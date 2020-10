¿Se viene la criptomoneda de PayPal?: crecen las especulaciones sobre la creación de su propia divisa

Ayer fue un día de mucho revuelo en el mundo de las monedas digitales ya que se difundió la noticia del año del ecosistema cripto: Paypal anunció oficialmente en el mundo de las criptomonedas, con servicios de compra, venta y pagos.

Obviamente, tras semejante noticia, el mercado reaccionó positivamente. Además, muchos fueron los que reccionaron en las redes sociales y, también, fueron muchos los programas que entrevistaron a expertos sobre qué pasará en el futuro tras este anuncio.

$PYPL is cashing out on crypto. Coinshares' @Melt_Dem says this is how the move could impact Bitcoin and future of fintech. $BTC pic.twitter.com/0Zbm9TgoMF — CNBC's Fast Money (@CNBCFastMoney) October 21, 2020