El dólar "cara chica" es uno de los diseños más antiguos del billete en circulación, el cual muestra la cara de Benjamin Franklin en un pequeño recuadro, distinguiéndose del "cara grande" (también denominado "cara mediana") y del azul, los cuales tienen mayores medidas de seguridad.

¿Dónde cambiar los dólares de cabeza chica?

El dólar "cara chica" es uno de los billetes de dólares más antiguos en circulación y tienen un menor valor en el mercado paralelo o informal. Según los operadores, dicho billete tiene menores medidas de seguridad, por lo que no es aceptado en el exterior, con excepción de Estados Unidos, hecho que se trasladó a Argentina.

En este sentido, y al existir un rechazo por parte de los ahorristas a adquirir dicho billete, comenzó a existir mucha oferta de estos billetes y poca demanda, por lo que se empezó a pagar menos. Sin embargo, en el circuito legal (excepto operaciones inmobiliarias y concesionarias de vehículos), todos los dólares valen lo mismo, sin importar si son cara chica, cara grande (o mediana) o azules.

Por este motivo, los bancos no cambian los billetes cara chica por los otros diseños, ya que para ellos tienen el mismo valor. Al no poder cambiarse en el banco, muchos ahorristas se preguntan dónde pueden cambiar los dólares cara chica.

Una de las opciones es cambiarlo en el banco. Aunque, como mencionamos recientemente, el banco no cambia los billetes cara chica por los otros diseños, existe una forma de cambiarlos a través de un banco: depositarlos.

Lamentablemente, los bancos no cambian los billetes cara chica por los otros diseños

Es decir, la opción para cambiar los billetes cara chica por los nuevos en el banco es depositarlos por cajero automático o ventanilla. Luego, pasadas 24 horas o más, podrás ir nuevamente al banco a retirar los dólares de tu cuenta y, si tenés suerte, te entregarán los billetes azules.

Sin embargo, no es una opción 100% segura, ya que el banco puede entregarte nuevamente billetes cara chica y, al ser válidos para el circuito legal, no hay derecho a reclamo. Otra opción es cambiarlo en las cuevas o casas de cambio, abonando desde el 1% al 3%.

¿Dónde cambiar dólares viejos por nuevos Argentina 2024?

Para cambiar los billetes viejos por los nuevos existen tres formas.

La primera, y más común, es depositar los billetes en tu cuenta de banco, ya sea por caja o a través de un cajero automático. Luego, deberás retirar nuevamente los dólares por caja o cajero automático (solo algunos dispensan dólares) y, si tienes suerte, te entregarán billetes nuevos.

Además, cabe recordar que el banco puede cobrar comisiones por el retiro de dólares a través del cajero automático o en una sucursal distinta a la de origen.

Otra de las formas es cambiarlos en una cueva o "arbolito". Al ser un mercado informal, el porcentaje que cobran es muy variable, yendo del 1% al 3%.

Finalmente, siempre existe la posibilidad de cambiarle los billetes cara chica a un familiar, amigo o conocido que viaje a Estados Unidos por los billetes nuevos, ya que allá, al ser el país emisor, todos tienen el mismo valor.

En Estados Unidos, todos los "diseños" tienen el mismo valor

¿Qué billetes de dólares no sirven más?

Según la Reserva Federal de los Estados Unidos, todos los billetes de dólar siguen siendo válidos, sin importar el momento de su emisión. Sin embargo, lo más común es encontrarse con los billetes emitidos entre el año 1900 y la actualidad.

Por otra parte, existen billetes poco comunes como el billete de u$s 500, u$s 1.000, u$s5.000 y u$s 10.000. Sin embargo, al ser tan raros y coleccionables, con un valor superior al nominal, no suelen encontrase en circulación.

¿Qué diferencia hay entre el dólar cabeza chica y grande?

A simple vista, la diferencia principal es justamente la "cara" del billete, es decir, en el primero la cabeza de Benjamin Franklin aparece en un pequeño ovalo, mientras que en el "cara grande", el rostro de Franklin es mucho más grande.

Por otra parte, otra de las diferencias se da en los niveles de seguridad. Por ejemplo, existen billetes cara chica que no tienen banda de seguridad, dificultando identificar uno falso de uno verdadero. En cambio, el billete "azul", tiene una gran variedad de medidas para evitar el fraude.