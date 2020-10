Tras el anuncio de PayPal, el Bitcoin tocó un nuevo máximo histórico: ¿qué auguran los especialistas?

Durante las últimas 24 horas, el Bitcoin ha mostrado un aumento del 4%. Durante 7 días, la ganancia se sitúa ya por encima del 11,8%

Bitcoin ha aumentado su precio drásticamente desde comienzos de semana, tras varios días de consolidación, elevando su cotización por encima del umbral psicológico de los u$s 12.000 anoche por primera vez desde el 1 de septiembre, con un máximo en los u$s 12.800 hasta el momento presente, su nivel más alto desde el 20 de enero de 2018.

Los motivos

Sin embargo, con respecto al empujón alcista de anoche, la suba no tiene una justificación clara, pero se debe recordar que la moneda digital ha experimentado un aumento constante en las últimas semanas, y que se podrían atribuir a varias noticias positivas.

Estos incluyen el anuncio de la compra de u$s 50 millones en bitcoins por parte de Square (NYSE: NYSE:) y los comentarios del presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell, sobre la adopción de la CBDC en Estados Unidos.

Por otro lado, se pueden citar las recientes palabras del fundador de Bitpanda, Eric Demuth, que afirmó que: "vemos un aumento significativo de los actores institucionales que entran en el mercado del cripto. Además, hay mucho capital disponible que no sólo va al mercado financiero tradicional"

"La industria del cripto ha evolucionado rápidamente en los últimos años y ahora cuenta con una mayor regulación y actores más serios. Por lo tanto, las criptomonedas, en general, han comenzado a establecerse como una clase de activos de confianza para el mercado financiero mundial, como el y las acciones. Estas son las razones por las que vemos un pico en nuevos clientes minoristas y capital fresco entrando al mercado en los últimos 6 meses que se refleja en el precio de hoy", agregó.

El empujón de PayPal

Otro factor importante para la suba de su precio fue lo que sucedió a tempranas horas del día de ayer, cuando PayPal anunció oficialmente que permitirá a sus usuarios comprar y vender criptomonedas, entre ellas Bitcoin.

A lo largo del año pasado, las especulaciones sobre la posible integración de la criptomoneda a PayPal se intensificaron continuamente luego de que varias noticias afirmaran que la compañía estaba trabajando para hacerlo posible.

En un comunicado oficial, Dan Schulman, presidente y CEO de PayPal, confirmó la integración de la criptomoneda.

La publicación: "Estamos ansiosos por trabajar con los bancos centrales y los reguladores de todo el mundo para ofrecer nuestro apoyo y contribuir de manera significativa a dar forma al papel que desempeñarán las monedas digitales en el futuro del comercio y las finanzas del mundo".

El aumento de Bitcoin de anoche no se pudo observar en otras criptomonedas importantes.

Por su parte, Sui Chung, CEO de CF Benchmarks, una subsidiaria del exchange Kraken, le dijo a Cointelegraph que es posible que el sentimiento alcista regrese al mercado de las criptomonedas.

Chung afirmó que: "bitcoin superando los u$s 13,000 el día hoy, un máximo de 16 meses, demuestra que esta tendencia solo está acelerando. El hecho de que PayPal, un nombre familiar, haya recibido una BitLicense condicional probablemente esté impulsando el sentimiento alcista"

Además agregó que: "el día de hoy es un indicador importante para una mayor apreciación del precio en el futuro, el punto en el que los medios de comunicación convencionales y los inversores minoristas 'familiares' pronto pueden comenzar a mostrar interés en el activo, como lo hicieron a finales de 2017".

Por último, se debe tener en cuenta que curiosamente, el aumento de Bitcoin de anoche no se pudo observar en otras criptomonedas importantes, como en el caso del o el XRP de , por ejemplo, que se mantuvieron estables durante las últimas 24 horas.

Desde un punto de vista gráfico, si el aumento continúa en el cruce , se podría enfrentar próximamente al área del umbral psicológico de los u$s 13.000. No obstante, si se corrige, el umbral de los u$s 12.000 será el primer soporte potencial, antes del promedio móvil de 100 horas en 11.600, luego el promedio móvil de 100 días en 10.940.