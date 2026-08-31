Hoteles, clubes de fútbol, startups, restaurantes e inmuebles forman parte del patrimonio que Leo Messi construyó en los últimos años de su carrera

El holding familiar Limecu España 2010 y firmas como Play Time Sports-Tech gestionan sus activos, incluyendo nuevos clubes de fútbol y startups.

La cadena MiM Hotels, gestionada por Meliá desde 2025, es un activo clave valorado en más de u$s100 millones con presencia en España y Andorra.

Lionel Messi consolidó un patrimonio de hasta u$s1.000 millones mediante inversiones en hotelería, clubes deportivos, gastronomía y tecnología.

Lionel Messi construyó un patrimonio estimado de entre u$s850 millones y u$s1.000 millones a partir de diversos contratos y acuerdos publicitarios por fuera del ecosistema del fútbol.

En paralelo a su carrera deportiva, el rosarino desarrolló una cartera de inversiones en America y Europa que abarca:

hoteles

clubes de fútbol

gastronomía

desarrollos inmobiliarios

bebidas

startups tecnológicas

Uno de sus activos más importantes del empresario son los seis hoteles boutique de MiM Hotels, una marca creada junto con el grupo Majestic. Los establecimientos de alta gama ya factura están ubicados en:

Sitges

Ibiza

Mallorca

Baqueira Beret

Sotogrande

Andorra

La sociedad que administra los hoteles facturó 21,8 millones de euros en 2024, equivalentes a u$s25.6 millones al tipo de cambio oficial actual.

A fines de 2025, la operación pasó a estar gestionada por Meliá Hotels International, que incorporó los establecimientos a su línea Meliá Collection. Las estimaciones del sector ubican el valor del negocio por encima de los u$s100 millones.

Fútbol, gastronomía y desarrollo inmobiliario

Messi también comenzó a construir una cartera de activos deportivos. En 2025 fundó el Deportivo LSM en Uruguay, que logró ascender en su primera temporada.

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A esa apuesta se sumó la compra del UE Cornellà, club catalán que actualmente compite en la Tercera RFEF. La operación le permite sumar un activo dentro del fútbol español y desarrollar una estructura vinculada con la formación y el desarrollo de jugadores.

En gastronomía, Messi se convirtió en socio de El Club de la Milanesa en 2025. El proyecto contempla una inversión cercana a u$s6 millones, con la apertura de cinco locales en Cataluña, tres nuevas sucursales en Argentina y una planta industrial en Tigre.

El rosarino también participa en Carrasco M, un desarrollo inmobiliario de alta gama en Rosario que lleva adelante junto con Ángel Di María. El proyecto contempla 24 unidades y una inversión estimada en u$s7 millones.

Tecnología, marca y el holding detrás del imperio Messi

La estrategia empresarial de Messi también posee componentes tecnológicos. Durante su etapa en el Paris Saint-Germain creó Play Time Sports-Tech Hold, una firma con sede en San Francisco orientada a invertir en startups vinculadas con:

tecnología

medios

entretenimiento deportivo

Por otro lado, desarrolló negocios alrededor de su propia marca. Entre ellos están Más+, su línea de bebidas hidratantes, L10 Wines, su marca de vinos, y The Messi Store, dedicada a productos asociados a su imagen.

Detrás de estas operaciones aparece Limecu España 2010, el holding familiar administrado por su hermano, Rodrigo Messi.

Según las últimas cuentas disponibles, la sociedad cerró 2023 con u$s275 millones en activos, mientras que entre sus participaciones figura Edificio Rostower Socimi, un vehículo inmobiliario con más de u$s272 millones en activos.

Por último, Leo Messi Management, la sociedad que gestiona sus derechos de imagen, facturó el equivalente a u$s72 millones en 2024 y generó más de u$s12.8 millones de beneficio.