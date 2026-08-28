El Banco Central dio nuevas pautas para ayudar a las personas a administrar sus deudas y tomar decisiones responsables antes de comprometerse

Antes de endeudarse, es clave verificar el Costo Financiero Total, la modalidad de la tasa de interés y los cargos prohibidos en el contrato firmado.

La morosidad en préstamos personales alcanzó el 16,3% en junio de 2026, impulsando al Banco Central a recomendar el uso de la Central de Deudores.

El BCRA lanzó una guía de educación financiera para quienes buscan un crédito personal, advirtiendo sobre la importancia de analizar costos y plazos.

En un escenario de alta tensión financiera para los hogares argentinos, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) difundió una guía de educación financiera con pautas y advertencias para quienes evalúan solicitar un crédito personal.

La iniciativa se conoció luego de que el último Informe de Bancos confirmara que la morosidad en el segmento de préstamos personales trepó al 16,3% en junio de 2026, mientras que el incumplimiento general en los créditos a las familias se mantuvo elevado en el 12,8% y el 12,6% de los usuarios no logró abonar el pago mínimo de la tarjeta de crédito.

Aunque desde el Ministerio de Economía reiteraron que la relación contractual de las deudas es un tema entre privados, la autoridad monetaria remarcó la necesidad de comparar ofertas de manera integral para evitar compromisos que superen la capacidad de repago de los ingresos familiares.

La entidad enfatizó que tomar un crédito no debe definirse únicamente por el valor de la cuota mensual publicitado, sino por una evaluación técnica de los costos totales, los plazos y las cláusulas contractuales.

Qué factores se deben comparar antes de aceptar un préstamo, según el BCRA

La autoridad monetaria identificó cuatro variables financieras indispensables para evaluar cualquier propuesta crediticia en el sistema bancario o no bancario:

Costo Financiero Total (CFT) : Es el indicador más relevante para saber cuánto costará efectivamente el dinero. Incorpora la tasa de interés nominal y todos los gastos adicionales del crédito: comisiones de apertura o mantenimiento, seguros exigidos e impuestos.

Tipo de tasa de interés (Fija vs. Variable) : El usuario debe verificar si la tasa pactada se mantendrá inalterable durante toda la vida del préstamo o si se trata de un esquema variable sujeto a la evolución de un índice de referencia (como inflación o coeficientes UVA).

Plazo de amortización y cantidad de cuotas : Una extensión en la cantidad de meses reduce el monto nominal que se abona en cada vencimiento, pero incrementa de forma directa el costo financiero total acumulado al finalizar el préstamo.

Comisiones y cargos no autorizados: La normativa del BCRA establece que existen conceptos que las entidades tienen prohibido cobrar, tales como comisiones por cancelación anticipada total o parcial cuando se cumplen las condiciones fijadas por la regulación.

Por qué es fundamental revisar el contrato y qué hacer si el banco rechaza la solicitud

El Banco Central advirtió que la firma de la solicitud implica contraer obligaciones legales plenas, por lo que resulta indispensable leer detalladamente todas las cláusulas antes de aceptar el financiamiento y conservar siempre una copia del contrato firmado.

En dicho documento deben figurar con claridad las tasas aplicables, las formas de pago y las penalidades o intereses punitorios ante eventuales retrasos.

En caso de que una entidad bancaria rechace la solicitud crediticia, el BCRA detalló los tres motivos más habituales y el procedimiento de consulta: