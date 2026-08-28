EURC gana terreno en Europa con más de la mitad del mercado de stablecoins en euros y una circulación que creció más de 100% en doce meses

Facilita pagos y gestión de tesorería en blockchain para empresas europeas, eliminando la conversión a dólares.

Su expansión se impulsa por la regulación MiCA y el interés institucional en activos digitales regulados multichain.

EURC de Circle lidera las stablecoins vinculadas al euro, con u$s526M de capitalización y +100% de crecimiento anual.

Mayor interés institucional por los activos digitales regulados y la implementación de MiCA –el marco regulatorio de criptomonedas de la Unión Europea– apuntalan a EURC, el token emitido por Circle, a posicionarse como el principal jugador del segmento.

Su capitalización alcanzó aproximadamente los u$s526 millones y representa más de la mitad del mercado.

EURC fue lanzada por Circle en 2022 sobre Ethereum y desde entonces amplió su presencia.

Actualmente, supera los 400 millones de euros en circulación, con un crecimiento superior a 100% durante los últimos doce meses.

La stablecoin también amplió su alcance a distintas redes blockchain, algo que permite utilizar euros digitales en diferentes ecosistemas. Opera de forma nativa en:

Ethereum

Base

Solana

Avalanche

Stellar

Esta presencia multichain facilita distintos usos, desde operaciones de trading y pagos hasta aplicaciones de finanzas descentralizadas (DeFi).

La stablecoin de Circle que ya controla más de la mitad del mercado europeo

Qué hay detrás del crecimiento de EURC

Uno de los principales argumentos de EURC es su estructura de respaldo: Circle mantiene reservas en euros en instituciones reguladas del Espacio Económico Europeo, con el objetivo de permitir la conversión de cada token por un euro.

Además, las reservas son objeto de certificaciones periódicas realizadas por terceros. Para los inversores institucionales, este esquema puede aportar mayor previsibilidad frente a otras alternativas del mercado.

La distribución también juega un papel importante debido a que EURC está disponible en exchanges como Coinbase, Kraken y Bitstamp, algo que amplía su liquidez y facilita su utilización en operaciones denominadas en euros.

El avance de EURC ocurre dentro de un mercado de stablecoins que alcanzó los 650 millones de euros a mediados de 2026.

Sin embargo, la cifra es baja frente al mercado global, dominado por tokens vinculados al dólar estadounidense.

En ese escenario, EURC logró una ventaja considerable frente a competidores como EURCV y EURI, tanto por capitalización como por distribución.

Por qué el crecimiento comienza también a reflejarse en DeFi

Los depósitos institucionales de EURC rondan los u$s77 millones, con una parte importante concentrada en Aave V3.

Para empresas europeas, contar con una stablecoin en euros puede reducir la necesidad de convertir fondos a dólares antes de operar en blockchain.

Esto podría:

facilitar pagos

gestión de tesorería

operaciones financieras digitales

Por ahora, EURC se consolida como el líder de las stablecoins en euros, mientras el mercado espera que la regulación MiCA y una mayor participación institucional impulsen el uso de estos activos.