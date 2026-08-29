La mora industrial se multiplicó en apenas 18 meses y ya compromete a miles de empresas, mientras las tasas elevadas complican el financiamiento

El encarecimiento del crédito y la suba de encajes del Banco Central dificultan la actividad, llevando al país a liderar la morosidad en la región.

El stock de deuda irregular industrial suma $968.000 millones, representando el 12% de las empresas con créditos bancarios ante el freno del sector.

La morosidad empresarial en Argentina alcanzó al 3,8% del sector manufacturero, afectando a 4.300 firmas industriales y elevando el riesgo financiero.

La morosidad empresarial se convirtió en una señal de alerta para la industria argentina, mientras el crédito pierde impulso y las tasas financieras permanecen elevadas para las compañías industriales endeudadas.

Según el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA), la mora del sector productivo saltó de 0,7% en diciembre de 2024 a 3,5% en junio de 2026, la manufactura llegó a 3,8% y la actividad industrial cayó 2,2% en el primer semestre.

¿Cuántas empresas están en mora y cuánto deben?

La mora alcanza al 12% de las empresas industriales con deuda bancaria, unas 4.300 firmas, y ocho de cada diez habían sido regulares antes de ingresar progresivamente en situación irregular desde 2024.

Después de una fuerte expansión del financiamiento entre fines de 2023 y mediados de 2025, el crédito empresarial en términos reales quedó estancado, con 0,2% de crecimiento entre julio de 2025 y mayo de 2026.

El volumen de deuda irregular de la industria llegó a $968.000 millones sobre un stock crediticio sectorial de $25 billones, equivalente al 30% del crédito total destinado a empresas productivas.

Con 4.231 empresas morosas en junio, el saldo representa una deuda promedio de $228 millones por compañía, aunque la distribución de obligaciones muestra diferencias importantes entre las distintas empresas afectadas.

¿Por qué se frenó el crédito para las empresas?

La volatilidad y el costo del dinero explican el freno del crédito en moneda local, mientras la suba preventiva de encajes sobre depósitos a la vista restringió todavía más la liquidez disponible.

En octubre del año pasado, las tasas de adelanto en cuenta corriente para personas jurídicas promediaron 75% TNA, registraron picos de hasta 190% y luego descendieron, aunque promediaron 42% ponderado en julio de este año.

El Banco Central elevó los encajes de depósitos a la vista del 45% al 53,5%, mientras el encarecimiento financiero deterioró la cadena de pagos y profundizó las dificultades empresariales para sostener sus compromisos.

El impacto fue diferente según el tamaño: el crédito en pesos para pymes creció 3,4% interanual real, mientras para grandes empresas cayó 14,9%, y el financiamiento en dólares avanzó 39,1% y 30,3%, respectivamente.

¿Qué deudas tienen las empresas industriales morosas?

La distribución de la deuda muestra que la morosidad no corresponde únicamente a grandes obligaciones, porque una parte significativa de las empresas irregulares mantiene compromisos inferiores al promedio general registrado en junio.

El 40% de las empresas irregulares debe menos de $1 millón, mientras el 26% mantiene deudas de entre $1 millón y $10 millones, y otro 16% registra obligaciones de $10 millones a $50 millones.

El 18% restante supera los $50 millones, incluyendo un 12,5% de compañías con deudas superiores a $100 millones, mientras otras firmas lograron regularizarse mediante pagos extraordinarios o refinanciaciones bancarias exitosas.

"Parte de las empresas pudieron regularizar la situación mediante pagos extraordinarios o refinanciaciones. Las empresas que refinanciaron o saldaron su deuda representaron el 6,2% del total de empresas que tienen deudas (unas 2.100 empresas)", según el estudio.

El promedio móvil trimestral pasó de 174 empresas por mes en diciembre de 2024 a 442 en junio de 2026, más de dos veces y media, con máximo en marzo y baja posterior en junio.

¿Cuánto pesa la carga impositiva sobre el crédito empresarial?

La presión tributaria suma otra dificultad al financiamiento productivo, especialmente para las empresas que necesitan refinanciar obligaciones anteriores y afrontan nuevos costos sobre montos que ya incorporaron impuestos fiscales acumulados.

"En conjunto, los impuestos elevan más de un 18%, en promedio, el costo financiero de un crédito productivo. En el caso de las refinanciaciones, la carga impositiva debería eliminarse por completo para no acumular tributos sobre montos que ya los incluyeron", sostiene el informe.

El reclamo industrial cobra relevancia porque el crédito al sector privado apenas representa 13% del PBI argentino, muy por debajo del 75% de Brasil y del 100% de Chile, según los datos citados.

Desde la UIA reclaman flexibilizar los encajes, fortalecer los sistemas de garantías públicas y privadas y generar estímulos urgentes para impedir que el estrangulamiento financiero frene definitivamente la actividad industrial.

Argentina lidera la morosidad bancaria en Latinoamérica

Un reporte de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) ubica a Argentina al frente de la región en materia de morosidad bancaria, con un indicador de 7,3% durante el período analizado.

Brasil aparece en segundo lugar con 4,3%, seguido por Colombia con 3,7%, mientras los niveles más bajos corresponden a República Dominicana con 1,1%, El Salvador con 1,4% y Uruguay con 1,7%.

"La cartera vencida del sistema bancario latinoamericano reforzó su tendencia alcista y cerró en marzo de 2026 con un saldo de US$ 104.621 millones, registro 10% superior al de diciembre de 2025 y 44% por encima del registro de 2024", señala el informe.

"A pesar de lo anterior, el indicador agregado de morosidad aumentó hasta 2,78% en marzo de 2026 versus 2.51% un año atrás" concluye.