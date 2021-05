Amazon aterriza en la región, pero no en la Argentina: a qué país vecino llega

El contexto de la situación actual muestra de un entorno complejo, en el que las marcas y empresas atraviesan retos inesperados por un fenómeno totalmente externo: la pandemia global de oronavirus COVID-19.

Gigantes del e-commerce como Amazon evolucionaron en este último tiempo, e incrementaron su oferta de productos y servicios en los países de la región.

En el contexto de esta estrategia, se confirmó que empresas con sede en Uruguay podrán comenzar a vender a través de la plataforma de comercio electrónico, según anunció la Embajada de Uruguay en los Estados Unidos a través de su cuenta de Twitter.

A partir de esta iniciativa, compañías del país oriental podrán registrarse en el sitio para comercializar sus productos. "Las empresas pueden aprovechar la escala global (deAmazon) para hacer crecer su negocio internacionalmente", remarcó el tuit de la embajada.

Companies based in #Uruguay are now accepted for seller registration on @amazon! Given their over 300 million active #customer accounts worldwide, firms can leverage Amazon’s #global scale to grow their #business internationally https://t.co/igB6SmpXDh pic.twitter.com/KInN2F6XRx — Embassy of Uruguay in USA (@UruguayinUSA) May 21, 2021