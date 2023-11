Desde pagar mediante una aplicación de mensajería, hasta adquirir un seguro anti robo en una tienda online de tecnología, las nuevas plataformas presentan cada vez más servicios integrados a modelos comerciales que no estaban originalmente conectados.

De acuerdo con la consultora Ernst & Young, este modelo, llamado finanzas embebidas, consiste en la integración de servicios o productos financieros en la cadena de valor para el cliente de una empresa de servicios no financieros.

Las potencialidades de crecimiento de esta nueva generación de finanzas fueron divulgados en el marco del evento organizado en las oficinas de Amazon Web Services de la Ciudad de México por las empresas argentinas Menta, la compañía que provee la solución de pagos, y avenida+, empresa especializada en la creación de marketplaces y líder en tiendas bancarias, llamado "Cómo potenciar tus ingresos con finanzas embebidas" donde participaron una docena de organizaciones del ecosistema fintech y tecnológico.

Durante este encuentro, se compartieron cinco claves para comprender el presente y futuro de las finanzas embebidas y su gran impacto en la vida de los consumidores y los comercios, tanto online como presencial.

No todo es finanzas embebidas

Es importante que los servicios financieros que se ofrezcan estén verdaderamente embebidos en las plataformas donde se despliegan. "Si estoy en una app, me ofreces algo y de ahí me llevas a llenar un formulario, eso no es finanzas embebidas", compartió Daniel Sujo, partner de la consultora McKinsey & Company, quien de esta manera profundizó en el concepto de Truly embedded finance.

"De la misma manera, si en un marketplace de reservaciones aéreas se va a ofrecer al cliente un seguro para garantizar el precio de su boleto de avión ante probables cambios de fecha, debe comprarlo en un clic y no tener que salir de dicha plataforma y volver a llenar un formulario con sus datos", agregó Sujo.

Para las organizaciones que cuentan con una base de clientes amplia, las finanzas embebidas resultan un importante flujo de ingresos.

La rueda ya se inventó

Debe evitarse empezar desde cero con un desarrollo que puede llevar meses, mucho esfuerzo y dinero. "Nuestra propuesta de valor consiste en que cualquier empresa de productos de consumo, marketplace o retailer pueda acceder a una plataforma tecnológica de primer mundo, que cumple con todas las regulaciones necesarias en distintos países para operar como fintech, sin el costo asociado a contratar cientos de programadores para desarrollar dicha plataforma", dijo Virginia Folgueiro, CEO y cofundadora de Menta.

Tu próxima fuente de ingresos

Para las organizaciones que cuentan con una base de clientes amplia, las finanzas embebidas resultan un importante flujo de ingresos. "En modelos maduros pueden representar hasta el 50% de la rentabilidad de un negocio. Un ejemplo claro es la alianza entre BBVA y Uber en México", afirmó Eric Iosipescu, gerente de Preventa y Consultoría de OpenPass.

Las tiendas bancarias guardan grandes oportunidades

"Lo que hicimos fue reconvertir los programas de recompensas de los bancos. Así es cómo llevamos adelante un cambio para que se convirtieran en un marketplace, que les ayuda a fortalecer la lealtad de sus clientes, elevar la competencia de sus proveedores de recompensas, bajar el pasivo de los puntos de lealtad y monetizar las interacciones", comentó Daniel Jejcic, CEO de avenida+, líder en tiendas bancarias.

"De esta manera, empezamos a monetizar carteras cautivas mediante la integración de nuevos proveedores, y es lo que venimos haciendo desde hace dos años", añadió el CEO.

Integración, integración e integración

"La clave es tener un network que te permita configurar integraciones con otros proveedores y que no tengas que pensar en desarrollo todo el tiempo. Es clave tener un aliado que sea capaz de mover información entre distintas aplicaciones de forma masiva o en forma lineal; con reglas configurables, con un motor de decisiones para implementar todas tus políticas y todo tu compliance, con una estructura y herramientas low cost", expresó Gustavo Defilpo, CEO y fundador de beclever.

"Creo que ahí está la clave: ser muy ágil y siempre avanzar, no estancándose en procesos burocráticos y de implementación, que es lo que siempre frena este tipo de proyectos", agregó Defilpo.

Las finanzas embebidas son el tercer capítulo de una crónica que inició con la banca tradicional y, posteriormente, con la digital. Hoy, y en un futuro que ya es presente, permiten ofrecer servicios bancarios bajo demanda, en el momento y lugar que se necesitan, sin generar fricciones en el proceso y que proyectan un mercado diseñado para hacer que las transacciones financieras sean más accesibles y convenientes para los usuarios.