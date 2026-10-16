Salarios e inteligencia artificial marcan la agenda empresarial para 2027, con cambios en presupuestos, puestos y búsquedas laborales

Los especialistas en IA lideran los perfiles más demandados, con el 23%, mientras transformación digital y automatización encabezan las prioridades de Recursos Humanos para 2027.

El 66% de las compañías ya utiliza inteligencia artificial, frente al 31% registrado en mayo de 2025; el 38% prevé rediseñar puestos.

Las empresas argentinas proyectan aumentos salariales del 22% para 2027, según una encuesta de WTW sobre compensaciones y beneficios.

Las empresas argentinas encaran 2027 con dos desafíos conectados: sostener sus políticas de compensación y adaptar sus equipos a la inteligencia artificial, que modifica tareas, competencias y decisiones sobre nuevas contrataciones.

La combinación obliga a revisar tanto los presupuestos como la organización del trabajo, aunque las previsiones todavía están en construcción y una parte de las compañías no definió sus próximos pasos.

Qué presupuestos preparan las empresas y cuánto avanzó la IA

La encuesta presentada por WTW (Willis Towers Watson) durante su Seminario Anual sobre Compensaciones y Beneficios muestra que el 56% de las empresas ya prepara el presupuesto salarial de 2027, mientras el 44% aún no empezó.

Entre las compañías que avanzaron, la inflación esperada promedia el 22,4% y el presupuesto inicial de aumentos alcanza el 22,8%, una distancia limitada entre los dos indicadores centrales de planificación.

En ambos casos, la mediana es del 22%, mientras los valores ubicados entre los percentiles 25 y 75 oscilan del 20% al 25%, según las respuestas de las empresas relevadas.

La distribución prevista concentra las actualizaciones en dos o tres instancias: el 76% planea esa frecuencia, repartido por igual entre un 38% que estima dos aumentos y otro 38% que proyecta tres.

La mediana acumulada esperada es del 10% para el primer trimestre y del 10,1% para el primer semestre, mientras el presupuesto salarial anual vuelve a ubicarse en el 22%.

La inteligencia artificial ya está incorporada en el 66% de las compañías encuestadas, frente al 31% registrado en mayo de 2025; otro 25% estudia adoptarla y el 9% no la considera aplicable.

Qué sectores prevén mayores aumentos y qué pasará con 2026

Por actividad, el sector de servicios profesionales prevé una mediana del 24%, mientras consumo, química, plásticos y pintura, y alta tecnología calculan aumentos del 23% cada uno en sus presupuestos de 2027.

En cambio, energía contempla una suba del 20% y bancos y entidades financieras proyectan un aumento del 21%, frente al 22% correspondiente a la mediana de toda la muestra de WTW.

Para el cierre de 2026, el 58% de las empresas no prevé modificar su presupuesto salarial, el 34% todavía analiza esa posibilidad y apenas el 8% anticipa cambios durante el año en curso.

También sigue en discusión un ajuste compensatorio conocido como "catch up", que algunas compañías podrían aplicar al comenzar 2027 para revisar sus incrementos salariales anteriores, según las previsiones empresariales relevadas.

El 49% descarta esa medida, el 39% la mantiene bajo análisis y el 12% confirma que la implementará; entre estas últimas empresas, la mediana del ajuste previsto es del 5%.

Qué puestos y contrataciones cambiarán por la IA

El impacto de la inteligencia artificial en las contrataciones sigue bajo análisis: el 35% de las empresas todavía evalúa sus efectos, el 28% no observa consecuencias y el 16% modificó los perfiles que busca incorporar.

El 14% afirma que la IA aceleró algunas contrataciones, mientras que el 7% redujo determinadas búsquedas, una diferencia que muestra respuestas distintas según necesidades operativas y prioridades de personal dentro de las organizaciones.

Para los próximos 12 meses, el 38% anticipa rediseñar puestos y el 12% espera reducir las contrataciones; en cambio, el 16% no prevé cambios y el 33% no definió el impacto.

En un horizonte de tres años, las posiciones administrativas reúnen el 23% de las menciones entre las más afectadas, mientras tecnología y atención al cliente o "call centers" registran el 14% cada una.

También se mencionan soporte interno, Recursos Humanos y finanzas y administración, áreas que podrían experimentar cambios en la distribución de tareas a medida que avance la automatización dentro de las compañías.

Qué perfiles buscan las empresas y qué prioriza Recursos Humanos

Para responder a la transformación, el 34% de las compañías combina distintas estrategias, el 28% rediseña puestos y el 22% capacita a los empleados que ya integran sus equipos para acompañar los cambios.

En las nuevas incorporaciones, los especialistas en inteligencia artificial encabezan la demanda con el 23%, seguidos por analistas de datos y especialistas en ciberseguridad, según las respuestas del relevamiento de WTW.

La IA también se utiliza en la gestión de personas: reclutamiento y selección concentran el 22% de sus aplicaciones, mientras las comunicaciones internas representan el 21% de los usos reportados por las compañías participantes.

En el área de beneficios, los chatbots reúnen el 37% de las aplicaciones reportadas, otra señal de que las herramientas automatizadas empiezan a incorporarse en distintos procesos vinculados con los empleados.

Para 2027, transformación digital, inteligencia artificial y automatización comparten el primer lugar entre las prioridades de Recursos Humanos, con el 12% de las respuestas, igual proporción que retener talento clave.

El acompañamiento al negocio y sus líderes reúne el 9%, mientras el desarrollo de nuevas habilidades y la formación de líderes completan los principales desafíos que las compañías identifican para el próximo año.