD esté capturando tanta atención.

Cómo fue el último año de cada una de las empresas

La diferencia de ambas empresas en los últimos doce meses fue enorme, ya que AMD acumuló cerca de 193% frente a aproximadamente 19% de NVIDIA.

El mercado, en otras palabras, parece pagar por una reaceleración futura de AMD, mientras que en NVIDIA paga por un negocio que ya demostró su capacidad de generar beneficios extraordinarios.

Sin embargo, a los precios actuales, AMD parece necesitar que su futuro sea espectacular, mientras que NVIDIA solamente necesita seguir ejecutando muy bien.

Si AMD consigue capturar una parte mucho mayor del crecimiento de infraestructura de IA, expandir sus márgenes y sostener tasas de crecimiento muy superiores, los múltiplos actuales podrían terminar justificándose.

Hace algunos años, NVIDIA hizo historia con un crecimiento disruptivo, mientras que AMD era un competidor que buscaba ganar participación.

La narrativa ahora cambió y NVIDIA se convirtió en una de las compañías más rentables del mundo, mientras que AMD protagoniza un espectacular rerating bursátil.