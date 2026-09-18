SMS Tecnología y Galicia reunieron a empresarios y especialistas para analizar cómo incorporar IA, automatizar procesos y transformar las tareas

Las empresas pueden acceder a programas como el Kit 4.0 para impulsar su transformación digital y mejorar la eficiencia en la toma de decisiones.

Especialistas de la SAIA y SAP destacaron que la IA no reemplaza al personal, sino que automatiza tareas repetitivas para generar mayor valor.

SMS Tecnología y Banco Galicia realizaron un encuentro sobre el impacto de la inteligencia artificial para optimizar procesos en las Pymes argentinas.

SMS Tecnología y Banco Galicia realizaron el encuentro "IA, tecnología y nuevas oportunidades para tu Pyme", donde empresarios, especialistas y referentes del sector analizaron cómo la inteligencia artificial puede transformar el trabajo y los procesos dentro de las organizaciones.

La jornada puso el foco en la incorporación estratégica de estas herramientas, la automatización de procesos y el impacto que tendrán sobre los equipos de trabajo.

La actividad buscó mostrar que la adopción de IA no implica necesariamente reemplazar personas, sino que también puede permitir que los trabajadores dejen tareas repetitivas para concentrarse en actividades de mayor valor agregado.

Para los especialistas que participaron del encuentro, el desafío está en identificar qué procesos pueden mejorarse con tecnología y acompañar ese cambio con una estrategia de negocio.

Durante la jornada, Alexander Ditzend, presidente de la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial (SAIA), destacó el potencial de la IA para impulsar mejoras continuas, optimizar operaciones y acelerar la capacidad de adaptación de las empresas.

Cómo avanzar con la transformación digital

Sergio Stobodzián, socio de SMS Tecnología, detalló que la incorporación de IA debe estar acompañada por procesos ordenados y una estrategia clara de gestión.

Las organizaciones deberan repensar procesos y definir donde la IA puede generar mayor valor

Según él, estas herramientas pueden ayudar a las organizaciones a mejorar la eficiencia y la toma de decisiones, aunque su implementación requiere comprender el negocio de manera integral.

Carolina Spínola, vicepresidenta para Latinoamérica de SAP Business One, quien participó de manera virtual, destacó la importancia de contar con información confiable y conocer los procesos de cada organización antes de avanzar con soluciones tecnológicas.

El encuentro también incluyó un panel en el que se compartieron experiencias concretas de incorporación de tecnología en PyMEs y se analizaron los cambios necesarios para adaptar procesos y modelos de negocio.

Además, se abordaron alternativas para facilitar la inversión tecnológica, como el Kit 4.0 y otros programas de incentivos destinados a pequeñas y medianas empresas.

Como cierre de la jornada, SMS Tecnología presentó la encuesta Radiografía Tecnológica PyMEs 2026, que busca relevar el nivel de adopción de tecnología en las empresas argentinas e identificar los principales desafíos y oportunidades que enfrentan en su transformación digital.