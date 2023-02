Otra más y van: la red social "laboral" se suma a la ola de despidos de personal

LinkedIn se unió a las empresas del sector IT que implementan recortes masivos en su plantilla. A continuación, toda la información

LinkedIn, una de las empresas más conocidas dentro del mundo de redes sociales y búsquedas de empleo, se unió a la ola de empresas del sector IT que realiza despidos masivos.

En los últimos meses, muchas las empresas optaron, por diferentes motivos, realizar fuertes recortes de personal.

Es así como frente a un contexto macroeconómico complicado, donde la desconfianza y la incertidumbre económica reinan, las empresas del rubro tecnológico no tienen más opción que realizar recortes de personal para mantener un crecimiento sostenido.

En esta oportunidad, una de las empresas más grandes dentro del mundo de las redes sociales, tuvo que realizar un fuerte recorte en su plantilla, para mantenerse a flote.

Este lunes 13 de febrero LinkedIn habría iniciado un plan liderado por Microsoft, con el fin de despedir a 10.000 empleados, y comenzar con los recortes en su departamento de reclutadores.

El testimonio de una empleada despedida por LinkedIn

Ser despedido de una empresa, es una de las situaciones más complejas de abordar para cualquier trabajador.

La empresa LinkedIn se une a la gran ola de despidos

Melanie Quandt, exempleada de LinkedIn que ocupaba el cargo de gerente sénior de Ingeniería de Adquisición de Talento, indicó en una publicación que fue despedida de la empresa y expresó:

"Nunca perdí un trabajo en mis 25 años de carrera profesional, me encuentro súper decepcionada con los pequeños beneficios y la indemnización ofrecida. Me siento muy mal por todos los que nos vimos afectados. Me costará mucho volver a confiar en un empleador", posteó.

Las economías a nivel internacional transitan un momento complicado y, sin lugar a dudas, se observará el resultado en los despidos masivos que están sucediendo en las empresas más grandes dentro del mundo tecnológico.

Empresas cripto que despidieron trabajadores en el año

El 2022 fue uno de los años más duros para el ecosistema de las criptomonedas en general, con cotizaciones a la baja fruto del criptoinvierno y la pérdida de confianza que provocó la caída de los gigantes como FTX y Terra.

Estas complicaciones provocaron perdidas millonarias, quiebres de empresas y miles de despidos en el sector.

Pero en los pocos días que lleva este 2023, la tendencia continúa: en los 10 primeros días del nuevo año, las compañías de la industria redujeron sus planteles en más de 1.500 empleados en total.

El sector cripto también sufrió despidos realizados por diferentes empresas

El mayor despido se produjo en la bolsa de criptomonedas Coinbase, que tomó la drástica decisión de echar a 950 trabajadores, lo que supone el 19% de su plantilla.

Otras empresas que también optaron por recortar personal o planean son el criptobanco Silvergate Capital (despedirá a 200 empleados) y la bolsa Huobi (planea despedir a 240 trabajadores).

Por su parte, Genesis y el mercado de NFT SuperRare también anticiparon medidas similares para hacer rentable su negocio.