Con estas novedades, la firma busca consolidar a Modo IA como una herramienta integral para planificar y reservar viajes de principio a fin

La integración busca convertir a Google en actor central del proceso de compra de viajes, compitiendo con agencias online.

Permite consultar puntos/millas de aerolíneas/hoteles y reservar alojamientos directos (EE.UU.) con socios como Booking.com.

Google amplía Modo IA del Buscador con funciones para viajes, como el seguimiento de precios de vuelos en +180 países.

Seguir precios de vuelos, consultar puntos y millas, y hasta reservar hoteles, todo desde una misma conversación, son algunas de las nuevas funciones que Google anunció con el objetivo de facilitar tu próximo viaje.

Las nuevas funcionalidades están ubicadas dentro de Modo IA dentro del Buscador y fueron pensadas para agilizar todas las búsquedas referidas a un viaje.

Porque planificar un viaje implica coordinar múltiples detalles y comparar un sinfín de opciones, algo que suele resultar abrumador para los usuarios.

A partir de estas mejoras, Modo IA accede a información en tiempo real para comparar vuelos y hoteles, y encontrar las mejores recomendaciones directamente en una conversación.

Algún tiempo atrás, Google lanzó la chance de crear itinerarios completos dentro de la misma herramienta.

Ahora, el objetivo es que todo el proceso de reserva —desde la búsqueda hasta el pago— pueda resolverse sin salir de Modo IA.

El seguimiento de precios de vuelos pasa a estar disponible en más de 180 países

Una de las principales novedades es la incorporación directa en Modo IA de la función de seguimiento de precios de Google Vuelos.

Los usuarios podrán configurar alertas de precios mientras conversan con la herramienta, sin necesidad de interrumpir el flujo de la búsqueda.

Solo hace falta describir el destino y las fechas del viaje para que Modo IA muestre las mejores opciones disponibles, con información actualizada de más de 300 aerolíneas y sitios de viajes asociados.

De este modo, si el usuario prefiere esperar una baja de precio, puede pedirle a la herramienta que haga el seguimiento por él, con una frase tan simple como "haz un seguimiento de estos precios de vuelos por mí".

Una vez confirmada la alerta, Google enviará un correo electrónico si cambian los precios del destino y las fechas elegidas. Esta función de seguimiento de precios de vuelos ya está disponible en más de 180 países y territorios de todo el mundo.

Google lanza funciones en Modo IA para planificar mejor los viajes (Fuente: Imagen creada con IA)

Cómo aprovechar puntos y millas dentro de la conversación

Otra de las novedades de Google apunta a quienes acumulan puntos y millas en distintos programas de viajero frecuente.

Modo IA ahora puede mostrar cuántos puntos o millas se necesitan para reservar vuelos y hoteles, según los datos más recientes de los socios de Google.

Por ejemplo, un usuario puede pedirle a la herramienta que busque vuelos directos entre dos ciudades usando sus millas de una aerolínea específica,

indicando las fechas de ida y vuelta. La función funciona de manera similar para hoteles: basta con indicar destino, fechas y el programa de recompensas que se quiere utilizar.

Esta consulta de tarifas en puntos y millas está disponible a nivel mundial, con soporte inicial para:

Alaska Airlines

Hawaiian Airlines

American Airlines

Choice Hotels International

Hilton

Wyndham Hotels & Resorts

En las próximas semanas se sumarán:

Accor

Flying Blue

Hyatt

LATAM Airlines

Lufthansa Group Miles & More

La reserva de hoteles integrada por ahora funciona solo en Estados Unidos

La tercera gran novedad es la posibilidad de reservar hoteles directamente desde Modo IA, sin necesidad de salir de la conversación.

Al describir el próximo viaje y las preferencias de alojamiento, el usuario recibe una lista visual de opciones, con opiniones de huéspedes y comparaciones en paralelo entre distintas propiedades.

Una vez elegido el hotel, Modo IA ayuda a completar la reserva a través de la opción "Continuar en Google", que conecta con los socios integrados de la plataforma.

Desde allí, el usuario puede elegir el tipo de habitación, revisar la política de cancelación y completar el pago de forma segura mediante Google Pay.

En estos casos, el hotel o la plataforma de reservas actúa como comerciante oficial y se encarga de la atención al cliente ante cualquier consulta.

Esta función de reserva de hoteles está disponible por ahora en inglés y solo en los Estados Unidos.

Los socios que ya suman esta función y los que llegarán pronto

Desde el lanzamiento, la reserva de hoteles en Modo IA funciona con socios como:

Booking.com

Choice Hotels International

Expedia

Hotels.com

IHG Hotels & Resorts

Marriott International

Wyndham Hotels & Resorts

En las próximas semanas, Google sumará compatibilidad con Hilton, Priceline y Trip.com, y ampliará así el universo de opciones disponibles para reservar.

Esta estrategia de sumar socios de forma progresiva es consistente con el enfoque que la compañía ya aplicó en otras funciones de viaje lanzadas durante el último año.

Entre ellas se destaca "Planes agénticos", una herramienta dentro de Modo IA que permite generar itinerarios completos combinando datos de vuelos, hoteles, mapas y reseñas en tiempo real.

La integración de reservas directas profundiza ese camino, acercando a Google un paso más a convertirse en un actor central del proceso de compra de viajes.

La compañía compite así de forma directa con agencias de viaje online y plataformas especializadas en turismo.

Un paso más en la carrera de la IA aplicada al turismo

Estas novedades se suman a otras funciones de viaje que Google viene desarrollando dentro de su ecosistema de inteligencia artificial, como los resúmenes generados por IA para armar itinerarios de ciudades y países completos.

La compañía también había lanzado previamente el seguimiento de precios de hoteles a nivel global, con alertas por correo electrónico ante bajas significativas.

Con esta actualización, Google busca consolidar a Modo IA como una herramienta integral para planificar viajes, desde la primera búsqueda hasta el pago final.

La apuesta refleja una tendencia más amplia de la industria tecnológica, que incorpora inteligencia artificial conversacional a tareas que antes requerían múltiples pestañas y comparaciones manuales. Para acceder a estas funciones, los usuarios solo deben ingresar a Modo IA en el Buscador y comenzar a describir su próximo viaje.

La compañía adelantó que seguirá sumando funciones y socios en las próximas semanas, según el cronograma de lanzamiento previsto.