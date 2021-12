Mirá como las DeFi lograrán solucionar los errores que tienen las finanzas tradicionales

En un libro sobre DeFi, se muestra cómo esta tecnología resuelve los cinco defectos de las finanzas tradicionales, y eleva a los "grupos marginados"

Primero hay que resumir los orígenes de las finanzas descentralizadas modernas, luego la mecánica de la tecnología blockchain que proporciona la columna vertebral del sector, y solo entonces se llega a la infraestructura de DeFi. Y todo ello en 191 páginas, incluyendo glosario, notas e índice. No es una empresa para los débiles de corazón.

Afortunadamente, los autores de DeFi and the Future of Finance —el profesor de finanzas de la Universidad de Duke, Campbell Harvey, el socio general de Dragonfly Capital, Ashwin Ramachandran, y el fundador de Fei Labs, Joey Santoro— estuvieron a la altura. Tras recapitular los "cinco defectos de las finanzas tradicionales" (ineficiencia, acceso limitado, opacidad, control centralizado y falta de interoperabilidad), pasan a explicar cómo DeFi mejora el statu quo.

Por ejemplo, el problema del control centralizado. Los gobiernos y las grandes instituciones tienen un "monopolio virtual" sobre la oferta monetaria, la tasa de inflación y el "acceso a las mejores oportunidades de inversión", escriben los autores. DeFi, con sus protocolos abiertos y sus propiedades inmutables, "pone patas arriba este control centralizado".

En cuanto a la forma en que DeFi responde al defecto de opacidad de las finanzas tradicionales: "Todas las partes [de DeFi] conocen la capitalización de sus contrapartes y, en la medida necesaria, pueden ver cómo se desplegarán los fondos", lo que mitiga el riesgo de contraparte. En cuanto a la ineficiencia, "un usuario puede en gran medida autogestionarse dentro de los parámetros del contrato inteligente" en una aplicación descentralizada ejerciendo una opción de venta, por ejemplo.

¿Qué pasa con el fracaso de las finanzas tradicionales respecto al acceso limitado? DeFi ofrece a los grupos desatendidos, como la población no bancarizada del mundo, acceso directo a los servicios financieros, escribieron los autores, ofreciendo como ejemplo el yield farming, un proceso de DeFi en el que los usuarios son recompensados por hacer staking de su capital en forma de un token de gobernanza que los convierte, de hecho, en copropietarios de la plataforma, "un hecho poco frecuente en las finanzas tradicionales", indicó Cointelegraph.

Los autores también describieron las formas en que los protocolos DeFi pueden superponerse unos a otros (es decir, la composability (componibilidad) de DeFi, a veces denominada "DeFi Legos"), lo que ayuda a resolver el déficit de interoperabilidad. Una vez que se ha establecido una infraestructura de base (para crear un activo sintético, por ejemplo), "se puede aplicar cualquier protocolo nuevo que permita el préstamo o el empréstito. Un nivel superior permitiría conseguir un apalancamiento sobre los activos prestados".

Una inmersión profunda

El capítulo 6 explora en profundidad ocho de los principales protocolos DeFi: MakerDAO, Compound, Aave, Uniswap,Yield, dYdX, Synthetic y Set Protocol. Cada sección va acompañada de una tabla muy útil, en la que la primera columna describe cómo las finanzas tradicionales resuelven un problema concreto, y la segunda cómo un protocolo DeFi específico aborda ese problema.

Por ejemplo, en la tabla 6.3, "Problemas que resuelve Aave", la primera fila trata del "control centralizado". En el sistema financiero actual, "los tipos de interés de los préstamos y créditos [son] controlados por las instituciones", mientras que en el enfoque DeFi, columna 2, "los tipos de interés de Aave se controlan algorítmicamente".

Las finanzas tradicionales solo proporcionan un "acceso limitado" dentro de sus sistemas heredados. Es decir, "solo los grupos selectos tienen acceso a grandes cantidades de dinero para el arbitraje o la refinanciación" (Fila 2, Columna 1), mientras que dentro del protocolo de Aave, "los préstamos flash democratizan el acceso a la liquidez para las empresas inmediatamente rentables".

La tercera fila se centra en la "ineficiencia", concretamente en los "tipos de interés subóptimos para préstamos y empréstitos debido a los costes inflados" en las finanzas tradicionales, mientras que la solución de Aave (Fila 3, Columna 2) es "tipos de interés agrupados y optimizados algorítmicamente".

Nuevos riesgos

Los autores tuvieron cuidado de recordar a los lectores que "todas las tecnologías innovadoras introducen un nuevo conjunto de riesgos". En el caso de DeFi, estos son abundantes, incluyendo el contrato inteligente, la gobernanza, el oráculo, la escala, la custodia DEX, los riesgos ambientales y regulatorios.

"El software es especialmente vulnerable a los hackeos y a las malas prácticas de los desarrolladores", escribieron los autores, mientras que los recientes hacks de bZx y DForce "demuestran la fragilidad de la programación de los contratos inteligentes".

Entre estas nuevas amenazas, el "riesgo de oráculo" es especialmente importante. Los protocolos DeFi requieren acceso a información de precios precisa y segura para garantizar que acciones como las liquidaciones y las resoluciones del mercado de predicción funcionen sin problemas. "Fundamentalmente, los oráculos pretenden responder a la sencilla pregunta: ¿Cómo se puede informar on chain de forma segura sobre los datos off-chain?" Sin embargo, todos los oráculos en línea, tal y como están constituidos en la actualidad, "son vulnerables a la especulación, y se han perdido millones de dólares a manos de los arbitrajistas", escribieron, añadiendo: "Hasta que los oráculos sean nativos de blockchain, se endurezcan y se demuestre su resistencia, representan la mayor amenaza sistémica para DeFi en la actualidad"

Levantar a los "grupos marginados"

"Este libro se trata fundamentalmente sobre la democracia financiera", dijo el coautor Harvey. El prefacio del libro, escrito por un personaje nada menos que el creador de Ethereum, Vitalik Buterin, recuerda a los lectores que "la censura financiera sigue siendo un problema para los grupos marginados", especialmente en el mundo en desarrollo, razón por la cual DeFi es importante.

Sin embargo, el lector medio puede encontrar este libro un poco pesado en el aspecto técnico. Los gráficos incluyen curvas de unión superlineales y logísticas/sigmoides, por ejemplo, que podrían pasar por encima de algunos. Sin embargo, los que quieran aprender cómo funciona realmente un préstamo flash lo encontrarán útil; el glosario del libro es completo y útil.

Sin embargo, habría sido esclarecedor saber más sobre cómo DeFi está empezando a cambiar el mundo, por ejemplo, ofreciendo servicios bancarios a los no bancarizados o seguros a los no asegurados, aunque quizás esto esté fuera del alcance del libro.

Cabe preguntarse qué porcentaje de la "población no bancarizada" del mundo se beneficia realmente del "yield farming", un proceso de DeFi algo esotérico que los autores citan, no obstante, como ejemplo de la forma en que DeFi proporciona acceso "a los muchos que necesitan servicios financieros pero que las finanzas tradicionales dejan atrás". Supongo que no son muchos.

Desgraciadamente, gran parte de la atención del mundo de DeFi parece seguir centrándose en las formas de obtener apalancamiento o arbitraje entre los mercados, en lugar de resolver los problemas de los pobres del mundo. El libro tampoco dedica mucha tinta a defender a DeFi de las críticas de la prensa económica general, como The Wall Street Journal, que señaló en septiembre que DeFi estaba "llevando el capitalismo de casino a las criptomonedas".

Esa no es la visión del futuro de los autores. Por el contrario, ven en DeFi "el andamiaje de una nueva y brillante ciudad. [...] Las finanzas se vuelven accesibles para todos. Las ideas de calidad se financian sin importar quién sea. Una transacción de 10 dólares recibe el mismo trato que una de 100 millones. Las tasas de ahorro aumentan y los costes de los préstamos disminuyen al eliminarse las capas intermedias que suponen un despilfarro. En última instancia, consideramos que DeFi es la mayor oportunidad de la próxima década y esperamos la reinvención de las finanzas tal y como las conocemos".

Se trata de objetivos valiosos, aunque es poco probable que se hagan realidad en un futuro inmediato. Hasta entonces, este libro debería ser de interés para cualquiera que quiera desentrañar el funcionamiento interno de DeFi.