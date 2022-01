Qué pasó: Netflix sufre un cimbronazo y sus acciones caen en picada un 20%

Las acciones de Netflix abrieron con una fuerte caída de más del 20% el viernes, un día después de la publicación de pronósticos de crecimiento bajos

De esta manera el valor de mercado de la principal plataforma de streaming se depreció a 178.000 millones de dólares este viernes: 50.000 millones menos que el valor del jueves.

En un informe Netflix reportó 8,3 millones de nuevos suscriptores pagos netos en el cuarto trimestre, por debajo de su propio pronóstico. AUnque de esta manera Netflix tiene un listado de 221,8 millones de suscriptores en todo el mundo, no fue suficiente como para calmar a los inversores.

El director financiero de Netflix, Spencer Neumann, dijo luego que era difícil determinar por qué los nuevos suscriptores netos se están desplomando, pero que podría atribuirse al "exceso de COVID" después de dos años y a un "impacto marginal de la competencia".

Aunque señalan al covid y a situaciones financieras de la población, también el aumento de la competencia ha influido en la baja de nuevos suscriptores

"Nuestra orientación refleja una lista de contenido ponderado más back-end en el primer trimestre de 22 (por ejemplo, 'Bridgerton' S2 y nuestra nueva película original 'The Adam Project' se lanzarán en marzo)", escribieron en una carta a los accionistas. anunciando los resultados. "Además, si bien la retención y el compromiso se mantienen saludables, el crecimiento de la adquisición aún no se ha vuelto a acelerar a los niveles anteriores a COVID. Creemos que esto puede deberse a varios factores, incluido el exceso de COVID en curso y las dificultades macroeconómicas en varias partes del mundo".

Netflix dijo que sus ventas crecieron a u$s 7,71 mil millones en el trimestre de vacaciones, frente a los u$s 6,6 mil millones en el mismo período hace un año. Se esperaba que las ganancias disminuyeran debido a que una ola de estrenos requería que Netflix reconociera los costos de contenido costoso como la última temporada de "The Witcher", pero la compañía reportó ganancias de u$s 607 mil millones, o u$s 1.33 por acción, frente a u$s 1.19 por acción, indicó Clarín.

Desde el segundo trimestre de 2020 hasta el cuarto trimestre de 2021, Apple TV+, Disney+ y HBO Max combinados crecieron del 10,6 % al 20,6 % del interés global entre los consumidores, mientras que Netflix cayó del 55 % al 45,4 %, Julia Alexander, analista sénior en Parrot Analytics , le dijo a MarketWatch.

Esto se da aparte luego que la plataforma de streaming anunciara fuertes aumentos de sus abonos en Estados Unidos y Canadá, con la posibilidad que los mismos se repliequen en otros lugares del planeta, incluida la Argentina.