La nueva legislación incorpora alternativas para organizar las jornadas y las empresas recurren a tecnología e IA para administrar esos cambios

Startups como la argentina QuienVino ya usan IA para digitalizar RR.HH. en 70 empresas y 2.600 usuarios, evitando trabajo manual.

Patricia Soria, CEO de QuienVino, destaca que la tecnología centraliza datos y permite flexibilidad sin sobrecarga administrativa.

La digitalización y la IA optimizan la gestión del tiempo de trabajo y vacaciones, clave tras la Ley 27.802 de modernización laboral.

Vacaciones, francos, horas extras y licencias empiezan a convivir bajo nuevas reglas de organización del tiempo de trabajo. Para las empresas, el desafío ya no pasa solo por aprobar días de descanso, sino por llevar un registro preciso de las horas trabajadas, los saldos disponibles y las compensaciones de cada empleado.

Cuando esta información se gestiona de forma manual, los pedidos pueden quedar repartidos entre distintos canales. Una solicitud puede llegar por WhatsApp, otra por mail y un cambio quedar en una conversación, mientras Recursos Humanos debe actualizar una planilla con todos los datos.

El escenario adquiere mayor relevancia a partir de los cambios introducidos por la Ley de Modernización Laboral N.º 27.802, sancionada en febrero de 2026. La normativa permite acordar el fraccionamiento de las vacaciones en períodos no inferiores a siete días e incorpora expresamente mecanismos como el banco de horas y los francos compensatorios.

Esto abre nuevas posibilidades para organizar las jornadas, pero también obliga a las compañías a contar con información actualizada para saber qué trabajó cada persona, qué horas acumuló, cuáles compensó y qué períodos de descanso tiene disponibles.

"Las nuevas formas de organizar el tiempo de trabajo pueden ser una oportunidad tanto para las empresas como para los colaboradores, pero necesitan información confiable detrás", indicó Patricia Soria, CEO y fundadora de Quienvino.

"Si para saber cuántas horas tiene disponibles una persona tenemos que revisar una planilla, buscar mensajes o preguntarle a distintas áreas, la flexibilidad termina generando más trabajo administrativo en lugar de simplificarlo", agregó.

QuienVino centraliza en una misma plataforma el registro horario, las vacaciones, las licencias, los francos y otra documentación de los empleados

La tecnología y la IA entran en la gestión del tiempo

La incorporación de nuevas formas de organizar el tiempo de trabajo también plantea la necesidad de contar con herramientas capaces de procesar y ordenar una mayor cantidad de información. En este escenario, la digitalización y la IA ocupan un lugar en la gestión cotidiana de Recursos Humanos.

La tecnología permite centralizar datos sobre vacaciones, licencias, horas trabajadas y francos, mientras que las herramientas de IA pueden ayudar a interpretar esa información, detectar inconsistencias o facilitar consultas de los empleados sin que cada pedido tenga que resolverse de manera manual.

Así, un trabajador podría consultar cuántos días de vacaciones tiene disponibles, qué horas acumuló o cómo solicitar un franco, mientras el área de Recursos Humanos obtiene una visión más completa de la situación de cada equipo.

El objetivo es construir sistemas que puedan reunir información, automatizar tareas repetitivas y facilitar la toma de decisiones.

"Muchas veces asociamos la digitalización con grandes transformaciones tecnológicas, pero también puede empezar por resolver mejor situaciones muy cotidianas. Pedir vacaciones, consultar un franco o saber cuántas horas tenemos disponibles debería ser simple para una persona y fácil de administrar para la empresa", indica Soria.

A medida que las empresas incorporan esquemas más flexibles, la combinación de datos, automatización e IA puede convertirse en una herramienta para administrar esa complejidad y evitar que una mayor flexibilidad genere más tareas administrativas.

Una startup argentina busca ordenar la gestión de RR.HH.

Frente a esta necesidad, algunas startups comenzaron a desarrollar herramientas específicas para digitalizar la administración del tiempo de trabajo.

Es el caso de QuienVino, una HRTech nacida en Mendoza que centraliza en una misma plataforma el registro horario, las vacaciones, las licencias, los francos y otra documentación de los empleados.

La plataforma permite automatizar el registro de entradas y salidas, gestionar solicitudes de vacaciones y licencias y mantener actualizada la información de cada trabajador. También incorpora IA y geolocalización para automatizar parte del control horario.

La startup surgió a partir de una problemática que su fundadora, Patricia Soria, había identificado durante sus años trabajando en distintas empresas: la dificultad para conocer información básica como los días de vacaciones disponibles o acceder a documentación laboral.

QuienVino ya es utilizada por más de 70 empresas y cuenta con 2.600 usuarios activos.

El caso muestra hacia dónde apunta una parte del mercado de HRTech. No solamente digitalizar documentos o reemplazar planillas, sino utilizar tecnología e IA para que la gestión cotidiana del tiempo de trabajo sea más automática y la información esté disponible para empleados y empresas en un mismo lugar.