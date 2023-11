En un mundo cada vez más globalizado, las fronteras financieras parecen desvanecerse, pero en el caso del inversor argentino esto no es tan así: cada vez nos cuesta tener más movilidad hacia fuera de nuestras fronteras en cuanto a lo financiero. Excepto con un instrumento que ofrece una oportunidad única: los Certificados de Depósito Argentinos (CEDEAR). Pero, ¿qué son exactamente y cómo pueden beneficiar a los inversores locales?

Empecemos por el principio… ¿Qué son los CEDEAR? Son instrumentos financieros que permiten a los inversores argentinos comprar acciones de empresas extranjeras sin salir del país. Hay dos tipos de CEDEARs en la actualidad:

Los que representan acciones, emitidos por Banco Comafi SA y Caja de Valores SA.

Los que representan ETF (sigla en inglés por Exchange Traded Funds), quefondos de inversión que cotizan en el mercado bursátil

Además, este instrumento ofrece las siguientes ventajas:

Permiten invertir en las empresas más importantes del mundo sin necesidad de contar con una cuenta en Estados Unidos.

Representa una parte de la acción, lo que hace posible la conformación de una cartera diversificada con menores importes. Por ejemplo en 10 CEDEAR de Apple equivalen a una acción.

La inversión se mantiene dolarizada, ya que el precio no sólo se ajusta según la variación del valor de la acción en el mercado del exterior, sino también a partir de cambios en la cotización del dólar contado con liquidación porque sigue a un activo que se negocia en el extranjero

Los que representan acciones, los principales son:

Los CEDEARs de índices:

El listado completo lo podemos encontrar en este vínculo.

Invertir en CEDEAR es tan sencillo como comprar acciones locales. Los inversores simplemente necesitan una cuenta de inversión en un broker con registro en CNV, que puede ser abierta en cualquier entidad de estas, que opere en la Bolsas y Mercado de Argentina (BYMA).

El futuro de los CEDEAR tras las elecciones

A medida que la economía global sigue evolucionando, los CEDEAR mantienen un papel fundamental en las carteras de inversión de los argentinos. Aunque no están exentos de riesgos, proporcionan una forma única de acceder a la riqueza global y diversificar las inversiones.

En el escenario actual de elecciones, nos encontramos ante dos alternativas: una con Sergio Massa, que seguiría un camino similar al actual, y otra con Javier Milei, cuya política monetaria más disruptiva incluye la dolarización. Es importante considerar qué sucedería con los CEDEAR en cada uno de estos escenarios potenciales.

Si la economía argentina se dolariza, el impacto en los CEDEAR puede ser significativo, pero también depende de varios factores, como los que describo abajo:

1. Valor de los CEDEAR: están denominados en dólares, por lo que una dolarización podría aumentar su valor en pesos. Esto podría ser beneficioso para los inversores que ya poseen este instrumento. Y en dólares no habría cambios.

2. Acceso a la inversión: en un escenario de dolarización, los CEDEAR podrían perder parte de su atractivo como medio para invertir en dólares y obtener ganancias en esta moneda, ya que los inversores podrían tener la opción de invertir directamente en acciones extranjeras.

3. Estabilidad económica: ka dolarización podría traer una mayor estabilidad económica en el largo plazo, lo que podría aumentar la confianza de los inversores y, por lo tanto, aumentar la demanda de CEDEAR.

4. Riesgo cambiario: actualmente, una de las ventajas de los CEDEAR es que permiten a los inversores protegerse contra la fluctuación del peso argentino. Si la economía se dolariza, este beneficio podría desaparecer.

5. Regulaciones: las regulaciones también podrían cambiar en un escenario de dolarización, lo que podría afectar a los CEDEAR. Por ejemplo, podrían introducirse nuevas regulaciones que afecten a la emisión y negociación de CEDEARs.

Es importante recordar que la dolarización de una economía es un proceso complejo que puede tener una amplia gama de efectos, y estos son solo algunos posibles impactos en los CEDEAR. Cualquier cambio en la economía argentina tendría que ser analizado en detalle para entender completamente sus implicaciones para los inversores.

Cómo elegir el CEDEAR correcto?

Primero que nada, es importante entender que los CEDEAR, al ser una alternativa de inversión de renta variable, no son apropiados para todos los inversores. Además, no son apuestas a corto plazo: deberías mantenerlos en tu cartera por más tiempo que un plazo fijo o una obligación negociable, ya que no tienen una fecha de vencimiento específica. Esto implica que no puedes predecir su flujo de fondos futuros, lo que te expone a un mayor riesgo de precio.

Además, es posible diversificar tu riesgo mediante la selección de una variedad de CEDEAR de diferentes industrias o aquellos que tienen políticas de dividendos específicas para recibir pagos en dólares de manera regular, gracias a la distribución de ganancias que realizan estas compañías.

Es importante recordar que se puede comprar y vender CEDEAR en ambas monedas. Los que se venden en dólares se identifican porque terminan con la letra "D", como en el caso de Apple (AAPL y AAPLD). Sin embargo, aunque se compren en pesos, los dividendos siempre se pagan en dólares.

Algunos CEDEAR recomendados que pagan cupones trimestrales y próximos a pagar en los meses siguientes:

Tener una estrategia de inversión diversificada combinando estos activos de renta variable con activos de renta fija, como obligaciones negociables, no solo permite mitigar los riesgos, sino que también abre oportunidades para un crecimiento constante de las inversiones.

Con un enfoque disciplinado y una visión a largo plazo, una cartera de inversiones con estas características crecerá en el tiempo, generando un flujo constante de ingresos en dólares y aumentando su patrimonio.

*Elena Alonso es Lic. en Economía y gerente general de Emerald Capital Global. En Instagram @elena.financiera