La normativa habilita a compañías a solicitar líneas crediticias en divisas, mientras especialistas explican los resguardos y exclusiones vigentes

La decisión del Banco Central de la República Argentina (BCRA) de flexibilizar las condiciones para que las entidades financieras otorguen préstamos en moneda extranjera al sector privado generó un fuerte respaldo en el ecosistema bancario y bursátil. Tras la medida que amplió los destinos de financiamiento para empresas, referentes del mercado destacaron la oportunidad de movilizar la liquidez acumulada en los bancos sin comprometer la estabilidad del sistema.

En este marco, el especialista financiero y referente del sector, Ariel Sbdar, CEO y cofundador de Cocos, se pronunció sobre el alcance de la normativa oficial. A través de sus canales públicos, sostuvo que la iniciativa representa una herramienta estratégica para canalizar el ahorro local en moneda dura hacia la actividad productiva directa. Remarcó que se trata de financiamiento destinado exclusivamente a personas jurídicas.

"Los bancos tenemos una gran oportunidad para profundizar el sistema financiero y potenciar el crédito en la Argentina. La nueva normativa del BCRA nos permite canalizar el ahorro local en dólares hacia la inversión privada productiva", afirmó Ariel Sbdar, señalando que la medida busca dinamizar la economía real y reducir la dependencia de fondos externos.

¿A quiénes alcanzan los nuevos créditos en dólares y qué impacto proyecta el sector financiero?

La flexibilización normativa establecida por el Banco Central en agosto de 2026 está dirigida de forma exclusiva al financiamiento corporativo y productivo.

Frente a las dudas iniciales sobre su implementación, Sbdar aclaró que la medida es para préstamos para las empresas y no para la gente, descartando que se trate de líneas de crédito al consumo individual o créditos hipotecarios nominados en moneda extranjera para personas físicas.

De acuerdo con el análisis del CEO y cofundador de Cocos, la posibilidad de prestar dólares a empresas que no necesariamente sean exportadoras puras permitirá impulsar la inversión privada, la productividad y la generación de empleo en todo el territorio nacional.

"Al ampliar los destinos del crédito en moneda extranjera, generamos un impacto real en la economía: esto impulsa directamente la actividad económica, la productividad y el empleo, reduciendo a la vez nuestra dependencia del financiamiento internacional", enfatizó el especialista, remarcando la importancia de reactivar el canal crediticio que se encontraba paralizado.

Ariel Sbdar analizó la flexibilización de los préstamos en moneda extranjera (Fuente: X)

¿Por qué Ariel Sbdar descartó riesgos sistémicos o comparaciones con la crisis del 2001?

Ante las comparaciones planteadas por algunos usuarios en X sobre los descalces de monedas ocurridos durante la crisis de 2001 en la Argentina, Sbdar descartó cualquier paralelismo y precisó que el 85% de los depósitos en dólares del sistema financiero se mantiene blindado.

El especialista detalló que el esquema prudencial implementado por el BCRA incorpora tres límites técnicos específicos para administrar el riesgo de liquidez y solvencia en las entidades:

Tope máximo de asignación: Existe un techo estricto del 15% del total de depósitos en dólares para ser destinado a estas nuevas líneas, garantizando que el 85% restante permanezca inmovilizado o bajo el régimen de encajes y resguardo tradicional

Exigencia de capital mínimo del 125%: Los bancos que participen del esquema deben respaldar las colocaciones con una exigencia reforzada de patrimonio para absorber eventuales contingencias crediticias

Pruebas de estrés cambiario (stress test): La normativa obliga a las entidades a realizar simulaciones de impacto por variaciones bruscas del tipo de cambio sobre los balances de las empresas tomadoras del crédito antes de aprobar las operaciones

Ariel Sbdar analizó la flexibilización de los préstamos en moneda extranjera (Fuente: X)

"El riesgo está recontra administrado; seguir con el crédito apagado nos condenaba a no crecer más", concluyó Sbdar en sus declaraciones, fundamentando que la regulación vigente cuenta con mecanismos de cobertura suficientes para proteger los fondos de los depositantes.

¿Cuál fue la dura advertencia de Carlos Maslatón sobre el futuro de los créditos en dólares?

En contraposición a la mirada optimista del sector bancario y bursátil, el abogado y analista de mercados Carlos Maslatón planteó una severa advertencia sobre las consecuencias que podría acarrear la flexibilización crediticia dispuesta por el BCRA.

A través de su cuenta de X sostuvo que el esquema derivará en incumplimientos generalizados debido a la volatilidad cambiaria histórica del país.

"El tomador defaulteará. El banco reportará incobrables. El depositante no tendrá de vuelta lo suyo en las condiciones pactadas", sentenció, argumentando que ante una eventual devaluación las empresas invocarán la teoría de la imprevisión contractual para no cancelar sus compromisos en moneda extranjera.

Bajo esa misma línea crítica, el analista financiero proyectó que la falta de cobertura terminará forzando la intervención estatal: "El tomador alegará imprevisión y onerosidad por cambio abrupto en el tipo de cambio. El gobierno modificará la moneda de la obligación y compensará, asimétricamente, a las partes con nuevos bonos que a su vez serán defaulteados más adelante. Porque todo, en Argentina, es una joda", concluyó Maslatón, marcando la vereda opuesta a los argumentos de solvencia y mitigación de riesgo defendidos por las entidades financieras.