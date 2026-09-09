Más de 40 bancos y consultoras proyectaron un dólar oficial de $1.979,90 y una inflación promedio del 22,5% para Argentina en 2027.

El consenso de FocusEconomics para 2027 también prevé un crecimiento económico del 3% en Argentina.

Bancos y consultoras proyectan dólar oficial en $1.979,90 para 2027 y 22,5% de inflación promedio.

El dólar oficial llegará a $1.979,90 a fines de 2027 y la inflación promedio será de 22,5%, según las proyecciones de más de 40 bancos y consultoras relevadas por FocusEconomics.

El consenso también prevé que la economía argentina crezca 3% durante el año, después de una expansión estimada en 2,7% para 2026.

FocusEconomics es una consultora que reúne proyecciones de economistas, bancos y consultoras de todo el mundo para elaborar consensos sobre los principales indicadores económicos de cada país, como:

inflación

tipo de cambio

crecimiento

tasas de interés

El relevamiento de septiembre estima que el tipo de cambio oficial terminará 2026 en $1.645,20 y llegará a $1.979,90 durante 2027. Esto implica una suba de alrededor de 20,3% entre ambos cierres.

Sin embargo, las estimaciones individuales muestran diferencias importantes entre las entidades relevadas. Para el cierre de 2026, las previsiones van desde los $1.335 proyectados por Barclays Capital hasta los $1.850 estimados por Pantheon Macroeconomics.

Entre las entidades que participaron del relevamiento aparecen:

JPMorgan

Goldman Sachs

BBVA Research

Santander

UBS

Itaú Unibanco

Más de 40 bancos y consultoras proyectaron un dólar oficial de $1.979,90 y una inflación promedio de 22,5% para 2027

Inflación: qué espera el mercado para 2027

La inflación volvió a mostrar una aceleración en julio. Los precios subieron 2,11% mensual, frente a 1,89% de junio, mientras que la inflación interanual llegó a 33,8%.

Por este motivo, los analistas elevaron su proyección de inflación promedio para 2026 a 32%, 0,4 puntos porcentuales más que en el informe anterior. En cambio, para 2027 esperan una baja y estiman una inflación promedio de 22,5%.

En cuanto a la actividad económica, FocusEconomics redujo su pronóstico de crecimiento para 2026 a 2,7%, debido a una menor actividad durante el segundo trimestre. Entre abril y junio, la economía creció 1,6% interanual, frente a 2,3% registrado en los primeros tres meses del año.

La menor actividad se manifestó principalmente por la caída de sectores como la agricultura, la construcción, la hotelería y la industria. La minería fue la excepción, con un crecimiento de 16%, impulsado por la producción de petróleo y litio.

Para 2027, el consenso espera una recuperación y proyecta un crecimiento de 3%. Así, el escenario que anticipan los analistas combina una menor inflación con una economía que volvería a crecer a un ritmo mayor.

Tasas, exportaciones y cuentas públicas

El relevamiento también incluye una previsión sobre las tasas de interés. Los analistas esperan que la BADLAR, la tasa que los bancos pagan por depósitos a plazo fijo de grandes inversores, termine 2026 en 22,09% y 2027 en 18,81%.

En el frente externo, el superávit comercial alcanzó u$s2.100 millones en julio y acumuló u$s23.700 millones en los últimos 12 meses. Las exportaciones crecieron 14,1% interanual, impulsadas por la producción energética de Vaca Muerta, mientras que las importaciones retrocedieron 1,7%.

Para todo 2026, el consenso estima exportaciones por u$s100.200 millones e importaciones por u$s76.900 millones, lo que dejaría un superávit comercial de u$s23.700 millones.

En materia fiscal, los analistas esperan un resultado prácticamente equilibrado. La previsión es de un superávit de 0,1% del PBI para 2026 y un resultado neutro en 2027.

La deuda pública se ubicaría en 71,3% del PBI este año y mostraría una tendencia descendente en los siguientes.

En conjunto, las proyecciones muestran un escenario de menor inflación y mayor crecimiento para 2027, aunque acompañado por una nueva suba del dólar. Sin embargo, el consenso del mercado mantiene una diferencia considerable entre las distintas estimaciones.