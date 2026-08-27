El sistema financiero busca alternativas urgentes para contener la suba récord de incumplimientos en créditos personales y tarjetas en el país

La Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina presentó ante el BCRA un paquete de propuestas cuyo eje central es técnico pero con consecuencias muy concretas para cualquier deudor.

El pedido apunta a que la autoridad monetaria permita a las entidades flexibilizar la clasificación de deudores y el registro contable de los saldos en mora. Según explicó Abappra, ese cambio facilitaría "la mejora en las condiciones de refinanciación que estas pueden ofrecer a las personas con dificultades de pago".

El mecanismo funciona así: cuando un deudor cae en determinadas categorías de mora, el banco debe constituir mayores previsiones contables y enfrenta restricciones para refinanciar ese saldo. Eso limita el margen de la entidad para negociar planes de pago más accesibles. Flexibilizar los criterios ampliaría ese margen sin que el banco asuma mayor riesgo regulatorio.

La asociación remarcó además que este tipo de herramientas "ya han sido empleadas por la autoridad monetaria en otros contextos de stress sistémico y que resultaron virtuosos".

Los números de mora que justifican el pedido de los bancos

Según el último Informe de Bancos del BCRA, la mora de los créditos a las familias se mantuvo en 12,8% en junio de 2026, tras dieciocho meses consecutivos de aumento.

La comparación interanual es la que dimensiona el deterioro: en junio de 2025 ese indicador estaba en 5,2%. Se multiplicó por más de dos en doce meses.

El desglose por producto muestra dónde se concentra el problema:

Los préstamos personales treparon a 16,4% de irregularidad

Los prendarios a 7,9%

Las tarjetas de crédito se ubicaron en 12,6% , con una leve mejora que ayudó a contener el promedio del segmento

, con una leve mejora que ayudó a contener el promedio del segmento Los créditos hipotecarios se mantuvieron estables en 1,6%, confirmando que las familias priorizan el pago de la vivienda

En total, hay casi seis millones de personas en situación de mora en Argentina.

Argentina lidera la mora en toda América Latina

Un informe de la Federación Latinoamericana de Bancos ubicó a Argentina como el país con mayor irregularidad crediticia de los dieciséis relevados, con 7,3% de la cartera de préstamos al sector privado en mora según datos de marzo de 2026, frente a un promedio regional de 2,78%.

El otro dato del mismo informe es igual de revelador. El ratio crédito/PBI local se ubicó en 14,3%, el más bajo de la región, cuyo promedio es de 47,3%.

La combinación de ambos indicadores describe la paradoja del sistema financiero argentino: un volumen de crédito muy chico y, dentro de ese universo reducido, un nivel de incumplimiento muy alto.

Qué respondió el Banco Central y qué viene ahora

El BCRA ya descartó una de las herramientas que se usaron en gestiones anteriores frente a cuadros de morosidad: fijar topes a las tasas de interés de créditos y refinanciaciones.

Santiago Bausili, presidente del organismo, explicó además por qué no espera cambios abruptos en los indicadores: "Es raro que los índices de morosidad sufran saltos discretos o cambios muy acentuados en el corto plazo. Llevan tiempo y se mueven más como ondas."

Y aportó un dato que conviene tener presente antes de refinanciar: una persona que accede a la refinanciación de su crédito permanece nueve meses en la categoría 5 (la de deuda incobrable) antes de poder pasar a la categoría 1, correspondiente a una deuda al día.

La segunda pata de la propuesta de Abappra apunta a un problema distinto. Unificar criterios de evaluación de capacidad de pago, información y transparencia entre bancos, fintech y otros proveedores de crédito no bancario. Ese segmento concentra hoy una porción relevante de los créditos en situación irregular.

La entidad fue explícita en delimitar el alcance de su pedido: "La propuesta no busca desconocer los riesgos ni promover soluciones generalizadas, sino favorecer un abordaje preventivo que permita distinguir situaciones transitorias." La aclaración apunta a diferenciar la iniciativa de una condonación o de un alivio uniforme.

Abappra se puso a disposición para constituir mesas técnicas de trabajo con las autoridades. La iniciativa está en esa instancia: sin definiciones todavía sobre qué mecanismos concretos podría adoptar el BCRA.