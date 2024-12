En estas épocas, promediando diciembre y cerca de las fiestas, muchos monotributistas se preguntan cuándo cobrarán el aguinaldo.

Este año, las dudas son aún mayores dada la disolución de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Esta pregunta no es menor, ya que se trata de un 'plus' que le sirve a muchas personas y familias para acomodar su economía, hacer gastos, saldar deudas pendientes o darse 'gustitos'.

Por eso, en medio del plazo para el pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario, ARCA, ex AFIP, dio a conocer la respuesta a esta incógnita.

Aguinaldo para monotributistas: ¿se cobra o no?

El SAC es un derecho económico que equivale al 13° sueldo del año y se calcula tomando como base la mayor remuneración mensual del semestre.

El mismo, contemplado en la Ley 24.241, y que se entrega en junio y diciembre, está destinado a trabajadores registrados en relación de dependencia, jubilados y pensionados.

Sin embargo, no aplica ni para monotributistas ni para autónomos, ya que, al no estar en relación de dependencia, y no mantener una relación laboral formal ni estar sujetos a aportes vinculados a un salario, no reciben este beneficio.

Por lo tanto, la respuesta a esta duda es categórica: ninguna categoría de monotributistas cobrará el aguinaldo este año.

Esta confusión no solo surge de los recientes cambios en el organismo, ocurridos hace unos meses, sino también de las expectativas de muchos monotributistas, quienes esperaban que su situación respecto al SAC cambiara a corto plazo y que ellos también pudieran percibir este beneficio.