Para los especialistas en HR, los talentos del futuro elegirán profesiones tecnológicas o que aún no existen

Especialista en inteligencia artificial, en tecnología de la información o desarrollador/a de software y aplicaciones, las opciones destacadas

La mayoría de los especialistas argentinos en HR cree que los talentos del futuro elegirán profesiones no tradicionales o que aún no existen, según reveló el informe ¿Cómo van a ser los talentos del futuro? elaborado por Bumeran.

Entre estas carreras se destacan, por ejemplo, especialista en inteligencia artificial, en tecnología de la información o desarrollador/a de software y aplicaciones.

Al momento de ser consultados por las profesiones más elegidas por los talentos del futuro, el 19% de los especialistas en Recursos Humanos de Argentina aseguró que van a seleccionar profesiones que aún no existen, otro 19% optó por especialista en inteligencia artificial y otro 19% por desarrollador/a de software y aplicaciones.

Además, los especialistas en HR destacaron también:

Especialista en tecnología de la información y comunicación (TIC) en un 9%

Analista de datos en un 7%

Especialista en marketing digital y comercio electrónico en otro 7%

Especialista en ciberseguridad en un 4%

Especialista en energía renovable y sostenibilidad ambiental en otro 4%

Diseñador/a de realidad virtual y aumentada también en otro 4%

Especialista en automatización y robótica en un 2%

"Estamos en un momento histórico: las innovaciones constantes y la velocidad sin precedentes con la que se dan estos cambios están revolucionando el mundo laboral. El 91% de los especialistas argentinos que participaron del estudio cree que las nuevas generaciones de personas trabajadoras van a ser totalmente diferentes o, al menos, distintas a las de hoy. Ninguno considera que puedan ser similares", manifestó Federico Barni, CEO de Jobint.

Informe ¿Cómo van a ser los talentos del futuro?, elaborado por Bumeran

¿Cómo va a ser la formación de los talentos del futuro?

Para el 91% de los especialistas los nuevos talentos se diferenciarían ampliamente de las personas trabajadoras de hoy, serían parecidos solo para el 9% y ninguno de los especialistas considera que van a ser iguales a los de hoy.

Además, el 30% de los especialistas en HR de Argentina asegura que la formación de los talentos del futuro va a ser continua porque van a estar en constante capacitación, el 28% afirma que va a estar enfocada en la tecnología, el 17% cree que las carreras tradicionales van a dejar su lugar a formaciones más específicas y con contenidos más actualizados, el 9% considera que van a ser formaciones más cortas, otro 9% indica que van a estar centradas en el aprendizaje de las habilidades blandas, el 6% sostiene que la formación de los talentos va a ser inferior a la de hoy, y el 2% opina que van a predominar los estudios en técnicas avanzadas.

El 55% de los profesionales en Recursos Humanos de Argentina asegura que los talentos del futuro van a ser diferentes a los de hoy, mientras que el 36% dijo que van a ser totalmente distintos.

¿Cómo va a ser la forma de trabajar de estos talentos?

Según el 62% de los especialistas argentinos en HR van a trabajar por objetivos y sin horarios, otro 62% dijo que sus jornadas van a ser flexibles, el 53% de los profesionales asegura que su empleo va a ser un híbrido entre la oficina y otros lugares, el 45% cree que van a trabajar desde cualquier lugar gracias a la posibilidad de realizar las tareas de forma 100% remota, el 32% sostiene que van a tener trabajos diversos y otro 32% considera que los talentos tendrán mayor independencia en el vínculo con sus supervisores.

Por su parte, el 15% de los especialistas argentinos en HR dijo que los talentos del futuro van a trabajar en espacios compartidos con personas desconocidas, otro 15% afirma que trabajarán pocas horas, pero con gran intensidad y, por otro lado, el 11% dijo que tendrán jornadas más extensas con mayor libertad horaria.

Informe ¿Cómo van a ser los talentos del futuro?, elaborado por Bumeran

¿Qué va a ser lo más valorado de estas nuevas generaciones?

Las habilidades más valoradas de los talentos del futuro, según los especialistas en HR argentinos, va a ser su adaptabilidad al cambio en un 64%; sus conocimientos tecnológicos en un 51%; su flexibilidad en un 45%; su orientación al aprendizaje continuo en un 43%; su proactividad en un 36%; su curiosidad en un 34%; su pensamiento crítico en otro 34%; su orientación al trabajo colaborativo también en otro 34%; su capacidad de resolución en otro 34%; su capacidad de análisis de la información en un 32%; y su capacidad de comunicación en un 28%.

Además el 57% de los especialistas argentinos en HR sostiene que el principal desafío será no saber trabajar en equipo como consecuencia del trabajo remoto, el 47% dijo que va a ser adaptarse continuamente al cambio para no quedarse afuera, el 36% asegura que va a ser capacitarse constantemente, otro 36% permanecer en un mismo lugar de trabajo, el 27% enfrentarse a la automatización de tareas, otro 27% poder distinguirse frente a la continua competencia y el 17% no convertirse en autómatas que trabajen las 24 horas.

Respecto a cuánto tiempo van a permanecer en sus empleos, el 51% de los especialistas argentinos en HR aseguró que los talentos del futuro van a permanecer en su trabajo menos de 5 años, mientras que el 24% dijo más de un año, el 13% sostuvo menos de un año, el 6% menos de 6 meses, el 4% más de 6 meses, el 2% más de 5 años y ninguno de los profesionales respondió por más de 10 años. Es decir que, como mucho, los talentos del futuro permanecerán en sus empleos por menos de 10 años.

En este sentido, para poder retener a los talentos, los especialistas en HR de Argentina creen que va a ser fundamental cumplir con los siguientes requisitos:

La compatibilidad del trabajo con otras actividades en un 66%

Que los trabajadores sientan que su empleo tiene un propósito en un 62%

Que los talentos realmente puedan disfrutar de sus trabajos en un 47%

Que puedan trabajar en entornos amigables en un 38%

Que cuenten con el derecho a la desconexión en un 36%

Y que reciban constante motivación laboral en un 21%

A su vez, la mayoría de los especialistas en Recursos Humanos aseguran que los trabajadores priorizarán el bienestar laboral por sobre el salario.

Entre las principales demandas de los talentos del futuro, se destacarían: el bienestar laboral en un 62%, la flexibilidad laboral en un 59%, la posibilidad de tener trabajos compatibles con otros emprendimientos en otro 59%; tener un buen salario en un 55%; trabajar desde cualquier parte del mundo en un 49%; tener independencia en un 38% y que haya igualdad de condiciones en un 19%.