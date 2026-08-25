La empresa detrás de Claude prepara su salida a bolsa y estima que la IA podría alcanzar un mercado potencial de más de u$s30 billones anuales

La firma busca IPO de hasta u$s100.000 millones, tras ingresos de u$s11.500 millones en T2 2026.

La tecnología IA transformaría sectores como programación, finanzas y atención al cliente, impulsando a Claude.

Anthropic proyecta el mercado potencial de la IA en u$s30 billones anuales, una cifra récord global.

Anthropic, la empresa creadora de Claude, prepara una presentación para inversores con una cifra récord: estima que el mercado potencial de la IA supera los u$s30 billones al año.

La cifra corresponde al mercado total direccionable (TAM), es decir, todo el dinero que podría generar una industria si sus productos llegaran a cubrir todas las actividades posibles.

El cálculo supera los u$s28.5 billones estimados por SpaceX para su propio mercado potencial, en una proyección que también incluye oportunidades vinculadas con la IA.

Sin embargo, los u$s30 billones no son los ingresos que Anthropic espera obtener. Se trata de una estimación sobre el tamaño que podría alcanzar el mercado de la IA.

La empresa considera que la IA puede utilizarse en una gran cantidad de actividades, como por ejemplo:

programación

atención al cliente

análisis financiero

investigación

administración

procesamiento de documentos

El cálculo busca mostrar que la IA podría convertirse en una tecnología utilizada por prácticamente todas las industrias.

La compañía podría buscar hasta u$s100.000 millones en su IPO

Sin embargo, estimar el tamaño de ese mercado es difícil ya que muchas de estas aplicaciones aún están en desarrollo y se desconoce cuando será reemplazado.

Anthropic logra disparar sus ingresos

Mientras Anthropic busca convencer a los inversores sobre el potencial de la IA, también muestra un fuerte crecimiento en su negocio.

La compañía registró más de u$s11.500 millones en ingresos durante el segundo trimestre de 2026, frente a u$s787 millones durante el mismo período del año anterior.

El crecimiento estuvo impulsado principalmente por el uso empresarial de Claude y por herramientas de programación como Claude Code.

La empresa también proyecta alcanzar entre u$s190.000 millones y u$s200.000 millones de ingresos anuales para 2028.

Además, prepara una posible salida a bolsa que podría convertirse en una de las más grandes de la historia.

La compañía podría buscar hasta u$s100.000 millones en su IPO y alcanzar una valoración cercana a los u$s2 billones. El gran desafío para la empresa será demostrar que el enorme mercado que proyecta puede convertirse en ingresos reales. Para los inversores, más que los u$s30 billones del TAM, serán claves sus ventas, costos y capacidad para continuar con su crecimiento.