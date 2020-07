Fintech, en alerta: el plan oficial para impulsar las transferencias sin costo con billeteras digitales

El BCRA presentó su proyecto "Transferencias 3.0" que busca crear una nueva interfaz interoperable para acreditar cualquier clase de pago electrónico

El Banco Central (BCRA) busca revolucionar el sistema de pagos y transferencias en Argentina. Con foco en la inmediatez, presentó a las cámaras del sector financiero el proyecto "Transferencias 3.0", que apunta mejorar la infraestructura por la que hoy se cursan los pagos y transferencias, tal como adelantara iProUP.

En muchos casos, las plataformas actuales realizan solamente una compensación en forma diaria pero no inmediata. Pero, para los débitos directos, llega a tardar hasta 96 horas en la acreditación. Esa es una de las razones por las que ese sistema no tuvo el éxito esperado para digitalizar las operaciones comerciales.

Según pudo saber iProfesional, una de las metas del BCRA es lograr 1.500 millones de nuevas transacciones digitales en los próximos 3 años.

Al mismo tiempo, el proyecto apunta a regular a todos los actores que participan en los pagos electrónicos. Esto es: bancos, tarjetas, adquirentes, cámara compensadora (Coelsa) y, también, a las fintech de medios de pago.

Hasta ahora, cada uno de esos jugadores tenía su propio marco normativo y las fintech eran las menos reguladas, aunque desde la llegada de Miguel Pesce a la presidencia del BCRA se avanzó en algunos puntos. Por ejemplo, se elaboró un registro de empresas fintech y un régimen de información.

En una reunión virtual con representantes de las cámaras bancarias y la Cámara Argentina de Fintech, el BCRA presentó el proyecto. Fuentes del organismo compartieron con iProfesional los principales puntos:

Creación de una interfaz estandarizada de pagos , para que toda la información de los pagos tenga el mismo formato y sea interoperable entre sistemas .

Acreditación inmediata de las transferencias . Al mismo tiempo que se debita de la cuenta del pagador se acredita en la del comercio.

Bajar el costo de las transferencias . Habrá algún mínimo que irá a comisión 0 , pero no está determinado .

Armonizar las normativas , regular y fijar reglas estándar para todos los participantes.

Búsqueda de consenso con todos los actores del sistema nacional de pagos: bancos, fintech , empresas de infraestructura de pagos. " Se habló con todos y todos son escuchados ", dijeron.

Te puede interesar Bomba fintech: se podrá pagar con PayPal en Mercado Libre y abonar en locales de EE.UU. con Mercado Pago

"El proyecto parece apuntar a crear un nuevo instrumento, es como una nueva tubería que permitiría la interoperabilidad entre todos los medios de pago. Buscan que sea flexible para que cualquier medio de pago pueda sumarse. Esto garantiza un ecosistema abierto", analizó Ignacio E. Carballo, director del ecosistema de Programas Fintech en UCA.

El especialista acordó con la necesidad de llegar a una regulación única. "Plantean armonizar la regulación. Está muy bien porque hay muchos canales e instrumentos de pago que fueron apareciendo y complejizando el sistema. Además, es muy destacable que hayan convocado a las fintech a la mesa de diálogo", resaltó.

Al mismo tiempo que subrayó: "El BCRA busca concretar algunos objetivos bien claros y medibles a largo plazo. Eso es algo interesante porque muchas veces se desarrollan herramientas que luego no se sabe si funcionaron o no".

Desde que Miguel Pesce llegó a la presidencia del BCRA se avanzó en la regulación de las fintech

En la misma sintonía, Fabián Barros, presidente de la solución de pagos y recaudación Pay per Tic, celebró: "Es positivo que el BCRA esté tomando intervención directa en todos estos temas".

No obstante, propuso que el sistema de transferencias debería excluir de cualquier clase de débitos directos a "a cuentas públicas, judiciales o bajo curaduría (por discapacidad)" y pidió que "para las personas mayores de 75 años se necesite un consentimiento expreso". "Esto sería para bloquear posibles estafas donde suscriben las cuentas a débitos hormiga y van robándole plata a los titulares sin que lo noten", alertó.

Otra fuente del sector fintech comentó que la presentación del BCRA llega luego de una propuesta que la Cámara del sector le había llevado a Miguel Pesce hace algunas semanas.

"Era una propuesta de QR interoperable consensuada con varios participantes del sistema de pagos, no solo las fintech. La idea era facilitar el uso de la tecnología QR que naturalmente mejoraba el tema de pagos digitales. El BCRA a su vez presentó su Plan Transferencias 3.0 que no se contrapone en términos de hacia dónde hay que ir. Es mucho más abarcativo y complejo", afirmó.

Te puede interesar ¿Nuevo dólar PayPal?: mirá el sistema para cobrar honorarios profesionales a precio blue y rentabilizar ahorros

Y destacó: "Desde mi punto de vista, si bien la nueva propuesta naturalmente descarta la propuesta de la Cámara, lo que fue muy positivo es que se generó un lugar de intercambio de ideas que es fundamental para generar un mejor ecosistema para los usuarios".

Tope a las comisiones

Uno de los puntos que analiza el BCRA es limitar las comisiones que los diferentes proveedores le cobran a los comercios para permitirles cobrar con tarjeta. De esa comisión, una parte va para el adquirente (el que pone la red sobre la que se cobra, como Prisma, First Data o Mercado Pago) y otra para el banco o la billetera con la que opera el cliente.

"Las comisiones, tendrían un tope de 0,6%, con un tramo gratuito que ajustaría por UVA", indicó Carballo en referencia a los comerciantes con facturación mensual de hasta 7.500 UVA, que hoy equivalen a unos $420.000.

Hoy, la comisión por cobrar con tarjeta se divide entre el adquirente y el banco o billetera que usa el cliente

Este ítem es el que más perjudicaría al ecosistema fintech y, especialmente, a Mercado Pago, que hizo foco en expandir los pagos digitales a los pequeños comerciantes. Sin comisión, no habría incentivos para hacer esa tarea de "evangelización" en los negocios de menor facturación, entre los que hoy reúne a más de 700.000.

"Seguramente, por la cantidad de comercios que tiene, Mercado Pago sería uno de los más perjudicados pero también tiene una espalda importante para resistir", agregó Carballo.

Desde el BCRA aseguran que todavía no está definido el tramo gratuito y que no buscan ir en contra de Mercado Pago que, de hecho, participa en las reuniones que se vienen haciendo sobre este tema. "No estamos en guerra con nadie", afirmó una fuente del organismo.

Te puede interesar Llegó al país la empresa de criptomonedas más grande del mundo: promete rendimientos del 7% anual

Al mirar el panorama más amplio, Carballo analizó: "Esto no agrada mucho al sector pero, cuando uno estudia los mercados de billeteras en el mundo, es muy difícil que haya un ecosistema con una veintena de billeteras. Son mercados que crecen en forma exponencial y tienden al oligopolio. Entonces, tiene sentido que las pequeñas billeteras pongan el grito en el cielo. Pero, a la vez, el regulador también tiene el objetivo de que la gente use los pagos digitales. Si el problema es económico, por las comisiones hay que encontrar las vías para solucionarlo".

Retenciones impositivas

Otro punto clave que las fuentes señalan dentro de la discusión entre el BCRA y el sector es el tema de las retenciones de impuestos. Hoy, las billeteras y las tarjetas actúan como agente de retención y cobran por adelantado impuestos como IVA, ganancias o ingresos brutos. Lograr ese cambio, no obstante, dependerá tanto de Afip como de las agencias recaudadoras provinciales.

Ese pago anticipado que hacen los comerciantes atenta contra la digitalización de las operaciones e impulsa los pagos en efectivo. "El tema impositivo es crucial para que esto cobre sentido. Sino, va a ser una norma muy avanzada que alcanzará a un universo muy chico de operaciones blanqueadas pero no al total", expresó una fuente bancaria.

Gran parte de los pagos en Argentina se realizan en efectivo para evitar retenciones impositivas

Carballo coincidió: "El tema de retenciones es clave. En algún punto, en algún esquema, hay que aproximar al pago digital a las virtudes que tiene el efectivo. En ese sentido, sería bueno que no se hagan las retenciones anticipadas y que el comerciante vaya a pagar a fin de mes según lo que haya vendido. De otra forma, el esquema impositivo le juega muy en contra a los beneficios de los pagos digitales".

En la misma línea se manifestó Barros: "Me parece muy bien que se inviten a las provincias a desgravar a este tipo de billeteras. Hoy, el costo de comisión que nosotros cobramos es marginal en comparación con las retenciones impositivas provinciales, que están en casi todos los casos por encima de 3,5%".

Con el proyecto sobre la mesa, el BCRA espera por los comentarios de todos los actores involucrados mientras prepara una próxima reunión para avanzar en la agenda de innovación financiera.

Fuente: iProfesional