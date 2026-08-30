El BCE impulsa una infraestructura blockchain para integrar reservas, activos tokenizados y liquidaciones dentro del sistema financiero europeo

Pontes se lanzará en septiembre de 2026 para conectar registros distribuidos con TARGET y probar liquidaciones en dinero de banco central.

La propuesta apunta a las finanzas mayoristas y contempla que las stablecoins mantengan un rol complementario en los pagos.

El BCE propone llevar las reservas a blockchain para integrar dinero y activos tokenizados dentro de una misma infraestructura.

Isabel Schnabel, integrante del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, propuso llevar las reservas de los bancos centrales hacia infraestructura programable para adaptar la liquidación financiera al avance de los activos tokenizados.

La iniciativa busca que dinero de banco central, valores y garantías puedan operar dentro de una mismo entorno blockchain, aunque estará enfocada exclusivamente en las finanzas mayoristas y no en los consumidores.

El BCE propone llevar las reservas a blockchain

El BCE considera que la expansión de las finanzas tokenizadas exige revisar la forma en que las reservas interactúan con plataformas basadas en registros distribuidos, donde pueden negociarse valores y garantías digitales.

Durante su presentación en Jackson Hole, el 28 de agosto, Schnabel señaló que los bancos comerciales ya disponen de saldos digitales de reservas, aunque estos permanecen separados de esos nuevos mercados financieros.

La principal alternativa consiste en trasladar las reservas de los bancos centrales directamente onchain, permitiendo que tanto los activos como los pagos definitivos se procesen dentro de una infraestructura programable común.

Schnabel explica que el dinero programable de banco central podría reducir las tareas de conciliación y, al mismo tiempo, preservar el activo de liquidación más seguro para las operaciones financieras.

El beneficio estaría especialmente relacionado con la liquidación atómica: actualmente, un bono tokenizado puede negociarse mediante blockchain mientras el efectivo continúa procesándose a través de los sistemas tradicionales de TARGET.

Si ambos componentes estuvieran dentro del mismo entorno, la transferencia del activo podría ejecutarse solamente cuando se concrete el pago, mientras una falla permitiría cancelar toda la operación automáticamente.

Las stablecoins reguladas, según esta visión, podrían continuar desempeñando una función complementaria, aunque no sustituirían al dinero de banco central como instrumento definitivo para las operaciones mayoristas.

Pontes y Appia: los proyectos con los que el BCE prepara el futuro

El primer ensayo concreto será el Proyecto Pontes, cuyo lanzamiento está previsto para septiembre de 2026 y permitirá vincular registros distribuidos utilizados por el mercado con los servicios TARGET del Eurosistema.

La iniciativa permitirá liquidar operaciones tokenizadas utilizando dinero de banco central, evitando que cada plataforma financiera deba desarrollar por separado un instrumento privado destinado específicamente a completar los pagos.

Pontes será la primera prueba práctica para comprobar si las instituciones europeas realmente quieren utilizar dinero de banco central junto a activos tokenizados, según el planteo de Schnabel.

En la fase inicial, TARGET2 seguirá siendo el sistema que otorgue validez jurídica a la liquidación en efectivo, mientras las funciones basadas en smart contracts y la operatoria 24/7 se incorporarán posteriormente.

El BCE también trabaja en el Proyecto Appia, una iniciativa orientada a definir la arquitectura europea de largo plazo y que prevé presentar un plan de desarrollo durante 2028.

Entre las posibilidades analizadas aparecen un registro único que reúna reservas, dinero de bancos comerciales y activos financieros; un ledger del Eurosistema conectado con diferentes plataformas; o varias redes interoperables.

Cada alternativa plantea desafíos específicos vinculados con gobernanza, liquidez, confidencialidad y concentración, por lo que la definición tecnológica también tendrá consecuencias sobre la organización futura de los mercados financieros.

Schnabel considera que el cambio de política más amplio consiste en dejar de tratar los mercados tokenizados como algo separado de la infraestructura de los bancos centrales.