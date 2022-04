Informe Especial | revolución NFT: qué son, dónde crearlos y cómo tenés que hacer para ganar en dólares

Los token no fungibles son la nueva moda cripto que no sólo permite obtener dinero con su compraventa, sino también con su generación

Los tokens no fungibles o NFT son el nuevo grito de la moda cripto. De hecho, artistas, deportistas y celebridades están apostando a este nuevo negocio en crecimiento. De acuerdo con cifras BNP Paribas L'Atelier a los que accedió iProUP, el mercado de NFT:

Facturó más de u$s177.000 millones en 2021

El artista digital Beeple realizó la mayor venta: u$s69 millones

Así, esta nueva tecnología abre una nueva forma de ingreso a los creadores de contenido y también una novedosa posibilidad de inversión.

¿Qué es un NFT?

Juan José Mendez, Chief Brand de Ripio, afirma a iProUP que los NFT son un tipo de activo digital diseñado para ser únicos, característica que comparten todos los bienes coleccionables, como las obras de arte, estampillas, discos de vinilo, etc.

"En esencia, una pieza digital es un conjunto de datos. Esto significa que se pueden realizar infinitas copias de ese archivo indistinguibles entre sí, sin perder calidad. Esto pasa con cualquier texto, imagen, archivo de audio o video en Internet", comenta.

Por lo tanto, el protocolo detrás de los NFT es revolucionario porque permite crear, por primera vez en la historia, bienes digitales escasos, únicos y por lo tanto coleccionables.

¿Cuál es la diferencia entre los NFT y las criptomonedas?

Los tokens no fungibles no son divisas digitales. Por el contrario, son la versión digital de un bien no financiero. Se diferencian de las monedas digitales porque:

Cada NFT vale lo que el mercado está dispuesto a pagar , mientras que un DAI, por ejemplo, siempre cotizará a un dólar

, mientras que un DAI, por ejemplo, siempre cotizará a un dólar Representan un bien único e irrepetible , como el primer tuit de Jack Dorsey o el video de una jugada icónica de un deportista

, como el primer tuit de Jack Dorsey o el video de una jugada icónica de un deportista No son "fungibles": no es posible gastarlos en un bien de otra índole y de valor económico equiparable

Para Méndez, "todo esto es posible gracias al desarrollo de Ethereum, que incorpora información adicional al archivo y deja registrado de forma permanente un 'sello digital' o certificado que indica que ese es el archivo digital original".

¿Cómo crear un NFT?

Según Verderosa, "primero se requiere de una billetera sin custodia, que puede ser Metamask, una de las más comunes; o KardiaChain Wallet".

Según el ejecutivo, después "se necesita conectar esa billetera a cualquier plataforma de mercado NFT. Obviamente, deben transferirse fondos a esa billetera para pagar el gas", como se conoce a la comisión por el uso de la blockchain.

Por ejemplo, si el marketplace de NFT funciona con Ethereum, habrá que cargarla con ethers. En general, subir una obra a una plataforma cuesta cerca de 100 dólares. Las más importantes son:

OpenSea

Mintable

Rarible

Ethernity

De esta forma, el usuario crea un usuario asociado a la billetera, un perfil y puede subir sus creaciones al mercado NFT. Además, la plataforma ofrece herramientas para convertir cada obra (un archivo de imagen, audio, video o documento) en un token no fungible. Se pueden generar colecciones y NFT únicos (una sola copia) o múltiples.

"Uno puede crear una colección y colocar varios NFT dentro, asociándolos o dándole una especie de línea argumental o hilo conductor. Esto tiene como ventaja que los conjuntos de obras tienden a venderse más porque los coleccionistas quieren tener todas las copias", define Verderosa.

¿Cuánto se gana por vender un NFT?

Una vez que las obras se subieron a una plataforma, habrá que esperar que otro usuario las compre. Como todo se hace en moneda digital (etheres, por lo general), el precio siempre está ligado al billete verde. Según Verderosa, el 90% del valor de venta se lo lleva el artista, quien además puede fijar un monto de regalía para el mercado secundario:

Cuando vende por primera vez, recibe casi todo lo abonado por el comprador (menos la comisión de la plataforma)

Cuando se revenda la obra, se le depositará un porcentaje cada vez que cambie de manos el NFT

Como funciona en una blockchain, quedará registrado de forma permanente un sello o certificado que indica que ese es el "archivo original" y quién es su dueño, a diferencia de cualquier contenido digital del que pueden hacerse múltiples copias, indistinguibles entre sí.

¿Cuáles son las plataformas NFT argentinas más usadas?

Las plataformas NFT argentinas más importantes son:

Enigma.art : fundada por Facundo y Manuel Migoya, hijos de Martín Migoya (CEO de Globant), apunta a músicos y bandas argentinas como Babasónicos, Soda Stéreo y Bizarrap

fundada por Facundo y Manuel Migoya, hijos de Martín Migoya (CEO de Globant), como Babasónicos, Soda Stéreo y Bizarrap Kephi Gallery : está enfocada en artistas independientes que busquen difundir y comercializar su obra

: está enfocada en que busquen difundir y comercializar su obra Qurable : busca ser un mercado 3.0 de NFT de arte, moda, música, real state y deportes

Matías Loizaga, CEO de Enigma.art, afirma que el negocio local "está relacionado con las colecciones que saqués y al valor agregado que se le dé a los generadores de contenido y coleccionistas".

Verderosa, de Kephy, confía que desde el lanzamiento en noviembre vienen creciendo a tasa firme, con 1.200 artistas y más de 2.500 obras. "Obviamente, no nos comparamos con los grandes jugadores del mercado, como pueden ser Open Sea o Rarible, pero por ser una plataforma nueva el ritmo de evolución es más que favorable", asegura.

Federico García, CEO y cofundador de Qurable, adelanta a iProUP que "su foco está puesto en sumar artistas y diseñadores locales e internacionales de primera línea, pero también habrá lugar para líderes de opinión de distintos ámbitos como el deporte, el real estate y la tecnología".

Por su parte, José Trajtenberg, CEO de Xcapit, indica a iProUP que los NFT vienen a democratizar el arte e igualar condiciones: "Cualquiera puede exponer y vender la obra en un mercado global".

"Al mismo tiempo, permite lograr transparencia en cuanto a los usuarios que tienen la propiedad de los NFT. La base del negocio es que las obras son únicas e irremplazables", remarca.

¿Cuál es la relación entre NFT y metaversos?

Además de los NFT, el metaverso será la próxima gran tendencia de Internet, con un mercado potencial de u$s800.000 millones en los próximos años. Damián Macera, ejecutivo de Interact, unión de agencias interactivas, afirma a iProUP que "son dos conceptos que llegaron para quedarse y aún tienen mucho camino para crecer".

Argentina ya picó en punta en este negocio: en Mendoza nació CriptoCountry, el primer juego inmobiliario 3D, un proyecto para Latinoamérica que ya levantó u$s8 millones en inversiones.

En la plataforma se pueden desarrollar diferentes actividades comerciales y comprar una variedad de NFT o elementos dentro del mismo universo. El usuario debe cumplir objetivos en el continente, que pertenece al metaverso del mundo Thron, desarrollado en la blockchain.

"La finalidad de los NFT es que se adquieran y con el tiempo tomen un valor aún mayor. Por ejemplo, el metaverso en que está diseñando CriptoCountry cuenta con terrenos digitales en NFT y el usuario, puede jugar, construir su vivienda y realizar actividades dependiendo de la ciudad en la que esté ubicado el lote", señala a iProUP Gino Caroglio, Partner Criptocountry y CEO G4Team.

Además, remarca que "son dos tecnologías que se complementan perfectamente. Los humanos interactúan tanto social y económicamente, y si a ellos se le suma la tecnología NFT, que serían activos únicos e irrepetibles dentro del metaverso, podrán adquirirlos y luego comercializarlos de forma virtual", suma Caroglio.

Por su parte, Facundo Tula, fundador de Diacrítica Consultores, señala a iProUP que "disponer de un metaverso, un entorno digital en el cual crear una realidad para 'vivir', materializar, esos bienes virtuales de una forma algo más real, puede lograr que los NFT tengan más sentido y valor".

La movida de los NFT recién empieza, pero ya aparecen opciones para entrar primero en este mercado. Como todo lo que ocurre con las criptomonedas, quien entra primero, gana 100 veces.