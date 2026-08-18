La transformación de pagos trasciende a las billeteras y se juega en la tecnología detrás de cada operación mientras industria y usuarios esperan por la IA

La infraestructura de pagos procesa hoy 108 millones de operaciones con QR mensuales, mientras las entidades refuerzan la seguridad ante el cibercrimen.

Los pagos digitales en Argentina consolidan un cambio de paradigma, con 8 de cada 10 usuarios ya volcados a métodos electrónicos frente al uso de efectivo.

Los pagos digitales atraviesan una transformación sin precedentes en Argentina que ya no se explica solo por el boom del QR y el NFC, el cada vez mayor peso de las criptomonedas y la tecnología blockchain y el derrumbe del efectivo, sino por lo que ocurre detrás: una infraestructura invisible que valida, procesa y protege cada operación en segundos.

Una que se vuelve estratégica a medida que la industria financiera avanza hacia una nueva era en la que los usuarios ya no serán necesariamente personas, sino agentes de inteligencia artificial comprando y pagando en su nombre. Los números confirman la magnitud del cambio:

Un argentino promedio maneja cuentas en ocho entidades distintas , cuatro CBU y cuatro CVU según datos de COELSA

, cuatro CBU y cuatro CVU según datos de COELSA 8 de cada 10 argentinos ya adoptaron los pagos digitales en su vida cotidiana según Mastercard

en su vida cotidiana según Mastercard En junio se registraron 108,2 millones de operaciones iniciadas con QR por $2,6 billones (+75,4% interanual), mientras las extracciones en cajeros se desploman: 1,7 retiros por mes promedio por adulto (-50% vs. 2023) de acuerdo con el Banco Central

En este contexto, la infraestructura dejó de ser una capa de "soporte" para convertirse en "columna vertebral" de todo el engranaje. Así lo plantea Valeria Rodríguez, directora de Lyra para Argentina y Uruguay.

"La seguridad ya no puede ser una capa adicional del proceso de pago, sino un componente central de la experiencia", afirma.

Cómo funciona la infraestructura de los pagos digitales en Argentina

Esa infraestructura tomó una relevancia distinta cuando el fraude empezó a escalar al ritmo de la digitalización. Un informe de McKinsey & Company proyecta pérdidas globales por ciberestafas superiores a los u$s362.000 millones entre 2023 y 2028.

En Argentina, la Central de Prevención de Fraude (CPF) de COELSA, que nuclea a 117 bancos y billeteras, acumuló en 2025 un total de 348.268 registros y 20.720 casos confirmados. Solo en ese año, 68 bancos y fintech modificaron sus sistemas de seguridad a partir de la información compartida en la central.

Cómo los pagos evolucionarán desde 'digitales' a 'inteligentes'

En un mercado en que el efectivo sigue presente (17% de los pagos presenciales, según el Global Payments Report 2026 de Worldpay), pero los medios digitales están súper instalados entre los argentinos, quiénes tienen un amplio conocimiento de cómo usarlos, cada nueva operación amplía también la superficie de ataque.

Técnicas como el e-skimming, que inyecta código malicioso en sitios de comercio electrónico para capturar datos de pago en tiempo real, obligan a reforzar cada eslabón del proceso.

Ahí es donde entran tecnologías como 3D Secure, creada por Visa y Mastercard, que permite autenticar la identidad del comprador durante una operación en que la tarjeta no está presente, algo crítico en un negocio en expansión, al punto que Mercado Libre es, siendo de la rama del e-commerce, aunque con mucho peso de la billetera Mercado Pago, el unicornio fintech más valioso de toda América Latina.

"La confianza en los pagos digitales se construye justamente a partir de esa infraestructura invisible que valida, protege y procesa cada operación con altos niveles de disponibilidad, trazabilidad y seguridad. Y nuestro rol es asegurar que estas tecnologías se integren de manera eficiente dentro del ecosistema de pagos", resalta.

Cómo funciona la seguridad de los pagos digitales

La "infraestructura sólida" y la "experiencia de pago simple" son dos factores que están detrás de la "transformación profunda de los hábitos de pago en Argentina" según la directiva.

Aunque descarta que eso signifique que el efectivo vaya a desaparecer, sí refuerza que "está cambiando el lugar que ocupan las transacciones digitales dentro de la vida de las personas".

Valeria Rodríguez, directora de Lyra para Argentina y Uruguay

"Cada vez más consumidores eligen pagar de forma digital porque es más cómodo, rápido y porque pueden utilizar el medio que prefieren", argumenta.

En línea, subraya que ese cambio estuvo impulsado por varios factores:

La expansión de las billeteras digitales

La interoperabilidad entre distintos actores del sistema

El crecimiento de las operaciones electrónicas

La incorporación de nuevos medios de pago en ámbitos como el transporte público

La experta cree que el avance de los pagos digitales "va a continuar durante los próximos años", aunque alega que "el desafío no pasa por reemplazar completamente al efectivo, que seguirá conviviendo durante bastante tiempo, sino por ofrecer a las personas la posibilidad de elegir cómo quieren pagar en cada situación".

"En ese escenario, es probable que el efectivo deje de ocupar el lugar central que tuvo históricamente y que los medios digitales se consoliden como la opción cotidiana para una mayor cantidad de personas", sostiene.

Pagos agénticos: cómo la inteligencia artificial cambiará las compras

Si el presente de los pagos ya es digital, el porvenir apunta a ser inteligente. La inteligencia artificial está transformando la industria financiera en silencio, pero a ritmo acelerado.

Mientras hoy se utiliza para analizar operaciones en tiempo real, detectar patrones de fraude y mejorar el análisis de scoring en préstamos, entre otros usos, para Rodríguez ese es "apenas el comienzo". Anticipa que la próxima "gran evolución" será "pasar del pago digital al pago inteligente" de la mano de los agentic payments: las operaciones financieras autónomas realizadas por agentes de inteligencia artificial en representación de un usuario o empresa, sin intervención humana directa.

"La inteligencia artificial dejará de ser únicamente una herramienta de análisis para convertirse también en un participante activo del proceso de compra. En un futuro cada vez más cercano, los usuarios podrán delegar determinadas decisiones de consumo en agentes de IA que comparen opciones, seleccionen productos e incluso ejecuten una transacción en su nombre, siempre dentro de los límites de autorización que cada persona defina", asegura.

Esta modalidad ya comenzó a dar sus primeros pasos en Argentina con pilotos llevados adelante por bancos, fintech y las principales redes de pago:

Visa lanzó Intelligent Commerce , que permite a agentes de IA concretar compras con credenciales reales, y realizó pruebas con 7 emisores y comercios activos

, que permite a agentes de IA concretar compras con credenciales reales, y realizó pruebas con 7 emisores y comercios activos Mastercard ejecutó transacciones agénticas en vivo y participó de pilotos con Santander

participó de pilotos con Santander Banco Nación, MODO y Mastercard colaboran en el desarrollo de asistentes de IA para compras automatizadas y seguras

colaboran en el desarrollo de asistentes de IA para compras automatizadas y seguras MODO lanzó Comercio Agéntico Abierto para que los catálogos de ecommerce estén disponibles en plataformas como ChatGPT

para que los catálogos de ecommerce estén disponibles en plataformas como ChatGPT Mercado Libre avanza en la misma dirección: su IA ya ayuda a encontrar productos, aunque todavía no opera de manera autónoma

Pagos con IA: los desafíos de seguridad y regulación

En la visión de Rodríguez, se abren "enormes oportunidades para mejorar la experiencia de compra", aunque también "plantea nuevos desafíos para toda la industria" relacionados, sobre todo, con la seguridad.

"Ya no alcanzará con validar una tarjeta o autenticar a un usuario: será necesario verificar que ese agente actúe efectivamente bajo la autorización de una persona legítima y dentro de un marco de confianza y protección", advierte.

Y añade que "el futuro de los pagos estará cada vez más ligado a tecnologías como la tokenización, la autenticación basada en riesgo, las identidades digitales y la inteligencia artificial aplicada a la prevención del fraude. El desafío no será impedir que los agentes compren, sino garantizar que cada transacción sea segura, transparente y responda a la voluntad del usuario".

También sugiere que la tecnología no alcanzará por sí sola. En este sentido, alerta que "este cambio también plantea un desafío regulatorio" y explicó que la industria deberá construir marcos de confianza que definan "qué puede hacer un agente, bajo qué condiciones puede operar y cómo se asignan las responsabilidades cuando una compra es realizada por IA".

Reconoce, a su vez, que "ningún sistema podrá eliminar completamente el fraude, del mismo modo que hoy tampoco ocurre en los medios de pago tradicionales", pero el objetivo será "minimizar esos riesgos mediante mejores mecanismos de autenticación, monitoreo e inteligencia aplicada a cada operación".

"El futuro de los pagos no dependerá solamente de nuevos medios, sino de una infraestructura capaz de combinar velocidad, seguridad y confianza para acompañar una nueva generación de experiencias de compra, incluso cuando quien inicie la operación ya no sea una persona, sino un agente digital", concluye.