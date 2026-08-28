La entidad bonaerense lanza 'Pará la bola", un programa con herramientas de refinanciación para emprendedores bonaerenses con dificultades de pago

Su objetivo es regularizar deudas, dar previsibilidad y asegurar la continuidad de los emprendimientos frente al impacto económico.

Provincia Microcréditos lanzó "Pará la bola" para la reprogramación y refinanciación de deudas de emprendedores bonaerenses.

Herramientas de reprogramación y refinanciación de deudas para emprendedores bonaerenses conforman el programa "Pará la bola" desarrollado por Provincia Microcréditos, la empresa de inclusión finanaciera y desarrollo productivo de Banco Provincia.

La iniciativa tiene por objetivo ayudar a evaluar cada caso en particular, según el estado del crédito, los días de atraso, la capacidad de pago y otros factores que pueden incidir en la situación de cada cliente.

En un contexto económico complejo para los sectores productivos, comerciales y de servicios, Provincia Microcréditos fortalece su acompañamiento a emprendedoras y emprendedores bonaerenses.

"Pará la bola" reúne distintas herramientas de reprogramación y refinanciación para quienes atraviesan dificultades en el pago de sus créditos y busca facilitar la regularización de las deudas, recuperar previsibilidad y acompañar la continuidad de los emprendimientos.

Alejandro Formento, presidente de Provincia Microcréditos resaltó que "las políticas económicas nacionales vienen impactando con fuerza sobre la producción, el trabajo y el consumo, afectando especialmente a pequeños emprendimientos, trabajadoras y trabajadores independientes".

Y añadió: "Frente a este escenario, la banca pública bonaerense redobla su compromiso con quienes sostienen la actividad económica de la Provincia"

Cómo las alternativas de 'Para la bola' se adaptan a cada situación particular

No todas las dificultades financieras tienen las mismas causas ni todos los créditos se encuentran en la misma situación.

Por eso, Provincia Microcréditos cuenta con distintas herramientas de reprogramación y refinanciación que se analizan según las características de cada caso.

Para determinar las opciones disponibles se consideran, entre otros aspectos, el estado actual del crédito, los días de atraso, la capacidad de pago y la existencia de situaciones extraordinarias que hayan afectado los ingresos o el desarrollo del emprendimiento.

En determinados casos de mora avanzada, también pueden evaluarse propuestas de refinanciación o cancelación a través de Banco Provincia.

La disponibilidad de cada herramienta está sujeta a la evaluación de la situación particular del cliente y a las condiciones operativas y legales correspondientes.

Este esquema flexible busca dar respuesta a la diversidad de realidades que atraviesan los pequeños emprendimientos bonaerenses.

Pará la bola, el nuevo programa de Provincia Microcréditos (Fuente: Imagen creada con IA)

Cuáles son las herramientas concretas para reordenar las finanzas

Según cada situación, las alternativas pueden contemplar modificaciones en las condiciones de pago que permitan adecuar los compromisos asumidos a la capacidad económica actual.

Entre otras posibilidades, las herramientas disponibles permiten reprogramar o refinanciar el saldo de deuda, adecuar el plazo de pago o establecer un esquema de cuotas acorde con la situación evaluada.

El objetivo central es la regularización de la deuda y la recuperación de previsibilidad financiera, procurando al mismo tiempo acompañar la continuidad de la actividad productiva.

Con "Pará la bola", Provincia Microcréditos busca acercar información y herramientas concretas a quienes atraviesan dificultades financieras.

La propuesta apunta a que los emprendedores puedan reorganizar sus compromisos y seguir concentrándose en el desarrollo de sus proyectos.

Este enfoque diferencia a la entidad de otros esquemas de cobranza más rígidos, priorizando la continuidad del emprendimiento por sobre la ejecución de la deuda.

Por qué conviene actuar ante los primeros atrasos

Consultar y buscar asesoramiento temprano puede ampliar las posibilidades de encontrar una alternativa adecuada para cada situación.

Cuando los atrasos se prolongan, pueden incrementarse los costos asociados a la mora y cambiar las opciones disponibles para regularizar la situación.

Por eso, ante las primeras dificultades para cumplir con los pagos, resulta clave contactarse cuanto antes y conocer qué herramientas pueden estar disponibles.

Además, regularizar los atrasos contribuye a mantener un historial crediticio saludable y preservar las posibilidades de continuar accediendo a productos y servicios financieros en el futuro.

Este punto resulta especialmente relevante para emprendedores que dependen del crédito como herramienta central de financiamiento.

La demora en la consulta, advierten desde la entidad, suele reducir el margen de maniobra disponible para encontrar una solución favorable.

Cómo acceder al programa y contactar a la entidad

Las personas interesadas en conocer las alternativas disponibles pueden comunicarse a través de los canales habituales de atención de Provincia Microcréditos.

La entidad habilitó una línea telefónica gratuita, el 0800-777-7663, además de un canal de WhatsApp al +54 9 11 5667-9599 para realizar consultas de manera más ágil.

También existe la posibilidad de acercarse a la sucursal más cercana o contactar directamente al ejecutivo o ejecutiva comercial asignado, para recibir asesoramiento sobre la situación particular de cada crédito.

Provincia Microcréditos forma parte de la estructura de Banco Provincia, orientada específicamente a la inclusión financiera y el desarrollo productivo de pequeños emprendimientos bonaerenses.

Con esta iniciativa, la entidad reafirma su rol como sostén de la actividad económica de la provincia en un contexto de fuerte presión sobre los ingresos de trabajadores independientes y pequeños empresarios.