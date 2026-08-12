La adopción de blockchain por grandes entidades brasileñas impulsa la digitalización de activos y acelera procesos financieros regionales

Itaú Unibanco, el mayor banco de América Latina por volumen de activos, anunció su incorporación a un programa piloto que evaluará cómo la tecnología blockchain puede modernizar la emisión, negociación y liquidación de instrumentos financieros tradicionales.

El proyecto se desarrolla junto a OpenAssets, empresa especializada en infraestructura digital, dentro de un programa coordinado por la Asociación Brasileña de Entidades de los Mercados Financiero y de Capitales (ANBIMA).

Las pruebas abarcarán títulos de renta fija y fondos de inversión emitidos sobre registros distribuidos, con el objetivo de identificar las adaptaciones técnicas y regulatorias necesarias para una implementación a mayor escala. El piloto también buscará definir estándares comunes que permitan a bancos, administradores de fondos y otras instituciones operar sobre esa infraestructura.

Por qué los bancos quieren tokenizar bonos y fondos

La razón es operativa y se mide en costos y tiempos.

Cuando un bono se emite y se negocia en el sistema tradicional, intervienen múltiples intermediarios:

Agentes de custodia

Cámaras compensadoras

Registros

La liquidación puede demorar días. Cada eslabón agrega costo y riesgo de contraparte.

Sobre blockchain, la emisión, la transferencia y la liquidación pueden ocurrir en el mismo registro y en cuestión de minutos, con trazabilidad completa de cada operación.

Esa promesa explica por qué grandes bancos y gestores de activos a nivel global están estudiando cómo trasladar bonos, fondos, crédito privado y otros instrumentos tradicionales hacia plataformas de este tipo.

Citi proyectó que el mercado mundial de valores tokenizados podría alcanzar aproximadamente u$s5.500 millones hacia 2030, impulsado por la migración gradual de activos financieros convencionales.

Qué tan avanzado está Brasil en tokenización

Brasil desarrolló en los últimos años uno de los ecosistemas de tokenización más dinámicos de América Latina, con proyectos que van mucho más allá de las pruebas de laboratorio de grandes bancos.

En julio de 2025, la firma VERT Capital, especializada en estructuración de crédito y titulización, anunció planes para tokenizar hasta u$s1.000 millones en deuda y cuentas por cobrar sobre la red XDC Network. Ese mismo año, el exchange Mercado Bitcoin presentó un proyecto para tokenizar aproximadamente u$s200 millones en activos sobre XRP Ledger, incluyendo instrumentos de renta fija y renta variable.

El caso más llamativo llegó desde la economía real: un grupo de productores del estado de Paraná tokenizó diez vacas lecheras para facilitar su financiamiento mediante infraestructura conectada con la bolsa B3, después de enfrentar dificultades para acceder a préstamos bancarios.

Itaú, por su parte, no es nuevo en esto. En 2023 fue una de las instituciones seleccionadas por el Banco Central de Brasil para participar en las pruebas del proyecto Drex, la iniciativa nacional para evaluar transacciones con dinero y activos tokenizados.

Qué significa esto para el mercado argentino

La distancia entre Brasil y Argentina en materia de tokenización es hoy considerable, y la diferencia principal no es tecnológica sino regulatoria.

Brasil tiene un banco central que impulsó activamente un proyecto nacional de dinero tokenizado, una asociación de mercado que coordina pilotos entre entidades, y un marco que permite a los grandes bancos experimentar con instrumentos regulados.

Argentina, en cambio, tiene un ecosistema cripto enorme a nivel de usuarios pero sin marco legal que defina qué organismo supervisa qué tipo de activo digital. El anteproyecto de Ley de Desregulación que prepara el Ministerio de Desregulación incluye el reconocimiento legal de contratos inteligentes y la autorización para que los fondos comunes de inversión inviertan en activos virtuales, pero no resuelve la clasificación de activos.

Gabor Gurbacs, presidente y director ejecutivo de OpenAssets, afirmó que Brasil ha demostrado históricamente una actitud especialmente abierta hacia la innovación financiera y que reúne las condiciones para llevar la tokenización desde la fase experimental hacia aplicaciones de producción.

OpenAssets obtuvo el año pasado una ronda de financiación de u$s10 millones liderada por Valor Capital Group, en la que participaron el emisor de la stablecoin USDT, Tether, y miembros de la familia fundadora de Itaú Unibanco.