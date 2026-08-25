Los RWA superaron a las memecoins en capitalización, pero el salto se explica casi por completo por la incorporación de Figure Heloc

La incorporación del activo Figure Heloc permitió la recapitalización del mercado de los activos del mundo real tokenizados (RWA) y permitió que se ubicara muy por encima del mercado de memecoins.

La capitalización del mercado de RWA trepó hasta los u$s71.020 millones, cifra que marcó un incremento de 48,7% en apenas 24 horas, según datos de CoinGecko.

El movimiento permitió que los RWA se ubicaran muy por encima del mercado de memecoins, cuya capitalización cayó alrededor de 2,2%, 2,3% durante el mismo período, hasta unos u$s32.820 millones.

Sin embargo, la mayor parte del salto provino por la incorporación de un nuevo activo a la categoría y no por una ola de compras de tokens RWA.

En ese escenario, el principal protagonista de este crecimiento fue Figure Heloc, un token que representa un conjunto de líneas de crédito sobre el valor de viviendas y que es emitido por Figure a través de su blockchain Provenance.

El activo llegó a representar unos u$s22.810 millones, equivalentes a aproximadamente el 32% de toda la capitalización del mercado RWA. Su incorporación explica prácticamente todo el incremento registrado por el sector.

Cuánto influyó el nuevo activo en el avance del mercado RWA

De hecho, si se excluyera Figure Heloc de las cifras, el mercado RWA habría pasado de unos u$s47.750 millones a u$s48.210 millones, por lo que el crecimiento real del conjunto habría sido de apenas 0,96%, lejos del 48,7% que muestra la estadística general.

El dato resultó especialmente relevante porque demostró que un aumento de la capitalización de mercado no necesariamente significa que haya ingresado una cantidad equivalente de nuevo capital al sector.

Por otro lado, la diferencia entre valoración y actividad comercial también quedó expuesta con la llegada de Figure Heloc.

El token registró unos u$s14,9 millones de volumen negociado en 24 horas, equivalente a apenas 0,065% de su capitalización.

En otras palabras, se trata de un activo con una valoración considerable, pero con una actividad de mercado relativamente reducida.

La comparación con las memecoins mostró una dinámica diferente, ya que aunque su capitalización es menor, estos activos registraron una rotación mucho más elevada.

Cómo fue el resultado de los memecoins en comparación con el mercado RWA

De esta forma, las memecoins negociaron aproximadamente el 13,2% de su capitalización en 24 horas, frente al 4% del conjunto RWA.

Esto significa que, al menos en términos de liquidez y actividad comercial, las memecoins continúan siendo un segmento mucho más dinámico.

Más allá de la distorsión provocada por Figure Heloc, el crecimiento de los RWA reflejó una tendencia de fondo sobre la incorporación de activos tradicionales a redes blockchain.

El concepto de RWA abarca activos como:

bonos del Tesoro

oro

acciones

créditos

bienes raíces y otros instrumentos financieros que son representados digitalmente mediante tokens

Un informe de CoinMarketCap precisó que los contratos perpetuos vinculados a RWA acumularon u$s821.800 millones de volumen entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, con las bolsas centralizadas concentrando el 72% de la actividad.

El oro tokenizado es otro ejemplo de esta expansión, ya que durante el primer trimestre de 2026 registró u$s90.700 millones en volumen spot, superando en apenas tres meses todo el volumen registrado durante 2025.

Las memecoins todavía muestran mayor movimiento

El contraste con las memecoins no implica necesariamente que estas hayan perdido todo el interés de los inversores.

Durante la última semana, varios de los principales tokens del segmento mostraron fuertes avances, como por ejemplo Official Trump, Pump.fun y Pepe registraron subas de 73,5%, 66,3% y 54,2%, respectivamente.

Mientras que en el mismo período, Stellar y Chainlink, dos de los activos vinculados al universo RWA, avanzaron 22,1% y 21,9%.

Las memecoins continúan concentrando una mayor actividad especulativa y volumen de negociación, mientras que los RWA buscan representar activos financieros y económicos existentes fuera de la blockchain.