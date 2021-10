Menos impuestos, visados rápidos y más: conocé las ventajas que ofrece Dubai para abrir una empresa

Los beneficios fiscales y la infraestructuras modernas de conectividad para las compañías, entre otras cosas, son las principales cosas atractivas

Además de ser uno de los principales destinos turístico a nivel mundial, Dubai también es considerado uno de los lugares más viables económicamente debido a su ubicación estratégica, es la puerta de acceso directo a Medio Oriente, Asia y Europa, y a su avanzado sistema bancario, que permite operar fácilmente en forma local y con el resto del mundo.

"Dubai es un polo comercial tremendamente atractivo para cualquiera que quiera emprender un negocio a nivel internacional. Su nivel de vida se encuentra entre los mejores, donde no existe la inseguridad. Su crecimiento es enorme y su población se encuentra conformada por un 80% de extranjeros. El nivel de educación y asistencia médica es de excelencia y tanto las políticas de gobierno como los bancos son abiertos a la inversión y a la planificación comercial", precisó Patricio Poplavsky, CEO y fundador de Poplavsky International Law Offices, un estudio de abogados que brinda asesoramiento para aquellas empresas que deseen invertir y operar desde Dubai.

Los beneficios

El interés de sus clientes argentinos, latinoamericanos y estadounidenses (tanto para abrir compañías como para establecerse en el emirato con residencia) arrancó a fines del año 2018, se acrecentó en 2019 y se multiplicó entre 2020 y 2021.

Dubai es la segunda ciudad más grande de los Emiratos, luego de Abu Dhabi (capital) y posee ventajas estratégicas importantes respecto de otros emiratos en cuanto al transporte, conectividad e infraestructura. Por eso, hoy, se lo denomina como el gran shopping del mundo y el nexo entre Oriente y Occidente.

Dubai es sumamente atractivo para inversores extranjeros por su estabilidad económica y político.

"En Dubai se creó un hub comercial ubicado en el centro de un mercado de más de 3.000 millones de habitantes, que incluye la región de MENA (Medio Oriente y Norte de África) y el subcontinente asiático (Pakistán, India, y todos los países aledaños)", indicó Poplavsky, quien además subrayó que el gobierno estimula la creación de startups, fintech y especialmente las compañías que se enfocan en criptomonedas o criptoactivos.

Para Poplavsky, Dubai es sumamente atractivo para inversores extranjeros por su estabilidad económica y política, su bajo costo de energía, libre repatriación de capitales y ganancias, proceso simple y rápido de incorporación empresarial y entorno libre de impuestos.

"Una de las grandes ventajas que ofrece Dubai sobre otras ciudades en el mundo son las impositivas. Durante los últimos 3 años se han establecido ciertos cambios a la estructura fiscal como la incorporación de un 5% de IVA", enfatizó el CEO de Poplavsky International Law Offices.

Además, Dubai no impone ningún tipo de impuesto sobre individuos o compañías que vivan u operen en los Emiratos Árabes Unidos y firmó numerosos acuerdos para evitar la doble imposición que pueden ser ventajosos para sus residentes y compañías locales. Tiene numerosas zonas francas, que no poseen ningún impuesto corporativo, y no contempla cargas tributarias sobre empleados y las regulaciones para contratar, manejar y desvincular empleados es simple y flexible.

Abrir un negocio

"El monto de las inversiones depende del objetivo que se busca. Para establecer un negocio en Dubai, hay que definir primero el tipo de actividad que se busca y si las operaciones serán locales o internacionales. Más allá de eso, los números son parecidos a los que pueden tener otros mercados europeos o los Estados Unidos", especificó Poplavsky.

Para abrir un negocio, lo primero que hay que hacer es desarrollar un plan de negocios y definir el lugar dónde se establecerá la compañía. "Siempre conviene trabajar con un asesor que nos ayude a definir el camino a seguir y lleve adelante la gestión", sugirió el abogado experto en estas cuestiones.

Una vez que la licencia de la compañía está establecida, debe aplicarse a la obtención de la "Establishment Card", que es una suerte de registro en el Ministerio de Recursos Humanos y Emiratización para tener el derecho de tomar empleados.

Luego, hay que gestionar las visas del o los titulares y sus familiares. "Conviene aclarar que el titular de toda compañía registrada en los emiratos debe poseer residencia en el allí y, como mínimo, viajar a los emiratos una vez cada 6 meses. Este proceso, a su vez posee varias etapas que incluyen un examen médico, registro de datos biométricos, gestión del documento local, etc", alertó Poplavsky.

Una vez completados estos pasos, hay que comenzar con la gestión de las cuentas bancarias, tanto para el individuo como para la empresa, que le permitirán a la compañía empezar a operar. En zona franca, la mayor parte de las empresas son Limited Liability Corporation (LLC), similar a una Sociedad Responsabilidad Limitada (SRL).

La gestión de ayuda que brinda la Oficina de Representación Internacional Argentina de la Cámara de Comercio e Industria de Dubai con sede en Buenos Aires a cargo de Martín Ridley nos ayuda y es de gran importancia a la hora de establecer necesidades y estrategia legal.

"Si bien no es sencillo abrir en empresa en Dubai, con el asesoramiento adecuado los trámites se pueden agilizar para empezar a gozar cuanto antes de los altos estándares de vida, las ventajas fiscales y modernas infraestructuras puestas a disposición de las empresas", concluyó Poplavsky