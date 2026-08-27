La firma anunció mejoras en su plataforma VVAH, que usa IA para detectar y resolver vulnerabilidades de ciberseguridad en horas, no semanas.

* Visa amplía servicios de asesoría en ciberseguridad y resiliencia digital para enfrentar ataques IA.

* La nueva VVAH usa IA para reducir tiempos de resolución de semanas a horas, compatible con diversos modelos de IA.

* Visa mejora su plataforma VVAH con IA para detectar y resolver vulnerabilidades en ciberseguridad más rápido.

Identificar y corregir vulnerabilidades de forma más efectiva es el principal objetivo de las mejoras que Visa anuncio en su portfolio de ciberseguridad dirigido a brindar ayuda a las organizaciones.

El anuncio se centró en una nueva evolución de la Visa Vulnerability Agentic Harness (VVAH), su plataforma de código abierto compatible con distintos modelos de IA.

Según la compañía, esta herramienta permite reducir de forma significativa el tiempo entre la detección y la resolución de amenazas.

Procesos que antes tomaban semanas ahora pueden resolverse en apenas horas, gracias a la automatización que aporta la inteligencia artificial (IA).

El anuncio se enmarca en un contexto de creciente sofisticación de los ataques informáticos, cada vez más potenciados por la propia IA.

Visa busca así posicionarse como referente en defensa digital dentro del ecosistema financiero global.

Cuáles son las mejoras clave de la nueva versión de VVAH

Entre las principales novedades se destaca la resolución en ciclo cerrado, un esquema de retroalimentación estructurada que ayuda a los equipos a perfeccionar las correcciones que no superan la validación, sin necesidad de reiniciar todo el proceso.

La plataforma también incorpora mayor flexibilidad en la elección de modelos: las organizaciones pueden implementar modelos aprobados de Anthropic y OpenAI, además de cualquier otro sistema de IA, mediante configuración y sin necesidad de modificar el código.

A esto se suma una mayor visibilidad, con vistas opcionales de progreso en tiempo real que aportan transparencia en los análisis prolongados. El objetivo de estas mejoras es que las organizaciones puedan descubrir, clasificar, remediar y validar vulnerabilidades dentro de un flujo de trabajo estructurado y unificado.

Rajat Taneja, presidente de Tecnología de Visa, explicó que "la IA está reduciendo el tiempo entre el descubrimiento de vulnerabilidades y su aprovechamiento, lo que significa que los defensores necesitan una ruta de acción más rápida y confiable".

El ejecutivo remarcó que la compañía busca ayudar a las organizaciones a pasar de identificar un problema a resolverlo de forma comprobada.

De dónde viene VVAH y cómo evolucionó la herramienta

La plataforma VVAH nació a partir de la participación de Visa en Project Glasswing, la iniciativa de ciberseguridad impulsada por Anthropic junto a compañías como Amazon Web Services, Apple, Microsoft, Google, Cisco, CrowdStrike, Nvidia y Palo Alto Networks.

Ese proyecto utiliza Claude Mythos Preview, un modelo de frontera de Anthropic capaz de detectar vulnerabilidades críticas de software con una velocidad que supera a la mayoría de los métodos tradicionales.

Según trascendió públicamente, el modelo llegó a identificar miles de fallas de seguridad de alta severidad en sistemas operativos y navegadores, algunas de ellas con más de una década de antigüedad.

A partir de ese aprendizaje, Visa desarrolló su propia herramienta para aplicar ese enfoque a la detección de vulnerabilidades en el ecosistema de pagos.

La nueva versión de VVAH amplía ese flujo de trabajo original, que se limitaba al descubrimiento, hacia las etapas de remediación y validación.

Cómo son los nuevos servicios de asesoría para fortalecer la resiliencia digital

Visa también anunció la expansión de su Práctica de Asesoría en Ciberseguridad, dependiente de Visa Consulting & Analytics (VCA).

La ampliación incluye tres nuevos servicios pensados para ayudar a los clientes a evaluar riesgos, priorizar esfuerzos de resolución y fortalecer la resiliencia frente a amenazas cada vez más sofisticadas.

El primero consiste en talleres ejecutivos, capacitaciones y cursos de certificación de Visa University, orientados al liderazgo en ciberseguridad con IA.

El segundo es una evaluación de madurez basada en VVAH, que ayuda a las organizaciones a identificar vulnerabilidades y comprender sus áreas de riesgo.

El tercero ofrece orientación estratégica para la priorización de riesgo cibernético, con una hoja de ruta a largo plazo para la gestión de amenazas.

"La velocidad de remediación es el nuevo campo de batalla", destacó Carl Rutstein, líder global de Visa Consulting & Analytics.

Cómo influye la velocidad frente a los atacantes con IA

Según Rutstein, encontrar vulnerabilidades ya dejó de ser la parte más difícil del proceso de ciberseguridad.

El verdadero desafío pasa ahora por la velocidad de remediación, ya que los atacantes que utilizan inteligencia artificial se mueven más rápido y prueban a mayor escala que antes.

Frente a ese escenario, el ejecutivo sostuvo que las empresas necesitan defensas también impulsadas por IA para no quedar en desventaja.

Los nuevos servicios de asesoría combinan el aprendizaje obtenido de la implementación de modelos avanzados con décadas de experiencia de Visa en el negocio de pagos.

La compañía busca así ayudar a sus clientes a priorizar áreas de riesgo, actuar con rapidez y construir una resiliencia cibernética sostenible en el tiempo.

Este enfoque integral combina tecnología propia, alianzas estratégicas y capacitación como pilares de la estrategia de seguridad digital de la empresa.

El caso CAIXA Cartões, un ejemplo de la aplicación práctica

Durante el último año, la Práctica de Asesoría en Ciberseguridad de Visa Consulting & Analytics acompañó a distintos clientes en iniciativas orientadas a fortalecer su resiliencia digital.

Uno de los casos destacados es el de CAIXA Cartões, entidad brasileña que trabajó junto a Visa para evaluar la madurez de su ciberseguridad y priorizar iniciativas de gestión de riesgos.

"En CAIXA, entendemos que la ciberseguridad es un pilar fundamental para la confianza de los clientes y la sostenibilidad del negocio en un entorno digital cada vez más complejo", apuntó Lessandro Thomaz, director ejecutivo de CAIXA Cartões.

El directivo destacó que la alianza con Visa amplió la perspectiva estratégica de la compañía sobre ciberseguridad, mediante una evaluación estructurada de sus procesos.

Este tipo de colaboraciones refuerza la importancia de los vínculos entre instituciones financieras y socios tecnológicos para anticipar desafíos y fortalecer capacidades.

Con este anuncio, Visa busca consolidarse como un actor central en la defensa del ecosistema financiero frente a la nueva era de amenazas impulsadas por inteligencia artificial.