Cómo hacer rendir el dinero en cuenta en Mercado Pago o comprar dólares digitales "sin poner un peso"

Las billeteras digitales te permiten aprovechar tus ingresos y potenciar su rendimiento hasta que necesites usarlos. Conocé cómo usarlos

La inflación está descontrolada en la Argentina. Según el último Índice de Precios al Consumidor publicado por el Indec, el avance interanual supera el 140%. Así, para conservar parcialmente el poder de compra, los consumidores deben hacer "magia" financiera.

Uno de esos trucos lo ofrecen billeteras digitales (como MercadoPago, Naranja X y Ualá) y las plataformas que permiten "vivir en cripto", que brindan la posibilidad de rentabilizar los fondos y sólo gastarlos cuando sea necesario. Estas alternativas aparecen como una de las más atractivas, fundamentalmente, porque posibilitan:

Invertir dinero sin tener que congelarlo, como ocurre con los plazos fijos tradicionales

Obtener ganancias diarias

Contar con los fondos en cualquier momento, sin esperar un plazo de rescate

Rentabilizar saldos: cómo funciona

Mercado Pago fue la primera billetera en ofrecer rendimientos a quienes mantenían su saldo, a través de un fondo común de inversión (FCI) administrado y custodiado por el BIND.

Esteban Eidelsztein, Senior Manager de la empresa, afirma a iProUP que la ventaja de este instrumento es que permite obtener rendimientos mientras el dinero sigue disponible para compras con QR o tarjeta prepaga, realizar transferencias, pagar servicios, recargas de celular o SUBE, etcétera.

"Hoy, gran parte de los argentinos se maneja en efectivo, sufriendo la pérdida de valor de los ingresos. Otros recurren al plazo fijo, pero hay mínimos de 30 días y no pueden hacerse de los fondos", destaca el especialista.

"Mercado Pago no está atado a montos mínimos, es muy simple de usar y no requiere de una cuenta bancaria: los usuarios sólo tienen que ingresar, ir a la opción Saber más y completar unos pocos datos. También posibilita la baja de manera sencilla si decide no seguir invirtiendo", remarca Eidelsztein.

Las plataformas de criptomonedas también aportan este tipo de beneficios. En este sentido, Julián Colombo, CEO de Bitso Argentina remarca a iProUP que mientras que en el sistema bancario tradicional dejar pesos a tasa cero implica perder sistemáticamente contra la inflación, pasarlos a dólares digitales brinda cobertura ante la devaluación.

"Se puede obtener un rendimiento del 2% anual en moneda dura que se acredita todos los lunes", amplia. Para llevar a cabo la operatoria, Colombo asegura que pueden planificar su ahorro y diversificar la cartera, a través de más de 45 criptomonedas listadas que, "de haber variaciones positivas como la de los últimos meses, acrecientan el patrimonio", añade.

"Para comprarlas, basta con descargar la app o acceder a la web. Con la creación de la cuenta, Bitso otorga un CVU para transferir dinero, comprar o vender cripto", dice Colombo.

Al mismo tiempo, los usuarios pueden disponer de ellas y utilizarlas en sus compras de la vida cotidiana. "Con QR, pueden abonar diferentes servicios o productos directamente con cripto, con una conversión instantánea automática y una comisión muy baja", señala el experto.

Lo interesante es que Bitso fue el primer exchange en subirse a Transferencias 3.0, el sistema de QR interoperable del Banco Central, por lo que es posible abonar en cualquier comercio que opere con estos códigos. "Ofrecemos cripto back con el uso del QR: se reintegra en bitcoin hasta un 25% del total de la compra en forma inmediata", finaliza el CEO de Bitso en Argentina.

Maximiliano Hinz, director de Binance para Sudamérica, indica a iProUP que el mayor beneficio de estas transacciones es generar rendimientos pasivos. "Son pequeños ingresos, independientes de un plazo de permanencia, con beneficios diarios que pueden ser utilizados en cualquier momento sin ningún tipo de penalidad", comenta el directivo.

También ofrece su propio QR para comercios que busquen ofrecer pagos con criptomonedas. A diferencia de Transferencias 3.0, la operatoria no está atada a comisiones.

Rentabilizar saldos: cómo lo usan los argentinos

El directivo de Mercado Pago sostiene que el éxito de esta app está dado por su contribución a la inclusión financiera. Resalta que desde el lanzamiento con Banco Industrial superaron los 6,6 millones de usuarios con una cuenta comitente, con una superación sin precedentes desde las 400.000 que se tenían al inicio en toda la Argentina.

"Si miramos los saldos invertidos a través de Proveedores de Servicios de Pago, es decir billeteras digitales, el 95% de esos fondos están en éste", añade Eidelsztein.

En tanto, Colombo remarca que Bitso posee una comunidad de más de 1 millón de personas en el país y este año se incrementó de manera notable la cantidad de argentinos que recurren a las stablecoins (respaldadas en una paridad 1:1, cómo el dólar), bitcoin, otras altcoins.

"En Argentina, las monedas estables son las más elegidas, con más del 31% del volumen de transacciones cripto, en comparación con el 26% de Brasil y el 18% de México", manifiesta el experto.

En Bitso observan que hay una correlación entre la inflación, el alza del dólar en Argentina y las personas que se suman al mundo cripto. "Los dólares digitales son una opción fácil, segura y accesible para resguardarse", destaca Colombo, y añade: "Se ve reflejado en la actividad de la app, tanto en la cantidad de usuarios como en el volumen operado".

"En el último mes, además del casi 8% de inflación, se dio la particularidad de que aumentó el bitcoin y del dólar, por lo que registramos un movimiento hacia estos activos para resguardar el valor del dinero. También observamos una suba de compra de dólares digitales en fechas cercanas a los pagos de salarios y aguinaldos", concluye Colombo.