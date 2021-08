¿Por qué el Gobierno decidió reunirse con el CEO de este nuevo unicornio argentino?

Ualá, fundada por Pierpaolo Barbieri, cerró una exitosa ronda de inversión y cada día avanza en su búsqueda por convertirse en un ecosistema financiero

El ecosistema fintech acaba de recibir una muy buena noticia: Ualá, la startup fundada y dirigida por Pierpaolo Barbieri, se transformó recientemente en el décimo unicornio albiceleste tras cerrar una exitosa ronda de inversiones, en la que recibió el aporte de reconocidas firmas como SoftBank Latin America Fund y Tencent.

Por ello, el ministro de Economía, Martín Guzmán, recibió al fundador de la firma argentina de servicios financieros, con quien dialogó acerca de la importancia de la competencia en las finanzas y que estos lleguen a la mayor cantidad de personas posible.

En la reunión, celebrada en el Palacio de Hacienda, Barbieri comentó acerca de la nueva ronda de inversión por u$s350 millones que desarrolla la firma, a través de la cual alcanzó una valuación de u$s2.450 millones y se sumó al selecto grupo integrado por Mercado Libre, Mural, Auth0, Vercel, Aleph, Globant, OLX y Despegar y la minera de criptomonedas Bitfarms, que alcanzó el status de unicornio el lunes pasado.

Incluso este martes 17, la plataforma Tiendanube, también anunció haberse convertido en unicornio.

En este sentido, Guzmán felicitó a Ualá por la inversión y el crecimiento que la empresa tiene en la Argentina y en México, informó el Ministerio de Economía mediante un comunicado.

Asimismo, las partes coincidieron en la importancia de la competencia en servicios financieros y la necesidad de garantizar un acceso universal que promueva la inclusión financiera y un desarrollo económico con igualdad de oportunidades.

También participaron de la reunión el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias, y el manager de Asuntos Públicos, Juan Pablo de Santis.

Capitales recibidos por Ualá a lo largo del tiempo:

u$s150 M en Serie C liderada por SoftBank Latin America Fund y Tencent con la participación de Endeavor Catalyst y otros inversores existentes como fondos administrados por Goldman Sachs Asset Management, Soros Fund Management LLC, Monashees, Ribbit Capital, y Jefferies LLC (noviembre de 2019).

liderada por SoftBank Latin America Fund y Tencent con la participación de Endeavor Catalyst y otros inversores existentes como fondos administrados por Goldman Sachs Asset Management, Soros Fund Management LLC, Monashees, Ribbit Capital, y Jefferies LLC (noviembre de 2019). Tencent realizó una inversión inicial en abril de 2019 de un monto no público .

. u$s34 M en Serie B liderada por fondos administrados por Goldman Sachs Asset Management con participación de Ribbit Capital y Monashees (septiembre de 2018).

liderada por fondos administrados por Goldman Sachs Asset Management con participación de Ribbit Capital y Monashees (septiembre de 2018). u$s10 M en Serie A liderada por Soros Fund Management LLC, junto con Jefferies LLC, Point72 Ventures, Greyhound Capital y el emprendedor Kevin Ryan, entre otros (enero de 2018).

El futuro del ecosistema fintech: Open banking

Consultado por iProUP, el fundador de Ualá explicó que un gran paso para el sector sería la implementación de la portabilidad bancaria, lo cual, fomentaría la competencia y permitiría la reducción de costos.

"Tenemos que cumplir con las regulaciones del Banco Central, que prevé y permite la interoperabilidad del sistema para CBU y CVU", manifestó Barbieri, quien además destacó que la regulación vigente en la Argentina está entre las mejores del mundo para poder fomentar las transferencias inmediatas.

"Solamente hay que cumplirlas y no hay que poner trabas malintencionadas y tendenciosas para evitar que la gente disponga de su dinero. Las personas tienen que poder enviarlo a donde quieran, sean cuentas bancarias o virtuales. Y a mí me pone muy triste cada vez que veo límites que no son compatibles con la regulación de las CVU en Argentina", lamentó.

Además el referente de Ualá cuestionó qué los bancos comparten solamente "con sus amigos de MODO" los saldos de las cuentas y no lo hagan de igual manera con fintechs como Mercado Pago o su compañía.

"Está claro que lo pueden hacer. Entonces, por ejemplo, si yo puedo ver el saldo de Ualá en Mercado Pago, Mercado Pago podrá originar un crédito con más información. Nosotros estamos dispuestos a compartir esa información. Y de esta manera todos podremos tener acceso a esa información que brindaría la portabilidad financiera y que nos permitiría competir mejor. Argentina lo necesita porque con el Open banking podemos hacer que la historia financiera y crediticia se expanda. Eso quiere decir menor costo para dar créditos y mejor competencia. Es lo mismo que ocurrió en la industria telefónica con la portabilidad", completó.

Una tarjeta para todos

Ualá es una billetera digital con potencial para transformarse en un ecosistema financiero en sí mismo gracias a sus más de 3 millones de tarjetas Mastercard emitidas y por ofrecer un producto fácil, confiable y accesible para todos.

Por tal motivo, la compañía posee entre sus usuarios un 65% de personas que no tenían historial crediticio al momento de descargarse la aplicación.

"Detrás de cada tarjeta hay una historia. Hace poco más de 3 años lanzamos Ualá y hoy ya tenemos más de 3 millones de historias: desde jóvenes que por primera vez manejan su dinero hasta quienes se digitalizaron por primera vez, pagando servicios o invirtiendo. Cada una de esas historias nos motiva a hacer el mejor producto para Argentina y la región: más innovador, más accesible, y más inclusivo. Seguimos construyendo una revolución financiera", subrayó Barbieri.