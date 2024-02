La consultora estadounidense de servicios financieros, Mercer, junto con la plataforma neerlandesa de análisis de datos para recursos humanos, Crunchr, realizaron un relevamiento global para descubrir las habilidades más valoradas por las empresas.

El estudio, denominado Future Skills, tomó en consideración a 200 empresas a nivel mundial, con la premisa de que las organizaciones en la actualidad buscan pasar de los puestos de trabajo a las habilidades.

Ivana Thornton, presidente de Mercer y Directora de Career en Argentina, Uruguay y Paraguay, sostiene que "la mayoría de las empresas son ambidiestras, es decir, que tienen una organización tradicional de trabajo y están comenzando a incorporar nuevas formas".

"En estas, más allá del puesto, lo importante es tener las habilidades necesarias para llevar adelante el proyecto o tarea en cuestión", concluye Thornton.

Una habilidad es la o las capacidades de una persona para llevar adelante una tarea y eso incluye:

sus conocimientos técnicos

su personalidad

su capacidad de liderazgo

sus competencias y/o certificaciones

Con los avances de tecnologías como la Inteligencia Artificial y la capacidad de resolver tareas mecánicas con ChatGPT, este tipo de competencias resultan en la manera más humana de aporte de valor dentro de una organización.

¿Cuáles son las habilidades más buscadas y valoradas por las empresas?

De acuerdo con el relevamiento de Future Skills, elaborado por Mercer y Crunchr, son 4:

habilidades tecnológicas y de innovación

habilidades comerciales

habilidades personales

habilidades de colaboración

Las habilidades tecnológicas remiten a la fluidez y ductilidad en ambientes digitales, pero también a la capacidad de desarrollar, en estos ambientes y de forma creativa, soluciones a problemas complejos o adaptar productos que ya existen.

Las habilidades comerciales, ponen su foco en la capacidad de vender, negociar y persuadir, además de que implican una buena visión para las oportunidades de negocio.

Las personales son aquellas habilidades psicológicas, que demuestran que la persona:

es inteligente en términos emocionales

sabe adaptarse y reinventarse

es flexible

es autogestiva

Mientras que las colaborativas, que están muy relacionadas a los puntos anteriores, estriban en la idea de un trabajo "con menos jerarquías y más colaboración", entendiendo que los individuos pueden cambiar y desarrollarse y sus conocimientos no se definen sólo por lo que es hoy.

¿Cuáles son las habilidades personales más valoradas?

Se estima que en la actualidad, y de acá a un futuro no muy lejano, aquellas habilidades que se relacionan al desarrollo de los individuos serán un foco particular para las empresas, porque:

escasean

los resultados del estudio las calificaron como muy importantes

Todo parece indicar, son las que mayor impacto podrían tener ante una eventual incorporación total de la IA y la automatización, en las empresas.

En términos de Thornton, "la enseñanza de nuevas competencias y el ‘reciclaje profesional’ serán fundamentales para las empresas en el futuro".

De acuerdo con el informe, las 3 habilidades personales más relevantes son:

mentalidad de crecimiento y adaptabilidad

desarrollo de las personas

resiliencia, colaboración y flexibilidad

Todas tienen un enfoque puesto en la idea de que las competencias no vienen dadas, no se nace con ellas, si no que todos pueden aprenderlas o desarrollar nuevas y que buscan insertar al sujeto en un grupo colaborativo de trabajo.

"La mentalidad de crecimiento premia a la persona que más progresa, que se pone a prueba en terrenos diferentes", concluyó Thornton.