Entre proyecciones de ingresos multimillonarias y una posible compra de la chipera MatX, Anthropic acelera los preparativos de su IPO en Wall Street

Su éxito dependerá de convertir el rápido crecimiento de sus modelos de IA en ingresos sostenibles y controlar la infraestructura.

Busca captar u$s100.000 millones y consolidar la inteligencia artificial como el gran motor de Wall Street.

Anthropic, creador de Claude (IA), encabeza las apuestas para la mayor IPO de 2026, con una valuación de u$s2 billones.

Anthropic, la compañía detrás del asistente de inteligencia artificial Claude, se encamina a protagonizar una de las mayores salidas a bolsa de los últimos años y, de acuerdo con las apuestas de los mercados de predicción, ya desplazó a SpaceX como la favorita para liderar el ranking de las IPO de 2026.

Hace unas semanas, SpaceX concentraba cerca del 90% de las probabilidades de realizar la mayor oferta pública inicial del año, mientras que ahora, Anthropic aparece al frente con una probabilidad del 58%, frente al 44% de la compañía aeroespacial de Elon Musk, según datos de Polymarket.

En total, alrededor de u$s5,6 millones fueron apostados sobre el resultado de esa predicción, y el mercado no está reaccionando solamente a la expectativa de una IPO, ya que se juega quién será capaz de capturar la mayor parte del valor económico generado por la revolución de la IA.

La IPO de Anthropic podría valorarla en hasta u$s2 billones

Según trascendió, Anthropic estaría preparando una oferta que podría valorar a la compañía en hasta u$s2 billones y permitirle captar hasta u$s100.000 millones.

Además, la empresa podría hacer públicos sus documentos para la IPO poco después del feriado de "Labor Day" en Estados Unidos, con una eventual cotización entre septiembre y octubre.

Se debe recordar que SpaceX recaudó unos u$s85.700 millones en su debut bursátil de junio, con una valuación inicial cercana a u$s1,7 billones.

La eventual salida de Anthropic no solo buscaría superar a SpaceX en tamaño, sino también consolidar a la inteligencia artificial como el principal motor de las grandes operaciones de Wall Street.

El modelo de negocio de Anthropic y sus proyecciones de ingresos

Anthropic fue fundada por exintegrantes de OpenAI, desarrolló Claude, uno de los principales competidores de ChatGPT, y su estrategia está especialmente enfocada en el mercado corporativo y en herramientas de programación y productividad basadas en inteligencia artificial.

La compañía experimentó un crecimiento acelerado durante 2026, ya que según datos de Reuters su valuación para la IPO está siendo analizada sobre la base de una proyección de ingresos de entre u$s190.000 millones y u$s200.000 millones para 2028, frente a un ritmo de ingresos actual de aproximadamente u$s47.000 millones.

La magnitud de esas expectativas explica parte del entusiasmo inversor, pero también expone el principal riesgo de la operación: para justificar una valuación de u$s2 billones, Anthropic deberá transformar el crecimiento de sus modelos de IA en ingresos y, sobre todo, en márgenes sostenibles.

La empresa todavía enfrenta costos enormes asociados al entrenamiento y funcionamiento de sus modelos, pero el mercado está dispuesto a pagar hoy por una compañía cuyo potencial de rentabilidad depende en buena medida de lo que pueda conseguir durante los próximos años.

Anthropic y SpaceX, cara a cara en la carrera por la mayor IPO

La comparación con SpaceX resulta particularmente llamativa porque ambas compañías están vinculadas al boom de la inteligencia artificial, aunque sus negocios centrales sean diferentes.

SpaceX combina sus actividades aeroespaciales y Starlink con una creciente apuesta por infraestructura informática y servicios vinculados a IA.

La compañía ya protagonizó una IPO récord en junio y llegó a alcanzar una valuación de mercado muy superior a la inicial, antes de experimentar una fuerte volatilidad con una caída en el valor de sus acciones.

Por su parte, Anthropic representa una apuesta mucho más directa por la inteligencia artificial generativa, y los inversores ven con buenos ojos ese camino.

Según reportes del Wall Street Journal citados por Reuters, Anthropic podría presentar ante inversores un mercado potencial, conocido como TAM, por total addressable market, de más de u$s30 billones, por encima de los u$s28,5 billones estimados por SpaceX.

El dato debe ser interpretado con pinzas, ya que el TAM representa el tamaño potencial de un mercado si una compañía pudiera capturar todo ese negocio, no una previsión de ingresos que necesariamente vaya a concretarse.

La apuesta de Anthropic por su propia infraestructura de hardware

Anthropic no es la única compañía de IA que mira hacia Wall Street. OpenAI también prepara su "postergada" salida a Bolsa, lo que podría convertir los próximos meses en un momento decisivo para el sector.

La competencia entre ambas empresas se desarrolla en un contexto de creciente demanda por modelos de inteligencia artificial, pero también de enormes inversiones en centros de datos, chips y capacidad de procesamiento.

De hecho, Anthropic evalúa reforzar su infraestructura de hardware para reducir su dependencia de proveedores externos, y se conoció que recientemente la compañía exploró la compra de la startup de chips MatX por unos u$s7.000 millones.

Actualmente la carrera por dominar este mercado ya dejó de ser exclusivamente una competencia por desarrollar el mejor modelo, sino que ahora se trata de controlar el acceso a la enorme infraestructura informática necesaria para entrenarlo y ejecutarlo.