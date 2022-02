Ni sociedad anónima ni SRL: qué son las DAO, cómo funcionan y por qué son clave para un millonario negocio

Estas organizaciones descentralizadas abren las puertas a un cambio de paradigma en la forma de gobierno tradicional para el nuevo universo virtual

DAO (Organización Autónoma Descentralizada) y Metaverso son dos términos que muchas personas, de seguro, han escuchado mencionar, pero que al momento de definirlos y analizar el potencial que tienen a la hora de proyectar un futuro juntos no terminan por quedarles tan claro.

Ambos están relacionados con la tecnología blockchain y el ecosistema cripto y, para los especialistas, son dos conceptos que aún tienen un largo recorrido por delante y su techo aún es incierto. Es que para muchas de compañías importantes del mundo (Meta, Microsoft, Apple y Google, entre otras), el Metaverso es sinónimo del futuro de la web y ninguna quiere quedarse fuera de lo que viene.

Por ello, desde la jugada de Mark Zuckerberg, que rebautizó como Meta a su holding (que incluye a Facebook, Instagram y WhatsApp), hasta inversiones realizadas por firmas como McDonald's –que solicitó 10 patentes para abrir sucursales en los mundos virtuales– se están preparando para lo nuevo.

Según cifras provistas a iProUP por Grayscale, gestor de activos de criptomonedas, podría suponer una oportunidad de ingresos anuales de u$s1 billón entre anuncios, activos digitales y eventos.

Aquí es donde ingresan las DAO, apuntadas como una forma para impartir un orden en ese universo virtual en el que a diario nacen nuevos proyectos.

¿Cómo las DAO entran en escena?

Para responder esta pregunta es clave comprender qué es una Organización Autónoma Descentralizada (las cuales tienen facultades para emitir su propio token) dentro del mundo de las criptomonedas.

En diálogo con iProUP ,Nahuel Burbach, representante argentino de la billetera Zerion, acerca una primera definición al respecto: "Las DAO son una forma distinta de organizarse entre personas a través de Internet y haciendo uso de la tecnología blockchain, lo cual les permite interactuar y llevar adelante proyectos e ideas".

Las DAO permitirán gestionar el desarollo del metaverso por fuera de las bigtech

Mariano Maisterrena, Business Developer de Tienda Crypto, afirma a iProUP que son administradas exclusivamente por sus miembros, capaces de realizar cualquier tipo de actividad o proyecto. "La principal diferencia entre una DAO y una simple organización, como lo podría ser una sociedad anónima, es el nivel de descentralización y autonomía que tienen", remarca.

Camilo Rodríguez, experto en criptomonedas y docente de CR Academia, coincide con sus colegas y afirma a iProUP que el objetivo central es "cultivar comunidades" con un foco en particular. "Tienen una misión y tratan siempre de manejarse de forma descentralizada", describe, y agrega que la mayoría posee una "caja" en criptomonedas, "manejada por billeteras multifirma entre sus creadores".

Principales características

Los aspectos más destacados que proponen este tipo de organizaciones son que brindan niveles de transparencia e inmutabilidad superiores a las tradicionales. "Sus formas se están usando en la mayoría de los proyectos con altos niveles de descentralización, ya que permiten a sus comunidades tomar decisiones para lograr la estabilidad y crecimiento", destaca Burbach.

En cuanto a sus reglas, están escritas en forma de Smart Contract: desde los acuerdos entre accionistas, sus derechos y hasta las obligaciones.

"Un contrato inteligente es un conjunto de normas que fueron programadas en una blockchain. Debido a las propiedades de inmutabilidad de la cadena de bloques, una vez que la DAO está constituida perdurará para siempre y sus reglas no podrán ser modificadas", detalla el Business Developer de Tienda Crypto.

Además, subraya que la formación de una DAO no requiere capital social ni verificación de identidades, y estas organizaciones descentralizadas funcionan en Internet, no responden a una jurisdicción en particular ni son alcanzadas por ningún impuesto. "Hoy, cualquier persona puede abrir una DAO en pocos pasos utilizando servicios o modelos; no es necesario ser un experto", destaca Maisterrena.

En cuanto a los tokens de cada organización, estos son entregados como un incentivo para quienes brindan un valor agregado a la red.

Si hay un compromiso muy importante, se quiere ser parte de estas "sociedades 4.0" o se está interesado en alcanzar los objetivos del proyecto, podrá hacerse de un puesto dentro de esa comunidad y así obtener más de estos activos como pago por los servicios, coinciden los especialistas.

"No debe perderse de vista que las DAO no buscan reclutar gente, sino que apuntan a que el que ingrese quiera ser parte del proyecto. Aquellos que entran a este mundo solamente pensando en sus bolsillos, a la larga se bajan al darse cuenta que no encontrarán lo que están buscando", advierte Rodríguez.

¿Quién toma las decisiones?

Dentro de los muchos beneficios de las DAO se encuentra la oportunidad de crear una forma más democrática en la toma de decisiones y la administración de los fondos de la sociedad.

Rodríguez explica que la gobernanza para estas organizaciones descentralizadas no se trata de quién tiene más tokens, sino que se busca que sea, en cierto sentido, más participativas, para que todos puedan tener tanto voz como voto.

"Todas las decisiones son colaborativas, pero en muchos casos quienes tienen más poder son las minorías y eso es muy interesante. Porque no hace falta ser el que más tokens tienen en su billetera, sino hacer la diferencia con valor agregado. Esto dará mayor poder dentro de la estructura", subraya Rodríguez.

Burbach agrega que si bien la gobernanza de las DAO juega un papel fundamental, aún se encuentra en etapa de descubrimiento. "Es necesario experimentar con diferentes tipos de incentivos para lograr que la mayoría de los colaboradores se sientan motivados y participen de manera constante", completa.

Es que todos los usuarios se convierten en dueños de una porción de los proyectos y por ellos los expertos comparan sus figuras con la de socios de una institución.

Dos potencias se saludan

Como todas las actividades en el metaverso son (y serán) digitales y posiblemente manejadas por el uso de criptomonedas, las DAO representan el formato ideal para su administración. "Podemos imaginarnos organizaciones dedicadas a la venta de propiedades digitales, colecciones de arte, sociedades de inversión de criptos y mucho más", vaticina Maisterrena.

Como las DAOs pueden emitir sus propias monedas, que funcionan como acciones dentro de una empresa, brindándole al accionista derechos y obligaciones dentro de la misma, una que se dedique, por ejemplo, a la venta de skins de un videojuego, puede hasta decidir distribuir dividendos en forma de tokens.

Las DAO poseen sus propios tokens para gobernanza e incentivar el avance de proyectos

"Además, mediante blockchain, puede depositarlas en las billeteras virtuales de cada asociado. Todo esto es posible de realizar sin ningún tipo de intervención estatal o cualquier otro organismo", destaca el Business Developer de Tienda Crypto.

Gracias a estas características que poseen, Rodríguez las señala como las herramientas para alcanzar una mejor organización. "Permiten que realmente exista un objetivo a seguir y no sean solo un juego en 3D montado en blockchain", valora el docente de CR Academia, y enfatiza en la importancia de que detrás haya recursos, un ecosistema monetario que sea autosustentable.

"El objetivo de las DAO es mantener la economía del proyecto en retroalimentación constante y buscar buenas inversiones. Por eso se destina tanto dinero al desarrollo y al software, y esa es una de las explicaciones al porqué en el mercado este tipo de profesionales son tan demandados", remarca.

Gracias a la oportunidad que brindan para generar un cambio de concepto radical en comparación con las estructuras de gobierno del mundo tradicional, "las DAO serán la forma de organización por excelencia del metaverso", concluye Burbach.