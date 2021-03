¿Tenés una empresa y no sabés si necesitás un inversor o no?: te contamos cómo buscar esa ayuda

Muchas startups se dan cuenta, en algún momento, de que necesitan dinero para acelerar su crecimiento, pero cuál es el mejor camino a tomar

Los riesgos tanto para el emprendedor como para el inversor aumentan cuando la dilución del capital de la empresa es demasiado grande en una sola ronda. En el mercado, la media es ceder entre el 15% y el 30% del negocio a cambio de la inversión. Sin embargo, la pregunta está planteada, ¿vale la pena, entonces, ceder el control del negocio a cambio de levantar capital?

Muchas startups se dan cuenta, en algún momento, de que necesitan dinero para acelerar su crecimiento. Como los recursos no siempre están disponibles a través de préstamos bancarios (debido al alto riesgo), dependen de los fondos de capital riesgo y de los inversores ángeles para realizar inversiones.

En este caso, la inversión se realiza en forma de capital. Es decir, el inversor se queda con una parte de la empresa, con la expectativa de que en los años siguientes el desarrollo del negocio le reporte un rendimiento financiero.

Asimismo, ceder una parte de la empresa a los inversores es como la lógica del pastel. Puede ser que merezca más la pena tomar un trozo de una tarta de tres pisos que quedarse con una magdalena entera. El problema es que la ecuación no es tan sencilla. Si se regala demasiada participación, el emprendedor puede perder su motivación inicial: ocuparse de su negocio. Asimismo, en cuánto se puede vender una participación en una empresa, por muy experimentados que sean los inversores o por mucho dinero que haya en juego.

Los emprendedores experimentados no "celebran" cuando consiguen capital.

¿Conviene tener inversores?

La decisión de renunciar a una parte de una empresa a cambio de capital sólo tiene sentido si ese capital hace que la empresa crezca más rápido de lo que lo haría sin el capital. La pregunta que debe hacerse el empresario es: ¿Cuánto puedo crecer sin capital y cuál será mi crecimiento con capital?. La diferencia entre la primera y la segunda curva tiene que ser muy grande para justificar el intercambio de inversiones. Dar participaciones en su empresa es caro.

Pero además, suponiendo que se tenga éxito y se genere valor, la participación adquirida hoy por el inversor valdrá mucho más en el futuro. Los resultados se dividirán proporcionalmente. En teoría, esto acaba siendo mucho más caro que tomar financiación, incluso en países donde los tipos de interés son altos. Además, desde el momento en que el emprendedor obtiene capital de terceros, asume la responsabilidad de tener que ganar dinero para sus inversores.

Lo más probable es que ya no sea una opción seguir dirigiendo el negocio para siempre, sin preocuparse por la liquidez.

Por lo tanto, los emprendedores experimentados no "celebran" cuando consiguen capital; de hecho, su preocupación no hace más que aumentar, porque además de tener que ocuparse de los clientes, los empleados y los proveedores, también tienen que preocuparse por los inversores.

Por otro lado, la ventaja de obtener inversiones de ángeles o fondos es que el capital suele estar disponible más rápidamente.

A menudo, el capital está disponible cuando el crédito no lo está. No es de extrañar que lo llamen "capital de riesgo". Además, más que el capital, la bolsa de inversión puede aportar a su empresa socios con conocimientos del mercado. En un mundo ideal, entienden lo que hacés, los retos que tenés y teóricamente te ayudan a superar los problemas.

Si se quiere recaudar u$s1 millón para su empresa y necesita ceder el 20% de la participación para el inversor.

¿Ceder o no?

La participación que se cede al inversor varía entre el 15% y el 30% en cada ronda, desde el capital semilla, la fase inicial, hasta las series A, B y C. En general, la norma del mercado es el 20%.

Si tiene una empresa muy "hot", que está generando mucho interés por parte de varios fondos de inversión, puede llegar al 15%, o en raros casos, al 10%. De lo contrario, si los inversores no están tan entusiasmados, se llega al 30% para compensar los riesgos señalados por ellos. Por lo general, alrededor del 20% es un valor justo.

Asumiendo este principio de dilución, lo curioso es que la valoración acaba siendo mucho más en función de lo que se quiere recaudar. Por ejemplo, si se quiere recaudar u$s1 millón para su empresa y necesita ceder el 20% de la participación para el inversor, su valoración será de u$s5 millones de post-dinero, es decir, después de la entrada del recurso.

Es muy importante entender cómo funciona este juego. Muchos emprendedores piden ofertas que no existen. Una dilución excesiva desde el principio afecta a la motivación del empresario a largo plazo.

Además, una vez que una empresa obtiene capital es muy poco probable que no vuelva a tener otra ronda de inversión: normalmente la empresa que necesita capital para crecer al principio seguirá beneficiándose de rondas posteriores.

En conclusión, lo ideal es que el riesgo se reparta a partes iguales entre emprendedores e inversores. Hay muchos ángeles intentan cubrirse porque no confían en el emprendedor o porque quieren crear una protección de la inversión de riesgo. Pero no siempre hay protección: la inversión inicial es 0 o 100. O el emprendedor tiene éxito y el inversor gana, o no funciona, y el fracaso forma parte del juego.

Fuente: Endeavor.