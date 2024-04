Nuevos Certificados de Depósitos Argentinos (CEDEAR) se sumaron esta semana al mercado para que aquellos inversores con tolerancia al riesgo puedan apostar por nuevas compañías y sectores.

Estas compañías son:

Delta Air Lines (DAL)

Stellantis (STLA)

Ferrari (RACE)

Accenture (ACN)

Booking Holdings (BKNG)

Pinterest (PINS)

Phillips Morris (PM)

CVS Health (CVS)

Charles Schwab (SCHW)

Riot Blockchain (RIOT)

Roku (ROKU)

Mondelez (MDLZ)

Carnival Corporation (CCL)

Moderna (MRNA)

Virgin Galactic (SPCE)

Skyworks Solutions (SKWS).

Pero hay que tener mucho cuidado al momento de invertir en una compañía, analizar sus números para estudiar su potencial y no dejarse llevar por, por ejemplo, el logo del Cavallino Rampante.

Es cierto que Ferrari, tras confirmar a Lewis Hamilton como piloto del equipo de F1 para la próxima temporada, experimentó un ascenso muy fuerte: los valores de las acciones de la empresa se catapultaron: tras cerrar la sesión anterior a u$s 346,78, en su siguiente apertura el valor se disparó a un máximo de u$s 384,00 y su capitalización bursátil estimada ascendió a 69.120 millones de dólares, muy por encima de los 62.400 millones de dólares que valía antes del anuncio de la llegada del británico.

El aumento de casi 7.000 millones de dólares en el valor de la empresa es un enorme voto de confianza en la decisión de Ferrari de perseguir a Hamilton, y marca un punto álgido en la cotización del fabricante italiano de coches deportivos en la Bolsa de Nueva York.

Y si bien en la actualidad el precio por acción se encuentra en la órbita de los u$s 411, no se debe perder de vista la naturaleza volátil de ellas y no se debe olvidar que es con la cabeza (y el bolsillo) que se deben hacer los análisis y no con el corazón y la pasión de un simpatizante.

Invertir en los CEDEAR de Ferrari: ¿qué opinan los expertos?

Ferrari es una marca insignia, famosa por la fabricación de automóviles deportivos de lujo y alto rendimiento, y participa en carreras de Fórmula 1. Pero no se destaca entre las favoritas del experto José Bano.

En diálogo con iProUP, Bano anticipó que la firma del Cavallino Rampante se encuentra entre las que menos le entusiasman de las nuevas opciones que se sumaron esta semana.

"La gente debe tener mucho cuidado con estas compañías que son muy marketineras", advirtió.

Al respecto, Bano compartió con iProUP cuáles son los CEDEAR en los que menos confía de los recién llegados:

Virgin Galactic (SPCE), es una empresa que cuenta con un dueño muy mediático, pero que en los números se encuentra bastante complicada y no es una opción recomendable para invertir.

Riot Blockchain (RIOT), es una empresa vinculada con la minería de Bitcoin, pero su rendimiento no se correlaciona con el presente que atraviesa la criptomoneda creada por Satoshi Nakamoto, impulsada por la incorporación en distintos ETF y la cercanía de su halving.

Ferrari (RACE): "¿A quién no le gusta Ferrari?", exclamó el experto, pero inmediatamente advirtió que no es una de las opciones que recomendaría para invertir.

Carnival Corporation (CCL), la cual incluyo en esta lista por su ticker, el cual puede llevar a confusiones con el dólar Contado Con Liquidación porque se abrevia de la misma manera.

El paso a paso: cómo sumarte a esta tendencia y potenciar tu cartera

1. Elección del Bróker: Opta por brókers confiables como IOL, Ualá, Balanz, o bancos reconocidos como Galicia, HSBC, y Supervielle.

2. Apertura de Cuenta Comitente: Completa la documentación requerida y valida tus datos para iniciar tus operaciones.

3. Depósito de Fondos: Ingresa fondos en tu cuenta para comenzar a operar.

4. Selección de CEDEAR: Con más de 250 opciones, elige entre FAANG y diversas compañías, no solo tecnológicas.

5. Compra de Títulos: Adquiere los CEDEAR según tu presupuesto.