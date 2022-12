Para principiantes: el ABC para poder invertir bien, tener buena información y saber cuánta plata arriesgar

El análisis técnico es utilizado por los inversores para determinar tendencias y analizar a qué activos apostar. Pero hay que saber interpretarlos

En noviembre, Bitcoin cumplió un año desde su ATH (All Time High o récord histórico), cuando rozó u$s69.000. No fue la única: también Ethereum pisó los u$s4.700. Pero llegó el criptoinvierno y hoy cotizan a 17.000 y 1.200 dólares, respectivamente.

Si bien hoy no hay grandes subas y bajas, aún hay chances para invertir con las pequeñas variaciones del mercado. La pregunta del millón es cómo detectar esos movimientos y actuar en consecuencia.

Criptomonedas: cuáles son las estrategias de inversión

Como toda inversión, el primer paso es trazar una estrategia de inversión según el objetivo a cumplir. Maximiliano Hinz, ejecutivo de Binance, remarca a iProUP que existen dos perfiles:

" Por un lado, está el trader, que compra y vende constantemente para sacar ventaja de estos movimientos"

"Por otro, está el holder, que sencillamente adquiere Bitcoins y los guarda esperando que se revalorice"

Para arrancar, aconseja "empezar con un monto bajo y estudiar todo lo posible" el comportamiento del mercado cripto.

"No hay que desesperarse si al principio uno pierde. En este mercado hay un dicho que dice que el 90% de los traders resigna 90% del capital en los primeros 90 días. Por lo pronto, ser prudente es lo más importante: no hay que tradear dinero que uno no puede perder", completa.

Manuel Beaudroit, cofundador y CEO de Belo, afirma a iProUP que "el usuario debe preguntarse cuáles son las apuestas más seguras o riesgosas". Y antes de diseñar su cartera cripto, debe hacer dos tipos de evaluaciones:

Interna: capital disponible, tipo de inversor, riesgo a asumir, tiempo de duración deseado y retorno esperado

Externa: análisis técnico (en base a la evolución de las cotizaciones); y los fundamentals: características que respaldan a ese activo más allá de su precio

Así, el inversor debe hacer "zoom" de la situación para indagar dónde y cómo se encuentra el activo desde el punto de vista de la opinión del mercado, coyuntura del sector y de la economía mundial, la percepción de otros inversores y los posibles escenarios futuros, que se pueden intentar predecir mediante dos tipos de análisis:

Técnico: para decidir qué comprar o vender en base al movimiento de precios

en base al Fundamental: no tiene en cuenta precios, sino la calidad del activo, para determinar cuándo entrar o salir

Si bien algunos priorizan uno de los dos, la mayoría de los expertos afirma que lo mejor es tomar lo necesario de cada uno.

Criptomonedas: cuánto hay que invertir

Una vez que el usuario investigó el mercado, trazó un plan y se interiorizó sobre los tipos de análisis, contará con más herramientas para evitar movidas apresuradas y basadas en impulsos (miedo o euforia), que podrían ser más perjudiciales que el mal desempeño de un activo.

Con respecto al capital inicial, no existe un criterio único, sino que los analistas coinciden en que dependerá de la disponibilidad de cada persona.

"Se recomienda empezar con un stack de 100, 500 o 1.000 dólares. Si se puede más, mejor, pero nada que resulte significativo en términos de porcentaje sobre el patrimonio total", señala Beudroit, reflotando el viejo refrán que establece: "Nunca apuestes más de lo que estés dispuesto a perder".

Camilo Rodríguez, trader y docente en CR Academia, añade que el monto inicial "no se trata de una cantidad sino, más bien, de si la inversión es estratégica".

Los expertos recomiendan destinar un 10% de la cartera de total en criptomonedas

"Siempre que se apueste a un buen proyecto, con un buen equipo de trabajo, buen fundamental (respaldo), sea de código abierto y descentralizado, habrá más probabilidades de éxito", aconseja.

"Es importante realizar un análisis y tener un plan. No hay una mala estrategia si detrás de ella subyace un estudio. Por eso, también es clave estudiar a la hora de invertir el dinero", refuerza Hinz.

Además, es recomendable tener un 10% del portfolio cripto en monedas estables (stablecoins), ya que permitirán canjear rápidamente a las volátiles mediante exchanges descentralizados y capturar oportunidades. Beaudroit distingue tres posibilidades de acción:

Holding: comprar un activo y mantenerlo en el tiempo, esperando que suba su cotización

Staking: bloquear las monedas durante cierto lapso para generar un rendimiento, algo parecido a un plazo fijo o fondo común

Trading: aprovechar los movimientos para comprar barato y vender caro, migrando entre divisas. "No lo recomiendo a quienes no sepan, porque asumen en muy alto riesgo"

Criptomonedas: cómo leer los gráficos de cotizaciones

El sistema de TradingView es el más utilizado por los inversores: muestra gráficos representados por "velas japonesas", es decir, rectángulos verticales que se van concatenando a través del tiempo según el comportamiento:

Alto: identificará la diferencia entre el precio de inicio y cierre de la jornada

identificará la diferencia entre el precio de inicio y cierre de la jornada Color : si es verde, significa que el activo se revalorizó en ese lapso. Si no, se mostrará en rojo

: si es verde, significa que el activo se revalorizó en ese lapso. Si no, se mostrará en rojo Cotización : si la vela es verde (alcista), el punto inferior será el precio de apertura y el superior, el de cierre. En cambio, si es roja (bajista), se invierten esas referencias

: si la vela es verde (alcista), el punto inferior será el precio de apertura y el superior, el de cierre. En cambio, si es roja (bajista), se invierten esas referencias Extremos: hay líneas que atraviesan esas velas para indicar precios máximo y mínimo de la jornada

Esta herramienta permite que el inversor decida la temporalidad que muestra cada vela, desde un segundo hasta un mes. Así, cada una mostrará el rendimiento del activo en cada lapso y se irá conformando el gráfico. A las velas se le suman los indicadores técnicos:

Media móvil : línea del gráfico que sigue el movimiento del precio y se posiciona por debajo o encima de las velas. Representa el promedio de los valores en los que cerró cada vela

: línea del gráfico que sigue el y se posiciona por debajo o encima de las velas. Representa el en los que cerró cada vela Bandas de Bollinger : líneas que recorren los puntos alcistas y bajistas de los últimos períodos. Ayudan a medir la volatilidad: mientras más se separen, más inquieto estará el mercado

: líneas que recorren los de los últimos períodos. Ayudan a medir la volatilidad: mientras más se separen, más inquieto estará el mercado Media Móvil de Convergencia/Divergencia o MACD : muestra la fase del mercado con información tomada de las medias móviles de 12 y 26 períodos. Cuando estas dos se cruzan, podría llegar un cambio de tendencia

: muestra la con información tomada de las medias móviles de 12 y 26 períodos. Cuando estas dos se cruzan, podría llegar un cambio de tendencia Índice de fuerza relativa o RSI: revela la potencia de un determinado movimiento de precio, indicando sobrecompra al estar en el extremo superior y sobreventa al posicionarse en el inferior. Se calcula en base al promedio de los últimos 14 períodos

Investigar y educarse: las claves para invertir de manera responsable

Los expertos coinciden en estudiar estos gráficos para comprender cómo funcionan o hacer apuestas imaginarias para comprobar cómo se hubiera desenvuelto una inversión.

Criptomonedas: cómo armar un portafolio diversificado

Según Rodríguez, es importante consultar sitios como Coinmarketcap, para ver el ranking de las principales divisas y su evolución histórica. Y remarca que dentro del panel de la plataforma se pueden identificar tres clases de criptomonedas según su capitalización de mercado:

High cap coin: divisas de alta capitalización, listadas de la 1 a la 10 (lideradas por Bitcoin y Ethereum)

Medium cap coin: del puesto 11 al 100, ofrecen un riesgo moderado y podrían "colarse" en el top-ten

Heavy low cap coin: divisas de bajísima capitalización o "shitcoins" (monedas basura), de alto riesgo

Expertos aclaran que los activos de baja capitalización pueden ser una forma de multiplicar rápidamente la inversión en un lapso corto, si bien el riesgo de perder todo es muy elevado.

Otro dato a evitar es la baja liquidez, ya que al inversor no le sería fácil desprenderse fácilmente, por el poco volumen y la baja demanda de usuarios que deseen quedarse con esas monedas.

Conservador: el 100% de la cartera conformada por las primeras cinco del mercado

Moderado: reducir el esquema anterior al 80% para dedicar el 20% a divisas de alto riesgo

Agresivo: 30% del portfolio en monedas conservadoras; el 70% restante, en monedas de escasa capitalización

Otro tip es mantenerse líquido con una proporción de la cartera en USDT, que permite al inversor intercambiar este activo por otra cripto en cuestión de segundos para:

Aprovechar el desplome de una de las del top-ten que pueda revalorizarse a corto plazo o una que venga más atrás pero con altas chances de hacerlo

que pueda revalorizarse a corto plazo o una que venga más atrás pero con altas chances de hacerlo Toma de ganancias: cuando un activo volátil (como Bitcoin o Ethereum) haya llegado al tope de su senda alcista para recomprar más tarde y fortalecer la posición

De esta forma, una persona puede comenzar a invertir en criptomonedas usando las herramientas de los expertos. Pero siempre la clave es capacitarse primero para no lamentar después.