Mercado Libre y Globant en el podio de los CEDEAR que mejor "rindieron" en agosto: qué pasó

El dólar experimentó un salto brusco en el mes que concluye y estorepercutió en el avance de los certificados de depósitos como forma de cobertura

Los CEDEAR (Certificados de Depósito Argentinos) son instrumentos financieros que permiten a los inversores en Argentina invertir en acciones de empresas extranjeras que cotizan en bolsas de valores internacionales.

Los CEDEAR representan una fracción de una acción de la empresa subyacente y se negocian en pesos argentinos en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

En lo que va de 2023, estos instrumentos ganaron popularidad entre los inversores argentinos debido a su capacidad para ofrecer exposición a empresas internacionales y diversificar las carteras de inversión.

Además, los inversores utilizan este instrumento para proteger sus ahorros, dolarizar sus carteras e intentar combatir a la inflación que, solo en los primeros seis meses de 2023, experimentó un avance de 50,7%, según precisó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En un mes que estuvo marcado por la volatilidad debido al resultado sorpresivo de las PASO, a pesar del ruido, agosto terminó siendo positivo para el mercado financiero local, aunque con una menor fuerza que en los meses anteriores.

"Los índices de Wall Street registraron una sana corrección en agosto", explica a iProUP Maximiliano Donzelli, Head of Research en IOL invertironline. Y añade: "a pesar que la inflación de los Estados Unidos tuvo un leve repunte, los problemas del 2022 parecen haber quedado atrás".

Las inversiones en CEDEAR se popularizaron en la Argentina en los últimos meses por servir como cobertura ante el avance inflacionario

Según Donzelli, "en esa línea, algunos indicadores macro de la economía norteamericana le podrían estar allanando el panorama a la Fed, para que, al menos por ahora, no piense en seguir implementando aumentos en la tasa de interés".

En cuanto a su desempeño mensual, el índice tecnológico Nasdaq 100 registró una caída de 1,33%.

No obstante, el selectivo sigue siendo por lejos el sector que mejor desempeño tiene en lo que va del 2023, al subir 42%.

"Teniendo en cuenta que todo parecería indicar que la Reserva Federal tiene cada vez menos margen de maniobra para seguir implementando una política monetaria agresiva, la primera parte del 2023 fue un gran momento para armar posición en las empresas tecnológicas, que recuperaron buena parte de sus pérdidas del año pasado", destaca.

Los períodos de tasas de interés bajas suelen ser los mejores para el sector tecnológico, que se beneficia del crédito a menor costo y lo utiliza para promover sus desarrollos e invertir en ideas transformadoras para la sociedad a largo plazo.

Por otro lado, en el caso de los otros dos selectivos relevantes de la Bolsa de Nueva York, el S&P 500 y el industrial Dow Jones, el primero cerró agosto con una baja de 1,44%, mientras que el Dow, el más sólido durante 2022, cerró con una pérdida del 1,78%.

CEDEAR: con Mercado Libre en el podio, los "otros" que mejor rindieron en agosto

"Bajo este escenario de expectativa para el mercado bursátil, hemos tenido algunos CEDEAR que se han destacado por sobre el resto durante agosto", apunta el especialista de IOL.

En el segundo lugar del podio de Cedear, aparece el unicornio local de software, Globant (GLOB), que subió un 71,6%.

En este caso, se trata de una compañía que viene de presentar sólidos resultados correspondientes al segundo trimestre de 2023.

La empresa tecnológica reportó un beneficio por acción de unos u$s1,36, dato que se ubicó levemente por encima de las estimaciones de los analistas, que esperaban unos u$s1,35.

En relación a sus ingresos, informó unos u$s497,5M, cifra que también superó las previsiones del mercado, que había calculado unos u$s496,6M.

"Mientras que, por último, en tercer lugar, resalta el Cedear de MercadoLibre (MELI), que registró una suba del 60,50%", destaca Donzelli.

Martín Migoya, CEO y fundador de Globant, y Marcos Galperin, cofundador de Mercado Libre: los CEDEAR de los unicornios argentinos se destacaron en agosto

"En cuanto a la compañía cofundada por Marcos Galperín, a principios de mes reportó unos positivos resultados trimestrales, con un beneficio por acción (BPA) de u$s5,16, dato que superó las estimaciones de los analistas que esperaban u$s4,36 por acción".

A su vez, informó ingresos por u$s3.420 M, dato que también fue superior a las previsiones del consenso.

Según Donzelli, la empresa que más subió durante el octavo mes del año fue la firma estadounidense de acero, Us Steel Corp (X) que avanzó 81,9%.

En este caso, las acciones de la empresa se dispararon luego de la empresa rechazara una propuesta de compra por u$s 7.300M de su rival Cleveland-Cliffs, al argumentar que estaba revisando "alternativas estratégicas".

Más recomendaciones de CEDEAR a tener en cuenta

Gustavo Neffa, socio y director de Research for Traders admite que "me gusta especialmente todo lo que tiene que ver con la interés en la inteligencia artificial, Microsoft, Google y Nvidia, son mis preferidas".

Y añade: "Me encanta la relación de Mercado Libre, que recibió muchas recomendaciones de compra de bancos de afuera, especialmente la que la hizo sube estos días el EBS".

Para Neffa, "Globant, firma que siempre hemos recomendado, también vuelve a estar como una buena alternativa sobre la mesa"

"Vista hoy, es un clásico, me encanta. Y otros CEDEAR que me gustan son, por ejemplo, Coca Cola (KO), que tuvo un ajuste interesante como para entrar. Está en un punto de entrada. Me gusta también lo que está haciendo Berkshire (BRKB)"

Cómo comprar un CEDEAR desde la Argentina

Para adquiriir un depósito de este tipo desde la Argentina, se deben seguir estos pocos pasos:

Escoger un bróker de confianza que esté regulado por la Comisión Nacional de Valores

Abrir una cuenta y validar los datos

Depositar los fondos deseados mediante una cuenta bancaria

Escoger los Cedears

Comprar CEDEAR según la cantidad de dinero disponible

En la Argentina, un bróker local es denominado Agente de Liquidación y Compensación (ALyC) y son entidades autorizadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) para realizar la liquidación y compensación de operaciones en los mercados financieros del país

En cuanto a los requisitos para abrir una cuenta en una plataforma de inversión, estos pueden variar depende del bróker que el inversor elija.

Sin embargo, generalmente se requiere validar tus datos personales y bancarios para poder operar

Algunos de los brokers más importantes de la Argentina aparecen: Balanz, IOL Invertironline, y Bull Market Brokers

Sin embargo, existen algunas plataformas fintech como Ualá -fundada por Pierpaolo Barbieri- que también permiten a sus usuarios adquirir CEDEAR